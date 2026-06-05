മന്ത്രിയായി ചുമതലയേറ്റ് വെറും രണ്ട് നാൾ; കർണാടകയിൽ രാമലിംഗ റെഡ്ഡി രാജിവച്ചു
മന്ത്രിസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് മാത്രമാണ് താൻ രാജിവയ്ക്കുന്നതെന്നും പാർട്ടി അംഗത്വം പൂർണ്ണമായും ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടില്ലെന്നും മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് സംസാരിക്കവേ രാമലിംഗ റെഡ്ഡി പറഞ്ഞു
Published : June 5, 2026 at 12:54 PM IST
ബെംഗളൂരു: കർണാടകയിൽ മന്ത്രിയായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് വെറും രണ്ട് ദിവസത്തിന് ശേഷം മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രാമലിംഗ റെഡ്ഡി രാജിവച്ചു. വ്യാഴാഴ്ച രാത്രി വകുപ്പുകൾ വിഭജിച്ച് നൽകിയതിന് പിന്നാലെയാണ് ഈ അപ്രതീക്ഷിത രാജി പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടായത്. എന്നാൽ, താൻ യാതൊരു കാരണവശാലും പാർട്ടി വിട്ടിട്ടില്ലെന്നും അഞ്ച് പതിറ്റാണ്ടിലേറെയായുള്ള കോൺഗ്രസ് ബന്ധം ശക്തമായി തന്നെ തുടരുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
രാജി മന്ത്രിസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് മാത്രം
മന്ത്രിസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് മാത്രമാണ് താൻ രാജിവയ്ക്കുന്നതെന്നും പാർട്ടി അംഗത്വം പൂർണ്ണമായും ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടില്ലെന്നും മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് സംസാരിക്കവേ രാമലിംഗ റെഡ്ഡി പ്രതികരിച്ചു. മാധ്യമപ്രവർത്തകരെ സ്വന്തം രാജിക്കത്ത് ഉയർത്തിക്കാണിച്ചായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിശദീകരണം. കഴിഞ്ഞ 53 വർഷമായി താൻ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയിലുണ്ട്. ഈ നീണ്ട കാലയളവിൽ പാർട്ടിക്കുള്ളിലെ നിരവധി അപ്രധാനവും പ്രധാനവുമായ ചുമതലകൾ താൻ കൈകാര്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
എം വീരപ്പമൊയ്ലി, എസ്എം കൃഷ്ണ എന്നിവരുൾപ്പെടെയുള്ള മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിമാരുടെ മന്ത്രിസഭകളിൽ താൻ മികച്ച രീതിയിൽ സേവനമനുഷ്ഠിച്ച കാര്യവും അദ്ദേഹം പഴയ ഓർമകളായി പങ്കുവച്ചു. മന്ത്രിസ്ഥാനത്തിന് വേണ്ടി താൻ ഒരിക്കലും ആരുടെ മുന്നിലും സമ്മർദം ചെലുത്തിയിട്ടില്ല. തനിക്ക് ഒരു മന്ത്രിസ്ഥാനം നൽകണമെന്ന് ഇതുവരെ ആരോടും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്നും രാമലിംഗ റെഡ്ഡി എടുത്തുപറഞ്ഞു.
ബെംഗളൂരു വികസന വകുപ്പ് ലഭിച്ചില്ല
ഡികെ ശിവകുമാറിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള കർണാടക മന്ത്രിസഭയിലെ പുതുതായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത മന്ത്രിമാർക്ക് ഇന്നലെ വൈകിട്ടാണ് വകുപ്പുകൾ വിഭജിച്ച് നൽകിയത്. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് നാടകീയമായി രാമലിംഗ റെഡ്ഡിയുടെ രാജി പ്രഖ്യാപനമുണ്ടായത്. ഗവർണർ താവർചന്ദ് ഗെലോട്ട് പുറത്തിറക്കിയ വകുപ്പ് വിഭജന പട്ടിക പ്രകാരം, എട്ട് തവണ നിയമസഭാംഗമായ രാമലിംഗ റെഡ്ഡിക്ക് വൻകിട-ഇടത്തരം ജലസേചന വകുപ്പാണ് നൽകിയത്. എന്നാൽ, ബെംഗളൂരു നഗരവികസന വകുപ്പ് ലഭിക്കുമെന്ന വലിയ പ്രതീക്ഷയിലായിരുന്നു അദ്ദേഹമെന്നാണ് പുറത്തുവരുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.
ഈ വകുപ്പ് ലഭിക്കാത്തതിലെ കടുത്ത അതൃപ്തിയാണ് പെട്ടെന്നുള്ള രാജിയിലേക്ക് നയിച്ചതെന്നാണ് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകരുടെ വിലയിരുത്തൽ. ബെംഗളൂരു നഗരത്തിൽ വലിയ സ്വാധീനമുള്ള ജനകീയ നേതാവാണ് രാമലിംഗ റെഡ്ഡി. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പടിയിറക്കം കോൺഗ്രസ് ഭരണനേതൃത്വത്തിന് വലിയ തിരിച്ചടിയാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. വരാനിരിക്കുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ നേതാക്കൾ റെഡ്ഡിക്ക് പരസ്യ പിന്തുണയുമായി രംഗത്തെത്തുമോ എന്നതും രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകർ ഉറ്റുനോക്കുന്നു. അടുത്ത ലോക്സഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ലക്ഷ്യമാക്കി മുന്നോട്ടുപോകുന്ന കോൺഗ്രസിന് മന്ത്രിസഭയിലെ ഈ ഭിന്നതകൾ എത്രയും വേഗം പരിഹരിക്കേണ്ടതുണ്ട്.
സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് ഡികെ ശിവകുമാർ
കർണാടക മന്ത്രിസഭയിലേക്ക് പുതുതായി എത്തിയവരിൽ കെഎച്ച് മുനിയപ്പ, കെജെ ജോർജ്, എംബി പാട്ടീൽ, രാമലിംഗ റെഡ്ഡി, സതീഷ് ജാർക്കിഹോളി, പ്രിയങ്ക് ഖാർഗെ, കൃഷ്ണ ബൈരെ ഗൗഡ, യുടി ഖാദർ, ഈശ്വർ ഖണ്ഡ്രെ, യാതീന്ദ്ര സിദ്ധരാമയ്യ, ബൈരതി സുരേഷ്, ശരൺ പ്രകാശ് പാട്ടീൽ എന്നിവരും ഉൾപ്പെടുന്നു. ബുധനാഴ്ച ലോക്ഭവനിൽ നടന്ന പ്രത്യേക ചടങ്ങിലാണ് ഡികെ ശിവകുമാർ കർണാടകയുടെ 34-ാമത് മുഖ്യമന്ത്രിയായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് അധികാരമേറ്റത്.
സംസ്ഥാന ഭരണതലത്തിൽ വലിയൊരു മാറ്റത്തിനാണ് ഈ വേദി സാക്ഷ്യം വഹിച്ചത്. മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ജി പരമേശ്വര ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയായും ഇതേവേദിയിൽ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തു. ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ പകർപ്പ് കൈകളിലേന്തിയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ഡികെ ശിവകുമാർ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തത് എന്നത് ദേശീയതലത്തിൽ തന്നെ ഏറെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടു. രാജ്യമെമ്പാടുമുള്ള പ്രമുഖ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ, വിവിധ മതമേലധ്യക്ഷന്മാർ, രാഷ്ട്രീയ-സാമൂഹിക രംഗത്തെ പ്രമുഖർ എന്നിവരെല്ലാം ഈ ഗാംഭീര്യമുള്ള സത്യപ്രതിജ്ഞ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാൻ എത്തിയിരുന്നു.
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