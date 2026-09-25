പൊലീസ് റിക്കവറി ഏജൻ്റുമാരല്ല; സിവിൽ തർക്കങ്ങളിൽ ക്രിമിനൽ കേസെടുക്കരുതെന്ന് ഹൈക്കോടതി
സിവിൽ തർക്കങ്ങളിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ദുർബലമായ ക്രിമിനൽ കേസുകൾ വിലപ്പെട്ട ജുഡീഷ്യൽ സമയം അപഹരിക്കുകയും നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് ഭാരമാവുകയും ചെയ്യുന്നതിൽ കോടതി ആശങ്ക രേഖപ്പെടുത്തി
Published : September 25, 2026 at 9:41 AM IST
ബെംഗളൂരു: വാടക കുടിശ്ശിക ഈടാക്കാനോ സിവിൽ സ്വഭാവമുള്ള കരാർ തർക്കങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനോ പൊലീസിനെ റിക്കവറി ഏജൻ്റുമാരായി ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് കർണാടക ഹൈക്കോടതി. വാടക നൽകാത്തതിൻ്റെ പേരിൽ ആശുപത്രി മാനേജ്മെൻ്റിനെതിരെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ക്രിമിനൽ കേസ് റദ്ദാക്കിക്കൊണ്ടാണ് കോടതിയുടെ സുപ്രധാന നിരീക്ഷണം.
ക്ലൗഡ്നൈൻ ആശുപത്രി നടത്തുന്ന കിഡ്സ് ക്ലിനിക് ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡിൻ്റെ റീജിയണൽ ഡയറക്ടർ കുൽദീപ് ബെഹ്റയും മറ്റുള്ളവരും നൽകിയ ഹർജിയിലാണ് ജസ്റ്റിസ് എം നാഗപ്രസന്ന ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചത്. ബെംഗളൂരുവിലെ വർത്തുർ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ തങ്ങൾക്കെതിരെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ക്രിമിനൽ കേസ് റദ്ദാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് ഇവർ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. കരാറുകൾ പ്രകാരം നൽകേണ്ട വാടക ഈടാക്കാൻ സിവിൽ കോടതികളെപ്പോലെ പ്രവർത്തിക്കാൻ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് കഴിയില്ലെന്നും പൊലീസ് റിക്കവറി ഏജൻ്റുമാരല്ലെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി.
വാടക നൽകാത്തത് ക്രിമിനൽ കുറ്റമല്ല
ഹർജിക്കാരായ കമ്പനി കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷമായി കൃത്യമായി വാടക നൽകിയിരുന്നതായി കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. കരാറിൽ ഏർപ്പെടുന്ന സമയത്ത് വഞ്ചനാപരമായ ഉദ്ദേശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെങ്കിൽ, പിന്നീട് വാടക നൽകുന്നതിൽ വീഴ്ച വരുത്തുന്നത് മാത്രം ഒരു ക്രിമിനൽ കുറ്റമായി കണക്കാക്കാനാവില്ലെന്ന് കോടതി വ്യക്തമാക്കി. മാത്രമല്ല, കക്ഷികൾ തമ്മിലുള്ള വാടക കരാറിൽ തർക്കങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് ആർബിട്രേഷൻ വഴിയുള്ള പ്രത്യേക വ്യവസ്ഥയും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. തികച്ചും സിവിൽ സ്വഭാവമുള്ള ഒരു തർക്കത്തിന് ക്രിമിനൽ പരിവേഷം നൽകുന്നത് നിയമനടപടികളുടെ ദുരുപയോഗമാണെന്നും കോടതി വിലയിരുത്തി.
സിവിൽ തർക്കങ്ങളിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ഇത്തരം ദുർബലമായ ക്രിമിനൽ കേസുകൾ വിലപ്പെട്ട ജുഡീഷ്യൽ സമയം അപഹരിക്കുകയും നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് ഭാരമാവുകയും ചെയ്യുന്നതിൽ കോടതി ആശങ്ക രേഖപ്പെടുത്തി. തുടർന്നാണ് വിചാരണ കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലുള്ള ക്രിമിനൽ നടപടികൾ റദ്ദാക്കിയത്.
വൈദ്യുതി മീറ്റർ തർക്കം കേസിന് ആധാരം
2023ൽ ഒപ്പുവച്ച വാടക കരാറിൽ നിന്നാണ് കേസിൻ്റെ തുടക്കം. വർത്തുർ ഹോബ്ലിയിലുള്ള തൻ്റെ കെട്ടിടം സഞ്ജീവ് എസ് എം എന്ന വ്യക്തിയാണ് ആശുപത്രി നടത്താനായി കിഡ്സ് ക്ലിനിക് ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡിന് വാടകയ്ക്ക് നൽകിയത്. പിന്നീട് വൈദ്യുതി മീറ്ററിൻ്റെ ആർആർ നമ്പർ ആശുപത്രിയുടെ പേരിലേക്ക് മാറ്റുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കെട്ടിട ഉടമയും ആശുപത്രി മാനേജ്മെൻ്റും തമ്മിൽ തർക്കമുണ്ടായി. ഇതിന് പിന്നാലെ 11,70,858 രൂപ വരുന്ന മൂന്ന് മാസത്തെ വാടക ആശുപത്രി മാനേജ്മെൻ്റ് തടഞ്ഞുവച്ചു. ഇതോടെയാണ് ആശുപത്രി മാനേജ്മെൻ്റ് വഞ്ചിച്ചെന്നും വിശ്വാസവഞ്ചന കാണിച്ചെന്നും ആരോപിച്ച് കെട്ടിട ഉടമ പൊലീസിൽ എഫ്ഐആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്.
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ഈ ക്രിമിനൽ നടപടികളെ ചോദ്യം ചെയ്താണ് കമ്പനിയും പ്രതിനിധികളും ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. തർക്കം കരാർ ബന്ധത്തിൽ നിന്നുണ്ടായതാണെന്നും ഇത് പൂർണ്ണമായും സിവിൽ സ്വഭാവമുള്ളതാണെന്നുമായിരുന്നു ഇവരുടെ വാദം. ഈ വാദം അംഗീകരിച്ച ഹൈക്കോടതി, വാടകയോ കരാർ തർക്കമോ വഴി ലഭിക്കാനുള്ള പണം ഈടാക്കാനുള്ള മാർഗമായി ക്രിമിനൽ നിയമത്തെയും പൊലീസ് സംവിധാനത്തെയും ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് ആവർത്തിച്ചു.
രാജ്യത്തെ വിവിധ കോടതികളിൽ സമാനമായ കേസുകൾ കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കർണാടക ഹൈക്കോടതിയുടെ ഈ വിധി നിർണായകമാണ്. സിവിൽ കേസുകൾ ക്രിമിനൽ കേസുകളാക്കി മാറ്റി പൊലീസിനെ ഉപയോഗിച്ച് സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തുന്ന പ്രവണതകൾക്ക് ഈ ഉത്തരവ് തടയിടുമെന്നാണ് നിയമവിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്.
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