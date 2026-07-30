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'ഇതാണോ ഒരു ജഡ്ജിക്ക് ചേർന്ന പണി?' റോഡിലെ തർക്കത്തിൽ കേസെടുത്ത നടപടിയിൽ ഹൈക്കോടതി

"കാറിനെ മറികടന്നതിന് യാത്രക്കാർക്കെതിരെ കേസ്" - സിവിൽ ജഡ്ജിക്കെതിരെ നടപടിക്ക് ഹൈക്കോടതി നിർദേശം

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Karnataka High Court (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 30, 2026 at 11:17 AM IST

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ബെംഗളൂരു: വാഹനത്തിന് സൈഡ് നൽകുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തർക്കത്തിൽ പൊതുജനങ്ങളോട് മോശമായി പെരുമാറിയ മാലൂർ പ്രിൻസിപ്പൽ സിവിൽ ജഡ്ജി ഗായത്രിക്ക് കർണാടക ഹൈക്കോടതിയുടെ രൂക്ഷവിമർശനം. ജഡ്ജിയുടെ പെരുമാറ്റം പദവിക്ക് നിരക്കാത്തതാണെന്ന് നിരീക്ഷിച്ച കോടതി, ഇവർക്കെതിരെ തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിനായി കേസ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസിൻ്റെ പരിഗണനയ്ക്ക് വിടാൻ ഹൈക്കോടതി രജിസ്ട്രാർ ജനറലിന് നിർദേശം നൽകി.

ജസ്റ്റിസ് എം നാഗപ്രസന്ന അധ്യക്ഷനായ സിംഗിൾ ബെഞ്ചാണ് കേസ് പരിഗണിച്ചത്. ജഡ്ജിയുടെ നിർദേശപ്രകാരം മാലൂർ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ തങ്ങൾക്കെതിരെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത എഫ്ഐആർ റദ്ദാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് കെ എം വിനയ്, വി കവിത, പി വെങ്കിടേഷ് എന്നിവർ നൽകിയ ഹർജിയിലാണ് ഹൈക്കോടതിയുടെ സുപ്രധാന ഇടപെടൽ.

പദവി ദുരുപയോഗം ചെയ്തു
ഒരു ജഡ്ജി ഇത്തരം തെരുവുയുദ്ധങ്ങളിലോ വ്യക്തിവൈരാഗ്യങ്ങളിലോ ഏർപ്പെടുന്നത് വളരെ അപകടകരവും പദവിക്ക് നിരക്കാത്തതുമാണെന്ന് കോടതി വ്യക്തമാക്കി. വാഹനത്തിന് സൈഡ് നൽകുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചെറിയൊരു പ്രശ്നത്തെ വ്യക്തിപരമായി എടുക്കുകയും, സ്വന്തം സ്വാധീനം ഉപയോഗിച്ച് നിയമത്തെ ദുരുപയോഗം ചെയ്ത് നിരപരാധികളായ യാത്രക്കാരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത നടപടി ആശങ്കാജനകമാണെന്നും ഹൈക്കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

കേസിൻ്റെ ഗൗരവം കണക്കിലെടുത്ത്, കീഴ്‌ക്കോടതി ജഡ്ജിയുടെ ഈ മോശം പെരുമാറ്റത്തിൽ തുടർ ഭരണപരമോ ജുഡീഷ്യൽ പരമോ ആയ നടപടികൾക്കായി ഫയൽ ചീഫ് ജസ്റ്റിസിൻ്റെ ബെഞ്ചിന് കൈമാറാനാണ് ഉത്തരവിട്ടിരിക്കുന്നത്. നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയുടെ വിശ്വാസ്യത കാത്തുസൂക്ഷിക്കേണ്ടവർ തന്നെ ഇത്തരം പ്രവൃത്തികളിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് സമൂഹത്തിന് തെറ്റായ സന്ദേശം നൽകുമെന്നും സിംഗിൾ ബെഞ്ച് വിലയിരുത്തി.

വാദം കേൾക്കുന്നതിനിടെ, സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിക്കുന്ന സംഭവത്തിൻ്റെ വീഡിയോ സർക്കാർ അഭിഭാഷകൻ തൻ്റെ മൊബൈൽ ഫോണിലൂടെ ജഡ്ജിയെ കാണിച്ചു. സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലെ വീഡിയോ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് സിവിൽ ജഡ്ജി ഗായത്രി തന്നെ പരാതി നൽകിയിരുന്നതായും ഇതിനായി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചിരുന്നതായും വ്യക്തമാക്കുന്ന രേഖകളുടെ പകർപ്പും അദ്ദേഹം ബെഞ്ചിന് മുൻപാകെ സമർപ്പിച്ചു.

സംഭവത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം
തൻ്റെ കാറിനെ മറികടന്നുപോയ ഇരുചക്രവാഹന യാത്രികരുമായി സിവിൽ ജഡ്ജി വാക്കുതർക്കത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും, അവർക്കെതിരെ ക്രിമിനൽ നടപടിയെടുക്കാൻ പൊലീസിനെക്കൊണ്ട് നിർബന്ധിക്കുകയും ചെയ്തതാണ് കേസിന് ആസ്പദമായ സംഭവം. ജഡ്ജിയുടെ കാറിനെ മറികടന്നതിൻ്റെ പേരിൽ ഇരുചക്രവാഹന യാത്രികരെ പിന്തുടർന്ന് തടഞ്ഞുനിർത്തി വാക്കുതർക്കത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയായിരുന്നു. ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ സിസിടിവി കാമറകളിൽ പതിഞ്ഞിരുന്നു. ഒരു സാധാരണക്കാരൻ്റെ വാഹനം തൻ്റെ കാറിനെ മറികടന്നത് ജഡ്ജിയുടെ ഈഗോയെ വ്രണപ്പെടുത്തിയെങ്കിൽ, അത് അധികാര ദുർവിനിയോഗത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണമാണെന്ന് കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. പരാതിക്കാരി ഒരു ജഡ്ജിയായതുകൊണ്ട് മാത്രം നിരപരാധികളായ ആളുകൾക്കെതിരെ എങ്ങനെയാണ് ഇത്രയും ഗുരുതരമായ വകുപ്പുകൾ ചുമത്തി കേസെടുത്തതെന്ന് കോടതി അതിശയത്തോടെ ചോദിച്ചു. പൗരന്മാരോട് ഇത്തരത്തിലല്ല പെരുമാറേണ്ടതെന്നും കോടതി ഓർമിപ്പിച്ചു.

ജഡ്ജിയുടെ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഭാരതീയ ന്യായ സംഹിതയിലെ വിവിധ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരമാണ് ഹർജിക്കാർക്കെതിരെ പൊലീസ് കേസെടുത്തത്. അന്യായമായി തടഞ്ഞുവയ്ക്കൽ, ഔദ്യോഗിക കൃത്യനിർവഹണം തടസപ്പെടുത്തുന്നതിനായി പൊതുപ്രവർത്തകനെ ആക്രമിക്കുകയോ ക്രിമിനൽ ബലം പ്രയോഗിക്കുകയോ ചെയ്യുക, പൊതുവായ ഉദ്ദേശ്യം, ഒരാളുടെ സൽപേരിന് കളങ്കം വരുത്തുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തൽ, മനഃപൂർവം അപമാനിക്കൽ, സ്ത്രീത്വത്തെ അപമാനിക്കൽ എന്നീ വകുപ്പുകൾ ചുമത്തിയാണ് കേസെടുത്തിരുന്നത്. ഇതിനെതിരെയാണ് ഹർജിക്കാർ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. ജഡ്ജിയുടെ സ്വാധീനത്തിന് വഴങ്ങി പൊലീസ് യാന്ത്രികമായി കേസെടുക്കുകയായിരുന്നുവെന്നും, ഇത്തരം നടപടികൾ നിയമവാഴ്ചയോടുള്ള വെല്ലുവിളിയാണെന്നും ഹൈക്കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു.

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TAGGED:

KARNATAKA HIGH COURT NEWS
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