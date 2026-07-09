കർണാടകയിൽ ഇരട്ട വാഹനാപകടം; ധാർവാഡിൽ ആറുപേർ മരിച്ചു, ബെംഗളൂരുവിൽ പെട്രോൾ ടാങ്കറിന് തീപിടിച്ചു
ബെംഗളൂരു റൂറൽ ജില്ലയിലെ ദൊഡ്ഡബെല്ലാപ്പൂരിന് സമീപമാണ് ആദ്യ സംഭവം. നിയന്ത്രണം വിട്ട പെട്രോൾ ടാങ്കർ റോഡരികിലെ മരത്തിലിടിച്ച് തീപിടിക്കുകയായിരുന്നു
By ANI
Published : July 9, 2026 at 1:25 PM IST
ബെംഗളൂരു: കർണാടകയിൽ രണ്ടിടങ്ങളിലായി നടന്ന വാഹനാപകടങ്ങളിൽ ആറുപേർ മരിച്ചു. ഉത്തര കന്നഡ ജില്ലയിൽ കാറും ലോറിയും കൂട്ടിയിടിച്ചാണ് ആറുപേർക്ക് ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടത്. ബെംഗളൂരു റൂറൽ ജില്ലയിൽ പെട്രോൾ ടാങ്കർ മരത്തിലിടിച്ച് വൻ തീപിടിത്തമുണ്ടായെങ്കിലും ഡ്രൈവർമാർ അദ്ഭുതകരമായി രക്ഷപ്പെട്ടു.
പെട്രോൾ ടാങ്കറിന് തീപിടിച്ചു
ബെംഗളൂരു റൂറൽ ജില്ലയിലെ ദൊഡ്ഡബെല്ലാപ്പൂരിന് സമീപമാണ് ആദ്യ സംഭവം. നിയന്ത്രണം വിട്ട പെട്രോൾ ടാങ്കർ റോഡരികിലെ മരത്തിലിടിച്ച് തീപിടിക്കുകയായിരുന്നു. ദൊഡ്ഡബെലവംഗല പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിലെ പതിനൊന്നാം മൈലിന് സമീപമാണ് അപകടമുണ്ടായത്. ഇടിയുടെ ആഘാതത്തിൽ ടാങ്കറിന് തൽക്ഷണം തീപിടിച്ചു. നിമിഷനേരം കൊണ്ട് തീ പടർന്നുപിടിക്കുകയും, സമീപത്ത് പിന്നോട്ടെടുക്കുകയായിരുന്ന പാൽവണ്ടിയിലേക്കും തീ ആളിപ്പടരുകയും ചെയ്തു.
രണ്ട് വാഹനങ്ങളും പൂർണമായും കത്തിനശിച്ചു. എന്നാൽ, തീപിടിത്തമുണ്ടായ ഉടൻ തന്നെ രണ്ട് വാഹനങ്ങളിലെയും ഡ്രൈവർമാർ പുറത്തേക്ക് ചാടി രക്ഷപ്പെട്ടതിനാൽ വൻ ദുരന്തം ഒഴിവായി. അപകടത്തിൽ ആർക്കും പരിക്കേറ്റിട്ടില്ല. തീ പടർന്നത് പ്രദേശവാസികളിൽ പരിഭ്രാന്തി പരത്തിയിരുന്നു. വിവരമറിഞ്ഞ് ഫയർ ആൻഡ് എമർജൻസി സർവീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ സ്ഥലത്തെത്തിയാണ് തീയണച്ചത്. അപകടത്തെ തുടർന്ന് തിരക്കേറിയ റോഡിൽ ഏറെനേരം ഗതാഗതം തടസപ്പെട്ടു. സംഭവത്തിൽ ദൊഡ്ഡബെലവംഗല പൊലീസ് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. വാഹനത്തിന് സാങ്കേതിക തകരാറുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നോ എന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പൊലീസ് പരിശോധിച്ചുവരികയാണ്. അപകടത്തിൻ്റെ യഥാർഥ കാരണം കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് പൊലീസ്.
കാറും ലോറിയും കൂട്ടിയിടിച്ച് ആറു മരണം
അതേസമയം, ഉത്തര കന്നഡ ജില്ലയിലെ യെല്ലാപ്പൂർ താലൂക്കിൽ വ്യാഴാഴ്ച പുലർച്ചെയുണ്ടായ മറ്റൊരു വാഹനാപകടത്തിൽ ആറുപേർ മരിക്കുകയും മൂന്നുപേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തു. അറബയിൽ ഘട്ടിന് സമീപം പുലർച്ചെ ഒന്നരയോടെയാണ് സംഭവം. ഇവർ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന എം.യു.വി വാഹനം എതിരെ വന്ന ലോറിയുമായി കൂട്ടിയിടിക്കുകയായിരുന്നു. ധാർവാഡ് സ്വദേശികളായ സഞ്ജയ് അങ്കടി (33), ബസവരാജ് (48), അഭിഷേക് ഈശ്വർ (28), അക്ഷയ് (26), അഭിഷേക് (26), മഞ്ജുനാഥ് ചുലകി (32) എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. വാഹനത്തിൻ്റെ ഡ്രൈവറാണ് സഞ്ജയ്. പരിക്കേറ്റ സച്ചിൻ, ശിവരാജ്, ചന്നബസവയ്യ എന്നിവരെ ഹുബ്ബള്ളിയിലെ കിംസ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ഇവർക്ക് അടിയന്തര ചികിത്സ നൽകിവരികയാണ്.
മരിച്ചവരെല്ലാം ധാർവാഡിൽ നിന്നുള്ളവരാണെന്നും, ഇവർ ധർമസ്ഥല, ചിക്കമംഗളൂരു തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് വിനോദയാത്ര പോവുകയായിരുന്നുവെന്നും പൊലീസ് അറിയിച്ചു. ബുധനാഴ്ച രാത്രി വൈകിയാണ് ഇവർ ധാർവാഡിൽ നിന്ന് യാത്ര തിരിച്ചത്. ഫുഡ് ഡെലിവറി ആപ്പിലെ ജീവനക്കാരായിരുന്നു ഇവർ. അമിതവേഗതയിലായിരുന്ന വാഹനം റോഡിൻ്റെ വലതുവശത്തേക്ക് തെന്നിമാറി അങ്കോലയിൽ നിന്ന് വരികയായിരുന്ന ലോറിയിലേക്ക് ഇടിച്ചുകയറുകയായിരുന്നുവെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം. ഇടിയുടെ ആഘാതത്തിൽ വാഹനം പൂർണമായും തകർന്നു. തകർന്ന വാഹനത്തിനുള്ളിൽ നിന്ന് ഏറെ പണിപ്പെട്ടാണ് മൃതദേഹങ്ങൾ പുറത്തെടുത്തത്. പരിക്കേറ്റവരിൽ ഒരാളായ ശിവരാജ് നൽകിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ യെല്ലാപ്പൂർ പൊലീസ് കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട്. മൃതദേഹങ്ങൾ പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിനായി ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി. സംഭവത്തിൽ കൂടുതൽ അന്വേഷണം നടന്നുവരികയാണെന്ന് പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി.
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