കർണാടകയിൽ ബസ് യാത്ര ചെലവേറും; കെഎസ്ആർടിസി, ബിഎംടിസി ബസ് നിരക്കുകൾ കുത്തനെ വർധിപ്പിച്ചു
ബെംഗളൂരു മെട്രോപൊളിറ്റൻ ട്രാൻസ്പോർട്ട് കോർപ്പറേഷനും ടിക്കറ്റ് നിരക്കുകൾ 33 മുതൽ 35 ശതമാനം വരെയും വർധിപ്പിച്ചു. പുതുക്കിയ നിരക്കുകൾ ഇന്ന് മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വരും.
By ANI
Published : November 4, 2026 at 3:07 PM IST
ബെംഗളൂരു: കർണാടകയിൽ ബസ് യാത്രകളുടെ ദൈനംദിന ചെലവുകൾക്ക് വർധനവ്. കർണാടക സ്റ്റേറ്റ് റോഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് കോർപ്പറേഷൻ (കെഎസ്ആർടിസി) ബസ് നിരക്കുകൾ വർധിപ്പിച്ചതാണ് ഇതിന് കാരണം. ബസ് നിരക്കുകൾ ശരാശരി 23 ശതമാനമാണ് വർധിപ്പിച്ചത്. ഇതോടെ ബസ് യാത്ര കൂടുതല് ചേലവേറും. കൂടാതെ ബെംഗളൂരു മെട്രോപൊളിറ്റൻ ട്രാൻസ്പോർട്ട് കോർപ്പറേഷനും (ബിഎംടിസി) ടിക്കറ്റ് നിരക്കുകൾ 33 മുതൽ 35 ശതമാനം വരെയും വർധിപ്പിച്ചു. പുതുക്കിയ നിരക്കുകൾ ഇന്ന് മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വരും.
കെഎസ്ആർടിസി ഓർഡിനറി, എക്സ്പ്രസ് ബസ് സർവീസുകൾ, നോർത്ത് വെസ്റ്റേൺ കർണാടക റോഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് കോർപ്പറേഷൻ (എൻഡബ്ലൂകെആർടിസി), കല്യാണ കർണാടക റോഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് കോർപ്പറേഷൻ (കെകആർടിസി) എന്നിവയുടെ സർവീസുകൾക്കാകും ഈ നിരക്ക് വർധന ബാധകമാകുക.
പുതുക്കിയ നിരക്ക് ഘടന പ്രകാരം ബെംഗളൂരുവിൽ നിന്ന് സമീപ പട്ടണങ്ങളിലേയ്ക്കുള്ള ഓർഡിനറി സർവീസുകളിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നവർക്ക് അധിക നിരക്ക് വർധന അനുഭവപ്പെടും. ബെംഗളൂരുവിൽ നിന്ന് നെലമംഗല, ഹോസ്കോട്ടെ എന്നിവിടങ്ങളിലേക്കുള്ള നിരക്ക് 35 രൂപയിൽ നിന്ന് 44 രൂപയാക്കി ഉയർത്തി. ദൊഡ്ഡബല്ലാപുരം, അനേക്കൽ എന്നിവിടങ്ങളിലേയ്ക്കുള്ള നിരത്ത് 38 രൂപയിൽ നിന്ന് 47 രൂപയായും വർധിക്കും.
മഗാഡി, മലൂർ എന്നിവിടങ്ങളിലേക്കുള്ള നിരക്കുകൾ 46 രൂപയിൽ നിന്ന് 57 രൂപയായി ഉയരും. എക്സ്പ്രസ് സർവീസുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന യാത്രക്കാർക്കും കൂടുതൽ തുക നൽകേണ്ടി വരും. കോലാർ, തുമകുരു എന്നിവിടങ്ങളിലേക്കുള്ള നിരക്ക് 81 രൂപയിൽ നിന്ന് 100 രൂപയായും മാണ്ഡ്യയിലേക്കുള്ള നിരക്ക് 110 രൂപയിൽ നിന്ന് 136 രൂപയായും വർധിക്കും. മൈസൂരുവിലേക്കുള്ള നിരക്ക് 160 രൂപയിൽ നിന്ന് 197 രൂപയാകും. ഹസ്സനിലേക്കുള്ള നിരക്ക് 219 രൂപയിൽ നിന്ന് 270 രൂപയായും ചിക്കമംഗളൂരുവിലേക്കുള്ളത് 295 രൂപയിൽ നിന്ന് 363 രൂപയായും ഉയരും.
അതേസമയം, ബെംഗളൂരുവിലെ ഓർഡിനറി, എയർകണ്ടീഷൻഡ് വജ്ര ബസ് സർവീസുകളുടെ നിരക്കുകളും ബിഎംടിസി പരിഷ്ക്കരിച്ചിട്ടുണ്ട്. മൊത്തത്തിലുള്ള വർധന 33 മുതൽ 35 ശതമാനം വരെയാണ്. ഓർഡിനറി സർവീസുകളിൽ രണ്ട് കിലോമീറ്റർ വരെ യാത്ര ചെയ്യുന്നവർക്ക് നാല് രൂപയും രണ്ട് മുതൽ നാല് കിലോമീറ്റർ വരെ യാത്ര ചെയ്യുന്നവർക്ക് ആറ് രൂപയും അധികമായി നൽകേണ്ടി വരും. ദൂരദൈർഘ്യമുള്ള യാത്രകൾക്ക് പരമാവധി 12 രൂപ വരെയാണ് നിരക്ക് വർധന ഉണ്ടാവുക.
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പുതുക്കിയ നിരക്ക് ഘടനയനുസരിച്ച് കെംപെഗൗഡ ബസ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് ശിവാജിനഗറിലേക്കുള്ള യാത്രയ്ക്ക് 12 രൂപയ്ക്ക് പകരം 18 രൂപ നൽകേണ്ടി വരും. യശ്വന്ത്പൂരിലേക്കുള്ള നിരക്ക് 18 രൂപയിൽ നിന്ന് 25 രൂപയായും ബനശങ്കരിയിലേക്കുള്ള നിരക്ക് 23 രൂപയിൽ നിന്ന് 35 രൂപയായും വർധിക്കും. അതുപോലെ കെംപെഗൗഡ ബസ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് അത്തിബെലെയിലേയ്ക്കുള്ള നിരക്ക് 30 രൂപയിൽ നിന്ന് 42 രൂപയാകും. വിജയനഗറിലേയ്ക്കുള്ളത് 18 ൽ നിന്ന് 25 രൂപയായും വർധിക്കും.
കടുഗോഡിയിലേക്കുള്ള നിരക്ക് 30 ൽ നിന്ന് 40 രൂപയായും ഉയരും. കെആർ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് നെലമംഗലയിലേക്കും ഹോസ്കോട്ടേക്കുമുള്ള നിരക്ക് 30 രൂപയിൽ നിന്ന് 40 രൂപയാകും. ബിഎംടിസിയുടെ പ്രീമിയം വജ്ര എയർകണ്ടീഷൻഡ് ബസുകളിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നവർക്ക് നിരക്ക് വർധന ബാധകമാണ്. ആറ് കിലോമീറ്റർ വരെയുള്ള യാത്രകൾക്ക് അഞ്ച് രൂപയും ആറ് മുതൽ 18 കിലോമീറ്റർ വരെയുള്ള യാത്രകൾക്ക് 10 രൂപയും അതിൽ കൂടുതൽ ദൂരമുള്ള യാത്രകൾക്ക് 15 രൂപ വരെയുമാണ് വർധനവ്. ഈ നിരക്ക് വർധനവ് കർണാടകയിലുടനീളമുള്ള സർക്കാർ ബസ് സർവീസുകളെ ആശ്രയിക്കുന്ന യാത്രക്കാരുടെ പ്രത്യേകിച്ച് ബെംഗളൂരുവിനും സമീപ പട്ടണങ്ങൾക്കും ഇടയിൽ സ്ഥിരമായി യാത്ര ചെയ്യുന്നവരുടെ ദൈനംദിന യാത്രാച്ചെലവിനെയാണ് ബാധിക്കുന്നത്.
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