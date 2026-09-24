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പ്രതിസന്ധിയിൽ കൈത്താങ്ങായി കർണാടക; അൽമട്ടി ഡാമിൽ നിന്ന് തെലങ്കാനയിലേക്ക് വെള്ളമെത്തും

കർണാടകയുടെ ഈ തീരുമാനം ഇരു സംസ്ഥാനങ്ങളും തമ്മിലുള്ള സൗഹൃദത്തിൻ്റെയും സാഹോദര്യത്തിൻ്റെയും തെളിവാണെന്ന് തെലങ്കാന മുഖ്യമന്ത്രി രേവന്ത് റെഡ്ഡി

Almatti dam water release DK Shivakumar Jurala project Telangana Revanth Reddy
കർണാടക മുഖ്യമന്ത്രി ഡി കെ ശിവകുമാർ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 24, 2026 at 10:37 AM IST

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ഹൈദരാബാദ്: തെലങ്കാന സർക്കാരിൻ്റെ അഭ്യർഥനയെ തുടർന്ന് അൽമട്ടി ഡാമിൽ നിന്ന് വെള്ളം തുറന്നുവിടാൻ കർണാടക സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചു. കർണാടക ഉപമുഖ്യമന്ത്രി ഡി.കെ ശിവകുമാറുമായി തെലങ്കാനയിൽ നിന്നുള്ള മന്ത്രിതല സംഘം നടത്തിയ ചർച്ചയിലാണ് ഘട്ടംഘട്ടമായി വെള്ളം തുറന്നുവിടാൻ തീരുമാനമായത്.

അൽമട്ടി ഡാമിൻ്റെ താഴെയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ പത്ത് ദിവസത്തേക്ക് വാരാബന്ദി (ക്രമീകരണത്തിലൂടെയുള്ള ജലവിതരണം) സമ്പ്രദായം നടപ്പിലാക്കി വെള്ളം തുറന്നുവിടാനാണ് തീരുമാനമെന്ന് തെലങ്കാന സംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്ന മന്ത്രി ജൂപ്പള്ളി കൃഷ്ണറാവു വ്യക്തമാക്കി.

ബുധനാഴ്ച മുതൽ തന്നെ വെള്ളം തുറന്നുവിടാനുള്ള നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. കർണാടകയുടെ ഈ തീരുമാനം ഇരു സംസ്ഥാനങ്ങളും തമ്മിലുള്ള സൗഹൃദത്തിൻ്റെയും സാഹോദര്യത്തിൻ്റെയും തെളിവാണെന്ന് തെലങ്കാന മുഖ്യമന്ത്രി രേവന്ത് റെഡ്ഡി പ്രതികരിച്ചു. പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിൽ സഹായിച്ച ഡി.കെ ശിവകുമാറിന് അദ്ദേഹം നന്ദി അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ കർണാടകയിൽ നിയമസഭ സമ്മേളനം നടക്കുന്നതിനാൽ വെള്ളം തുറന്നുവിടുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ സർക്കാർ പുറത്തിറക്കിയിട്ടില്ല.

കത്തും പ്രതിനിധി സംഘവും

എൽ നിനോ പ്രതിഭാസവും മഴക്കുറവും കാരണം ജുറാല പദ്ധതിയിലേക്ക് മുകൾ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള നീരൊഴുക്ക് പൂർണ്ണമായും നിലച്ച അവസ്ഥയിലായിരുന്നു. അടുത്ത വർഷം വരെയുള്ള കുടിവെള്ള ആവശ്യങ്ങൾക്കായി നിലവിലെ ജലശേഖരം സംരക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതിനാൽ ജലസേചന മേഖലകളിലേക്ക് വെള്ളം വിതരണം ചെയ്യുന്നത് അസാധ്യമായ സാഹചര്യമായിരുന്നു നിലനിന്നിരുന്നത്.

ഇതിനിടെ കൃഷി ഉണങ്ങിനശിക്കുന്നത് തടയാൻ അടിയന്തരമായി വെള്ളം തുറന്നുവിടണമെന്ന് കർഷകർ നിരന്തരം ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് അൽമട്ടി ഡാമിൽ നിന്ന് അഞ്ച് ടിഎംസി വെള്ളം തുറന്നുവിടണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി രേവന്ത് റെഡ്ഡി ഫോണിലൂടെ ഡി.കെ ശിവകുമാറിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടത്. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് പ്രത്യേക പ്രതിനിധി സംഘത്തെ ബെംഗളൂരുവിലേക്ക് അയച്ചത്.

മന്ത്രിമാരായ ജൂപ്പള്ളി കൃഷ്ണറാവു, വാകിടി ശ്രീഹരി, എംഎൽഎമാരായ കൃഷ്ണമോഹൻ റെഡ്ഡി, മേഘ റെഡ്ഡി, മധുസൂദൻ റെഡ്ഡി എന്നിവരടങ്ങുന്ന സംഘം ചൊവ്വാഴ്ച ബെംഗളൂരുവിലെത്തി ഡി.കെ ശിവകുമാറുമായി വിശദമായ ചർച്ചകൾ നടത്തിയിരുന്നു. മുഖ്യമന്ത്രി രേവന്ത് റെഡ്ഡി നൽകിയ പ്രത്യേക കത്തും ഇവർ കൈമാറി. ഇതിന് മുൻപായി ജുറാല പദ്ധതി പ്രദേശത്തെ കർഷകർ നേരിടുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വിശദീകരിച്ച് ജലസേചന വകുപ്പ് മന്ത്രി ഉത്തംകുമാർ റെഡ്ഡിയും കർണാടകയ്ക്ക് കത്തെഴുതിയിരുന്നു.

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ബുധനാഴ്ച തെലങ്കാന സംഘം വീണ്ടും ഡി.കെ ശിവകുമാറിനെ കണ്ടതിന് പിന്നാലെയാണ് വെള്ളം തുറന്നുവിടാനുള്ള ഉത്തരവ് പുറത്തിറങ്ങിയതെന്ന് മന്ത്രി ജൂപ്പള്ളി കൃഷ്ണറാവു വെളിപ്പെടുത്തി. കർണാടക ജലസേചന വകുപ്പ് മന്ത്രി ചലുവരായസ്വാമി, ചീഫ് സെക്രട്ടറി എന്നിവരുമായി കൂടിയാലോചിച്ച ശേഷമാണ് അന്തിമ തീരുമാനമെടുത്തത്.

കർണാടക മുഖ്യമന്ത്രി, ജലസേചന വകുപ്പ് മന്ത്രി, മുൻ മന്ത്രി ബോസുരാജു എന്നിവർക്കും ജൂപ്പള്ളി കൃഷ്ണറാവു നന്ദി അറിയിച്ചു. കർഷകർ ആശങ്കപ്പെടേണ്ടതില്ലെന്നും, തുറന്നുവിടുന്ന വെള്ളം ജുറാല, ഭീമ, നെട്ടേമ്പാട്, കോയിൽസാഗർ എന്നീ പദ്ധതികളിലായി ജലസേചനത്തിനും കുടിവെള്ളത്തിനുമായി എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാൻ വ്യാഴാഴ്ച ജലസേചന വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പ്രത്യേക യോഗം ചേരുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

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TELANGANA FARMERS WATER CRISIS
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REVANTH REDDY DK SHIVAKUMAR
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