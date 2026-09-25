വിവാഹിതനായ പുരുഷൻ്റെ കാമുകിക്ക് ബന്ധുവിൻ്റെ പരിരക്ഷയില്ല; ക്രിമിനൽ കേസ് റദ്ദാക്കി ഹൈക്കോടതി
ബെംഗളൂരു സെൻട്രൽ വിമൻ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ക്രിമിനൽ കേസിൽ നാലാം പ്രതിയായ യുവതി നൽകിയ ഹർജി അനുവദിച്ചുകൊണ്ടാണ് ജസ്റ്റിസ് എം. നാഗപ്രസന്നയുടെ ഉത്തരവ്
Published : September 25, 2026 at 9:53 AM IST
ബെംഗളൂരു: വിവാഹിതനായ പുരുഷൻ്റെ കാമുകിയെ അയാളുടെ കുടുംബാംഗമായോ ബന്ധുവായോ കണക്കാക്കാനാകില്ലെന്ന് കർണാടക ഹൈക്കോടതി. അതിനാൽ ഭർത്താവോ ഭർതൃവീട്ടുകാരോ ഭാര്യയോട് കാണിക്കുന്ന ക്രൂരതകൾക്കെതിരെ ചുമത്തുന്ന ബി.എൻ.എസ് 85-ാം വകുപ്പ് കാമുകിക്കെതിരെ ഉപയോഗിക്കാനാകില്ലെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി.
ബെംഗളൂരു സെൻട്രൽ വിമൻ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ക്രിമിനൽ കേസിൽ നാലാം പ്രതിയായ യുവതി നൽകിയ ഹർജി അനുവദിച്ചുകൊണ്ടാണ് ജസ്റ്റിസ് എം. നാഗപ്രസന്നയുടെ ഉത്തരവ്. തനിക്കെതിരെയുള്ള നിയമനടപടികൾ റദ്ദാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് യുവതി കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. വിവാഹിതനായ പുരുഷനുമായി വിവാഹേതര ബന്ധമുണ്ടെന്ന് ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന സ്ത്രീയെ ഭർത്താവിൻ്റെ ബന്ധുവായി കണക്കാക്കാനാകില്ലെന്ന് സുപ്രീം കോടതി പല കേസുകളിലും വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഹൈക്കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു.
രക്തബന്ധം, വിവാഹം അല്ലെങ്കിൽ ദത്തെടുക്കൽ എന്നിവയിലൂടെയാണ് ഒരാൾക്ക് ബന്ധു എന്ന പദവി ലഭിക്കുന്നത്. ബന്ധപ്പെട്ട പുരുഷനും സ്ത്രീയും തമ്മിൽ വിവാഹം നടക്കാത്തിടത്തോളം കാലം അവളെ അയാളുടെ ബന്ധുവായി കണക്കാക്കേണ്ട ചോദ്യം ഉദിക്കുന്നില്ലെന്നും കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
85-ാം വകുപ്പ് ചുമത്താനാകില്ല
ഭർത്താവോ അയാളുടെ ബന്ധുക്കളോ വിവാഹിതയായ സ്ത്രീയോട് കാണിക്കുന്ന ക്രൂരതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഭാരതീയ ന്യായ സംഹിതയിലെ (ബി.എൻ.എസ്) 85-ാം വകുപ്പ്. മുൻപ് ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാ നിയമത്തിലെ (ഐ.പി.സി) 498 എ വകുപ്പിന് സമാനമാണിത്. ഭർത്താവോ ഭർതൃവീട്ടുകാരോ സ്ത്രീധനത്തിൻ്റെ പേരിലോ അല്ലാതെയോ നടത്തുന്ന പീഡനങ്ങളെ തടയാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ളതാണ് ഈ നിയമം. എന്നാൽ ഈ നിയമം ഭർത്താവിൻ്റെ കാമുകിക്ക് ബാധകമാകില്ലെന്നാണ് കോടതിയുടെ സുപ്രധാന കണ്ടെത്തൽ. കാരണം കാമുകി ഒരിക്കലും ഭർത്താവിൻ്റെ ബന്ധുവാകുന്നില്ല. പരാതിയിൽ പറയുന്ന മറ്റ് കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്കുള്ള തെളിവുകളും ഹർജിക്കാരിക്കെതിരെ കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ല. ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഇവർക്കെതിരെ ക്രിമിനൽ നടപടികൾ തുടരുന്നത് നിയമത്തിൻ്റെ ദുരുപയോഗമാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയാണ് കോടതി കേസ് റദ്ദാക്കിയത്.
പരാതിക്ക് പിന്നിൽ ദാമ്പത്യ തർക്കം
ഒന്നാം പ്രതിയായ എം. ധനുഷ് കുമാറും ഭാര്യയും പരാതിക്കാരിയുമായ എസ്. പ്രതീക്ഷയും തമ്മിലുള്ള ദാമ്പത്യ തർക്കത്തിൽ നിന്നാണ് കേസിൻ്റെ തുടക്കം. ഹർജിക്കാരിയായ തനുശ്രീക്ക് ധനുഷ് കുമാറുമായി ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നുവെന്നാണ് പരാതിയിൽ പറയുന്നത്. ഭർത്താവിന് തനുശ്രീയുമായുള്ള ബന്ധം തങ്ങളുടെ ദാമ്പത്യം തകരുന്നതിന് കാരണമായെന്ന് ഭാര്യ ആരോപിച്ചു. ഈ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തനുശ്രീക്കും മറ്റ് പ്രതികൾക്കുമെതിരെ ബി.എൻ.എസ് 74, 85, 352, 351(2), 3(5) എന്നീ വകുപ്പുകൾക്കും സ്ത്രീധന നിരോധന നിയമത്തിലെ മൂന്ന്, നാല് വകുപ്പുകൾക്കും കീഴിലാണ് കേസെടുത്തത്. ബെംഗളൂരുവിലെ ആറാം അഡീഷണൽ ചീഫ് ജുഡീഷ്യൽ മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലിരിക്കെയാണ് തനിക്കെതിരെയുള്ള നടപടികൾ റദ്ദാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് തനുശ്രീ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചത്.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയതിന് തെളിവില്ല
ഭർത്താവിൻ്റെ കാമുകിയാണെന്നും ഭാര്യയെ ക്രിമിനൽ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയെന്നുമാണ് തനിക്കെതിരെയുള്ള പ്രധാന ആരോപണമെന്ന് വാദത്തിനിടെ തനുശ്രീയുടെ അഭിഭാഷകൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. എന്നാൽ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയെന്ന ആരോപണം തെളിയിക്കാൻ യാതൊരു തെളിവുമില്ലെന്ന് പ്രതിഭാഗം കോടതിയെ അറിയിച്ചു. ആരോപണങ്ങൾ പരിശോധിച്ച ശേഷം, ഹർജിക്കാരിയെ പ്രോസിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ നിയമപരമായ തെളിവുകൾ ഇല്ലെന്ന് നിഗമനത്തിലെത്തിയ ഹൈക്കോടതി ഇവർക്കെതിരെയുള്ള ക്രിമിനൽ നടപടികൾ റദ്ദാക്കാൻ ഉത്തരവിടുകയായിരുന്നു.
Also Read: കുട്ടികളുടെ അശ്ലീല ദൃശ്യങ്ങൾ: സമൂഹമാധ്യമ കമ്പനികൾക്കെതിരെ എന്ത് നടപടിയെടുത്തെന്ന് സുപ്രീം കോടതി