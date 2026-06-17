കർണാടകയിൽ ലോകായുക്തയുടെ റെയ്ഡ്; 8 ഉദ്യോഗസ്ഥരിൽനിന്ന് പിടിച്ചെടുത്തത് 31 കോടിയുടെ അനധികൃത സ്വത്ത്
കലബുറഗിയിലെ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് സൂപ്രണ്ടിങ് എൻജിനിയർ മാണിക് എസ് കനകട്ടെയിൽനിന്ന് 4.68 കോടി രൂപയുടെ സ്വത്തുക്കളാണ് കണ്ടെത്തിയത്
By ANI
Published : June 17, 2026 at 11:11 AM IST
ബെംഗളൂരു: കർണാടകയിൽ അഴിമതിക്കാരായ സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ ലോകായുക്ത പൊലീസിൻ്റെ വൻ വേട്ട. സംസ്ഥാനത്തെ എട്ട് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ വീടുകളിലും ഓഫിസുകളിലുമായി 35 കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നടത്തിയ മിന്നൽ പരിശോധനയിൽ 31.11 കോടി രൂപയുടെ അനധികൃത സ്വത്തുക്കൾ കണ്ടെത്തി. വരുമാനത്തിൽ കവിഞ്ഞ സ്വത്ത് സമ്പാദിച്ചെന്ന പരാതികളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു നടപടി.
ജൂൺ 16നാണ് സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി ലോകായുക്ത ഉദ്യോഗസ്ഥർ പരിശോധന നടത്തിയത്. ബെംഗളൂരു സിറ്റി, ബെംഗളൂരു റൂറൽ, ദാവൺഗരെ, കലബുറഗി, ചിക്കമഗളൂരു എന്നീ ജില്ലകളിലായിരുന്നു റെയ്ഡ്. ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ വീടുകൾ, ഓഫിസുകൾ, ബന്ധുക്കളുടെ വീടുകൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഒരേസമയമാണ് പരിശോധന നടന്നത്. പിടിച്ചെടുത്തവയിൽ 22.73 കോടി രൂപയുടെ സ്ഥാവര സ്വത്തുക്കളും 8.38 കോടി രൂപയുടെ ജംഗമ സ്വത്തുക്കളും ഉൾപ്പെടുന്നതായി ലോകായുക്ത വ്യക്തമാക്കി.
മുൻപന്തിയിൽ ടൗൺ പ്ലാനിങ് ഡയറക്ടർ
കർണാടക ഹൗസിങ് ബോർഡിലെ (കെഎച്ച്ബി) അഡീഷണൽ ടൗൺ പ്ലാനിങ് ഡയറക്ടർ എസ്.എൽ രാജണ്ണയാണ് അനധികൃത സ്വത്ത് സമ്പാദനത്തിൽ മുൻപന്തിയിലുള്ളത്. ഇയാളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അഞ്ച് കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ 4.97 കോടി രൂപയുടെ സ്വത്തുക്കൾ കണ്ടെത്തി. മൂന്ന് റെസിഡൻഷ്യൽ പ്ലോട്ടുകൾ, രണ്ട് വീടുകൾ, മൂന്ന് ഏക്കർ കൃഷിഭൂമി എന്നിവയ്ക്ക് പുറമെ 70 ലക്ഷം രൂപയുടെ സ്വർണ, വെള്ളി ആഭരണങ്ങളും ഇയാളിൽനിന്ന് പിടിച്ചെടുത്തു.
കലബുറഗിയിലെ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് സൂപ്രണ്ടിങ് എൻജിനിയർ മാണിക് എസ് കനകട്ടെയിൽനിന്ന് 4.68 കോടി രൂപയുടെ സ്വത്തുക്കളാണ് കണ്ടെത്തിയത്. അഞ്ച് പ്ലോട്ടുകൾ, മൂന്ന് വീടുകൾ, ഒരു വാണിജ്യ സമുച്ചയം എന്നിവയ്ക്ക് പുറമെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽനിന്ന് 50 ലക്ഷം രൂപയും കണ്ടെത്തി. വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും വൻതോതിൽ അനധികൃത സ്വത്ത് സമ്പാദിച്ചതായി പരിശോധനയിൽ വ്യക്തമായി. ബെംഗളൂരു റൂറൽ ഡെപ്യൂട്ടി കൺസർവേറ്റർ ഓഫ് ഫോറസ്റ്റ് പി.എൻ ഹർഷവർധൻ 4.85 കോടി രൂപയുടെ സ്വത്തുക്കളാണ് അനധികൃതമായി സമ്പാദിച്ചത്. ചിക്കമഗളൂരു അസിസ്റ്റൻ്റ് കൺസർവേറ്റർ ഓഫ് ഫോറസ്റ്റ് കെ.എസ് മോഹനിൽനിന്ന് ഏഴ് ഏക്കർ കൃഷിഭൂമി ഉൾപ്പെടെ 3.62 കോടി രൂപയുടെ സ്വത്തുക്കളും പിടിച്ചെടുത്തു.
മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ
ദാവൺഗരെ നോർത്ത് വെസ്റ്റേൺ കർണാടക റോഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് കോർപറേഷൻ (എൻഡബ്ലിയുകെആർടിസി) ചീഫ് മെക്കാനിക്കൽ എൻജിനിയർ സിദ്ധേശ്വർ എൻ ഹെബ്ബാളിൽനിന്ന് 3.76 കോടി രൂപയുടെ സ്വത്തുക്കൾ കണ്ടെത്തി. ഇതിൽ 37 ലക്ഷം രൂപ പണമായും 1.23 കോടി രൂപയുടെ സ്വർണ, വെള്ളി ആഭരണങ്ങളുമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ബെംഗളൂരു ബെസ്കോം അസിസ്റ്റൻ്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജിനിയർ എം.ബി ഉദയ് കുമാറിൽനിന്ന് 10 റെസിഡൻഷ്യൽ പ്ലോട്ടുകൾ ഉൾപ്പെടെ 3.54 കോടി രൂപയുടെ സ്വത്തുക്കൾ പിടിച്ചെടുത്തു.
ദാവൺഗരെ കെആർഐഡിഎൽ സൂപ്രണ്ടിങ് എൻജിനിയർ സണ്ണ കെഞ്ചപ്പയിൽനിന്ന് 31 ഏക്കർ കൃഷിഭൂമി ഉൾപ്പെടെ 2.97 കോടി രൂപയുടെ സ്വത്തുക്കളും, ദാവൺഗരെ ബയലുസീമെ ഏരിയ ഡെവലപ്മെൻ്റ് ബോർഡ് സെക്രട്ടറി എൽ.എ കൃഷ്ണ നായിക്കിൽനിന്ന് ഏഴ് പ്ലോട്ടുകളും മൂന്ന് വീടുകളും ഉൾപ്പെടെ 2.70 കോടി രൂപയുടെ സ്വത്തുക്കളും ലോകായുക്ത കണ്ടെത്തി.
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ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ നിയമപരമായ വരുമാന സ്രോതസ്സുകൾക്ക് അപ്പുറമുള്ള അനധികൃത സ്വത്ത് സമ്പാദനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പരാതികളിലും പ്രാഥമിക അന്വേഷണങ്ങൾക്കും ഒടുവിലാണ് നടപടിയെടുത്തതെന്ന് ലോകായുക്ത ഭരണസമിതി അറിയിച്ചു. രേഖകളുടെ പരിശോധന, സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളുടെ സൂക്ഷ്മപരിശോധന, ബാങ്ക് ലോക്കറുകൾ തുറന്നുള്ള പരിശോധന എന്നിവ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. അന്തിമ തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ കർശനമായ നിയമനടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്നും അഴിമതി വിരുദ്ധ ഏജൻസി വ്യക്തമാക്കി.
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