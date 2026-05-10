കർണാടക മന്ത്രി ഡി സുധാകർ അന്തരിച്ചു; അസുഖ ബാധിതനായി ചികിത്സയിലായിരുന്നു

ശ്വാസകോശ അണുബാധയെത്തുടർന്ന് കൃഷ്ണ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസസിൽ ചികിത്സയിലിരിക്കെയാണ് മരണം സംഭവിച്ചത്.

By ETV Bharat Kerala Team

Published : May 10, 2026 at 8:32 AM IST

ബെംഗളൂരു: കർണാടക പ്ലാനിങ് ആൻഡ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് മന്ത്രി ഡി സുധാകർ അന്തരിച്ചു. ഏറെനാളായി അസുഖ ബാധിതനായി ചികിത്സയിലായിരുന്നു. 66 വയസായിരുന്നു. ഇന്ന് പുലർച്ചെയാണ് മരണം സ്ഥിരീകരിച്ചതെന്ന് മെഡിക്കൽ ബുള്ളറ്റിൻ അറിയിച്ചു.

ശ്വാസകോശ അണുബാധയെത്തുടർന്ന് കൃഷ്ണ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസസിൽ ചികിത്സയിലിരിക്കെയാണ് മരണം സംഭവിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മാസമായി ചികിത്സയിലായിരുന്നു അദ്ദേഹം. മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവും ചിത്രദുർഗ ജില്ലയിലെ ഹിരിയൂരിൽ നിന്നുള്ള എംഎൽഎയുമായിരുന്നു അന്തരിച്ച ഡി സുധാകർ. 2004 ൽ ചല്ലക്കെരെയിൽ നിന്നും 2008 ലും 2013 ലും ഹിരിയൂരിൽ നിന്നും നിയനസഭാംഗമായി. ബി എസ്. യെദ്യൂരപ്പ മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന കാലത്ത് അദ്ദേഹം സാമൂഹികക്ഷേമ മന്ത്രിയായിരുന്നു.

