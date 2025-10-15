ആര്എസ്എസിനെ നിരോധിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞതിന് പിന്നാലെ ഭീഷണി കോളുകള്; ഓഡിയോ പുറത്തുവിട്ട് കര്ണാടക ഐടി മന്ത്രി
ആർഎസ്എസ് അംഗമാണെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന ഒരാളുമായി നടത്തിയ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത ഫോൺ സംഭാഷണമാണ് എക്സിലൂടെ മന്ത്രി പങ്കുവച്ചത്.
Published : October 15, 2025 at 5:41 PM IST
ബെംഗളൂരു: ആർഎസ്എസ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിരോധിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടതിന് പിന്നാലെ വന്ന ഭീഷണി കോളുകളുടെ ഓഡിയോ പുറത്ത് വിട്ട് കർണാടക ഐടി മന്ത്രി പ്രിയങ്ക് ഖാർഗെ. ആർഎസ്എസ് അംഗമാണെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന ഒരാളാണിതെന്നും തന്നെയും കുടുംബത്തെയും ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും തങ്ങള്ക്കെതിരെ അസഭ്യ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചുവെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.
സർക്കാർ, എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകൾ, കോളജുകൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെ പൊതുസ്ഥലങ്ങളിലെ ആർഎസ്എസ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് കത്തെഴുതിയതിന് പിന്നാലെ തനിക്കും കുടുംബത്തിനും ഭീഷണിയുണ്ടെന്ന് മന്ത്രി പ്രിയങ്ക് ഖാർഗെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആരോപിച്ചിരുന്നു. തുടർച്ചയായി ഫോൺ കോളുകള് വരുന്നതും അദ്ദേഹം സമൂഹ മാധ്യമത്തിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. ഇപ്പോഴിതാ ഇതിനെല്ലാം തെളിവുമായി രംഗത്ത് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് പ്രിയങ്ക് ഖാർഗെ.
ആർഎസ്എസ് അംഗമാണെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന ഒരാളുമായി നടത്തിയ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത ഫോൺ സംഭാഷണമാണ് എക്സിലൂടെ മന്ത്രി പങ്കുവച്ചത്. തന്നെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്ന വ്യക്തികൾക്കെതിരെയല്ല, മറിച്ച് സമൂഹത്തിന് ദോഷകരമാണെന്ന് താൻ വിശ്വസിക്കുന്ന ആർഎസ്എസ് പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിനെതിരെയാണ് താൻ പോരാടുന്നതെന്ന് പ്രിയങ്ക് ഖാർഗെ എക്സിൽ കുറച്ചു.
RSS ಯುವಕರ, ಮಕ್ಕಳ ಮನಸುಗಳಲ್ಲಿ ಕಲ್ಮಶ ತುಂಬುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದಿದ್ದೆ, ಅವರು ತುಂಬಿದ ಕಲ್ಮಶವು ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಸಣ್ಣ ಉದಾಹರಣೆ ಇಲ್ಲಿದೆ..— Priyank Kharge / ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ (@PriyankKharge) October 15, 2025
ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ನನಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಬೆದರಿಕೆ ಮತ್ತು ನಿಂದನೆಯ ಕರೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಅಷ್ಟೇ.
ತಾಯಿ, ಸಹೋದರಿಯರ ಹೆಸರು ಹಿಡಿದು ಅತ್ಯಂತ ತುಚ್ಚವಾಗಿ… pic.twitter.com/KqnSsiLWl6
For the past two days, my phone hasn’t stopped ringing. Calls filled with threats, intimidation and the filthiest abuse directed at me and my family, simply because I dared to question and restrain RSS activities in government schools, colleges and public institutions.— Priyank Kharge / ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ (@PriyankKharge) October 14, 2025
But I’m…
ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നവർക്കെതിരെ പൊലീസ് പരാതി നൽകുന്നത് എളുപ്പമാണെങ്കിലും യഥാർഥ പോരാട്ടം ആളുകളെ ബ്രെയിൻ വാഷ് ചെയ്യിക്കുന്ന ആർഎസ്എസിനെതിരെയാണെന്നും പ്രിയങ്ക് ഖാർഗെ പറഞ്ഞു. പരാതി നൽകിയാൽ അവരുടെ ഫോൺ നമ്പറുകൾ എളുപ്പത്തിൽ കണ്ടെത്താനും അവരെ ഉടൻ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനും കഴിയും. എന്നാൽ യഥാർഥ കുറ്റക്കാർ രക്ഷപ്പെടുമെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ബിജെപി നേതാക്കൾക്കെതിരെ വിമർശനം
അതേസമയം, ബിജെപിക്കെിരെ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി പ്രിയങ്ക് ഖാർഗെ രംഗത്തെത്തി. ഭീഷണിയെ പബ്ലിസിറ്റി സ്റ്റണ്ടായി വിശേഷിപ്പിച്ച സംസ്ഥാന ബിജെപി നേതാക്കളെയും മറ്റും അദ്ദേഹം വിമർശിച്ചു. തെളിവുകൾ പുറത്തുവിട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും തന്നെയും കുടുംബത്തെയും ലക്ഷ്യം വച്ചുള്ള നിരവധി അധിക്ഷേപകരമായ കോൾ റെക്കോർഡിങ്ങുകൾ കയ്യിലുണ്ടെന്നും പ്രിയങ്ക് ഖാർഗെ പറഞ്ഞു.
ആർഎസ്എസിൻ്റെയും ബിജെപിയുടെയും സംസ്കാരമാണെിതെന്നും അതിന് തെളിവാണ് ഈ സംഭാഷണമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഇതൊരു സാമ്പിൾ മാത്രമാണെന്നും മനഃപൂർവ്വമാണ് ഇവ പരസ്യമാക്കൻ നിൽക്കാത്തതെന്നും കോണ്ഗ്രസ് നേതാവ് പറഞ്ഞു. അതേസമയം, സദാശിവ നഗർ പ്രദേശത്തുള്ള പ്രിയങ്ക് ഖാർഗെയുടെ വസതിയിൽ പൊലീസ് സുരക്ഷ ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
ഭീഷണി തുടങ്ങുന്നത് കത്തിൽ നിന്ന്
കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി സിദ്ധരാമയ്യയ്ക്ക് ആർഎസ്എസ്പ്രവർത്തനളെ കുറിച്ചും മറ്റും പ്രിയങ്ക് ഖാർഗെ കത്തെഴുതിത്. സർക്കാർ, എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകൾ, കോളജുകൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെ പൊതുസ്ഥലങ്ങളിലെ ആർഎസ്എസ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൂർണമായും നിരോധിക്കണമെന്ന് മന്ത്രി കത്തിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ആർഎസ്എസ് യുവാക്കളെ ബ്രെയിൻ വാഷ് ചെയ്യുകയും വിദ്വേഷം പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്ന് പ്രിയങ്ക് ഖാർഗെ ആരോപിച്ചു.
