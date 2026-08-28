വാല്മീകി അഴിമതി; കര്ണാടക മന്ത്രി നാഗേന്ദ്ര രാജിവച്ചു, പ്രഖ്യാപനം നിറകണ്ണുകളോടെ
ബിജെപി പ്രഖ്യാപിച്ച പത്ത് ദിവസത്തെ പദയാത്രയ്ക്ക് തൊട്ടുമുമ്പാണ് അദ്ദേഹം തൻ്റെ രാജി സമർപ്പിച്ചത്.
By PTI
Published : August 28, 2026 at 7:33 PM IST
ബെംഗളൂരു: കർണാടക മഹർഷി വാല്മീകി പട്ടികവർഗ വികസന കോർപ്പറേഷനിലെ 89 കോടി രൂപയുടെ സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേട് ആരോപണത്തിന് പിന്നാലെ കർണാടക കാബിനറ്റ് മന്ത്രി ബി. നാഗേന്ദ്ര സ്ഥാനമൊഴിഞ്ഞു. റായ്ച്ചൂരിൽ നിന്ന് ബെല്ലാരിയിലേക്ക് ബി ജെ പി പ്രഖ്യാപിച്ച 10 ദിവസത്തെ പദയാത്രയ്ക്ക് തൊട്ടുമുമ്പാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രാജി.
ഗൂഢാലോചനാ ആരോപണവുമായി നാഗേന്ദ്ര
പ്ലാനിംഗ് ആൻഡ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് വകുപ്പ് കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്ന നാഗേന്ദ്ര, തനിക്കെതിരെയുള്ള ബി ജെ പിയുടെ ആരോപണങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും തള്ളിക്കളഞ്ഞു. തന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യിക്കാൻ വലിയ ഗൂഢാലോചനയാണ് നടക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. "ഞാൻ സ്വമേധയാ രാജിവെക്കുകയാണ്. ഞാൻ ഒരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയ്ക്കും ബോധ്യമുണ്ട്. സർക്കാറിൻ്റെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളെയും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകളെയും ഇത് ബാധിക്കരുത്. നിരപരാധിയായ എന്നെ പ്രതിയാക്കി മാറ്റാനാണ് ബി ജെ പി ശ്രമിക്കുന്നത്." അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. പാർട്ടി ഹൈക്കമാൻഡ് നേതാക്കളെ കണ്ട് താൻ രാജി സമർപ്പിച്ചതായി അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
Minister nagendra resigned! pic.twitter.com/Je3uKYs3cG— Gk (@Ggk_here_) August 28, 2026
വരൾച്ചാ ദുരിതാശ്വാസം, കെ പി എസ്സി വിഷയം തുടങ്ങിയ ജനകീയ വിഷയങ്ങളിൽ ചർച്ചയ്ക്ക് വരാതെ അടിസ്ഥാനരഹിതമായ ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് പ്രതിപക്ഷം ജനങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുകയാണെന്ന് അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി. സി ഐ ഡിയും എസ് ഐ ടിയും കേസ് അന്വേഷിച്ചതാണെന്നും എന്നാൽ കേന്ദ്ര ഏജൻസികളായ സി ബി ഐയെയും ഇ ഡിയെയും ഉപയോഗിച്ച് രാഷ്ട്രീയ ഗൂഢാലോചന നടത്തിയാണ് തന്നെ മൂന്ന് മാസം ജയിലിലടച്ചതെന്നും നാഗേന്ദ്ര പറഞ്ഞു. രണ്ടാമത്തെ കുറ്റപത്രത്തിൽ അനാവശ്യമായി തൻ്റെ പേര് ഉൾപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
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അതേസമയം, നാഗേന്ദ്രയുടെ അഴിമതി വെളിച്ചത്തുവന്നതിനാലാണ് അദ്ദേഹത്തിന് രാജിവെക്കേണ്ടി വന്നതെന്ന് ബി ജെ പി എം എൽ സി എൽ രവികുമാർ പറഞ്ഞു. 600 ഓളം ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് കോർപ്പറേഷൻ്റെ ഫണ്ട് നിയമവിരുദ്ധമായി മാറ്റിയെന്നും, ഇത് തെലങ്കാന തിരഞ്ഞെടുപ്പിനും ബെല്ലാരി ലോകസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനും വേണ്ടിയാണ് കോൺഗ്രസ് ഉപയോഗിച്ചതെന്നും ബി ജെ പി ആരോപിച്ചു.
കേസിൽ തെറ്റുകാരനല്ലെന്നും വരാനിരിക്കുന്ന നിയമപോരാട്ടത്തിലൂടെ നിരപരാധിത്വം തെളിയിച്ച് വീണ്ടും മന്ത്രിസഭയിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തുമെന്നും ബി നാഗേന്ദ്ര പ്രത്യാശ പ്രകടിപ്പിച്ചു. എൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് , സി ബി ഐ തുടങ്ങിയ കേന്ദ്ര അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ നാഗേന്ദ്രയെ പ്രഥമ പ്രതിയാക്കി കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, കേസിൻ്റെ അന്തിമ വിധി വരുന്നത് വരെ കർണാടക രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വാല്മീകി കോർപ്പറേഷൻ തട്ടിപ്പ് വലിയ വടംവലികൾക്ക് കാരണമാകുമെന്ന് ഉറപ്പാണ്.
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