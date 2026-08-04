അഞ്ച് വർഷത്തെ 'ലിവ്-ഇൻ' ബന്ധത്തിനു ശേഷം വിവാഹ വാഗ്ദാനം നൽകി പീഡിപ്പിച്ചെന്ന പരാതി; കുറ്റമായി കാണാനാകില്ലെന്ന് കോടതി
വിവാഹം കഴിക്കാമെന്ന് തെറ്റായ വാഗ്ദാനം നൽകി യുവതിയുമായി ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടെന്നാരോപിച്ച് ലിവ് ഇന് പങ്കാളിക്കെതിയെ ചുമത്തിയ ക്രിമിനൽ കേസ് കോടതി റദ്ദാക്കി.
Published : August 4, 2026 at 3:07 PM IST
ബെംഗളൂരു: മുതിർന്നവർ തമ്മിലുള്ള പരസ്പര സമ്മതത്തോടെയുള്ള 'ലിവ്-ഇൻ' ബന്ധത്തിനു ശേഷം വിവാഹ വാഗ്ദാനം നൽകി ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടെന്ന പരാതി അംഗീകരിക്കാന് ആവില്ലെന്ന് കർണാടക ഹൈക്കോടതി. വിവാഹം കഴിക്കാമെന്ന് തെറ്റായ വാഗ്ദാനം നൽകി യുവതിയുമായി ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടെന്നാരോപിച്ച് ലിവ് ഇന് പങ്കാളിക്കെതിരേ ചുമത്തിയ ക്രിമിനൽ കേസ് കോടതി റദ്ദാക്കി.
അഞ്ച് വർഷത്തെ പരസ്പര സമ്മതത്തോടെയുള്ള ലിവ്-ഇൻ ബന്ധത്തിൽ നിന്നുണ്ടായ ആരോപണങ്ങൾ ബി.എൻ.എസ് (BNS) പ്രകാരമുള്ള കുറ്റകൃത്യങ്ങളില് പെടില്ലെന്ന് ആരോപിച്ച് കുറ്റാരോപിതനായ വ്യക്തി നൽകിയ ഹർജി പരിഗണിക്കുകവെയാണ് ജസ്റ്റിസ് എം.നാഗപ്രസന്ന തീരുമാനം വ്യക്തമാക്കിയത്.
വിവാഹ വാഗ്ദാനം നൽകി പരാതിക്കാരിയുമായി പ്രതി ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു എന്ന് എങ്ങനെ ചിത്രീകരിക്കാനാകുമെന്ന് മനസിലാകുന്നില്ലെന്നും വിവാഹവാഗ്ദാനം നൽകിയാണോ അതോ പരസ്പര സമ്മതത്തോടെയാണോ പ്രതി പരാതിക്കാരിയുമായി ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടതെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ അഞ്ച് വർഷം ആവശ്യമില്ലെന്നും കോടതി പറഞ്ഞു.
അവിവാഹിതയാണെന്ന് കള്ളം പറഞ്ഞു
ഫേസ്ബുക്ക് വഴിയാണ് ഹർജിക്കാരനും പരാതിക്കാരിയും പരിചയപ്പെട്ടത്. സൗഹൃദമായി തുടങ്ങിയ ആ ബന്ധം പിന്നീട് പ്രണയമായി മാറുകയും, ഇരുവരും ഏകദേശം അഞ്ച് വർഷത്തോളം വാടകവീട്ടിൽ ഒരുമിച്ച് താമസിക്കുകയും ചെയ്തു. പരാതിക്കാരി അവിവാഹിതയാണെന്നാണ് താൻ കരുതിയിരുന്നതെന്നും എന്നാൽ പിന്നീട് അവർക്ക് മറ്റൊരു പുരുഷനുമായി നേരത്തെ തന്നെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞിരുന്നതായി മനസിലാക്കിയതിനെത്തുടർന്ന് ബന്ധം അവസാനിപ്പിച്ച് അവിടെനിന്ന് പോവുകയായിരുന്നെന്നും ഹർജിക്കാരൻ പറയുന്നു.
പരാതിക്കാരി ആദ്യം 2025 മാർച്ചിലാണ് പൊലീസ് സ്റ്റേഷനെ സമീപിച്ചത്. ഇരുപക്ഷത്തിൻ്റെയും മൊഴികൾ രേഖപ്പെടുത്തിയ ശേഷം 2025 ജൂണിൽ കേസ് അവസാനിപ്പിച്ചു. തുടർന്ന് 2025 ജൂലൈയിൽ അവർ പുതിയൊരു പരാതി നൽകി. വിവാഹവാഗ്ദാനം നൽകി ലൈംഗിക ബന്ധത്തിന് പ്രേരിപ്പിക്കുകയും, സാമ്പത്തികമായി വഞ്ചിക്കുകയും, മർദ്ദിക്കുകയും ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും, പണവും വിലപിടിപ്പുള്ള വസ്തുക്കളും കൈക്കലാക്കുകയും ചെയ്തുവെന്നായിരുന്നു പരാതിയിലെ ആരോപണം.
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ഈ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയും ഭാരതീയ ന്യായ സംഹിതയിലെ (BNS) വിവിധ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരം കുറ്റപത്രം സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. സെഷൻസ് കോടതി കേസ് പരിഗണനയ്ക്കായി സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതിനുശേഷം, ക്രിമിനൽ നടപടികൾ റദ്ദാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഹർജിക്കാരൻ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കുകയായിരുന്നു.
വിവാഹവാഗ്ദാനം നൽകിയെന്ന ആരോപണം ഹർജിക്കാരൻ നിഷേധിച്ചു. ഫേസ്ബുക്ക് വഴി പരിചയപ്പെട്ട ശേഷം പരാതിക്കാരിയുമായി അഞ്ച് വർഷത്തിലേറെക്കാലം പരസ്പര സമ്മതത്തോടെ 'ലിവ്-ഇൻ' ബന്ധത്തിലായിരുന്നുവെന്ന് ഹർജിക്കാരന് വേണ്ടി ഹാജരായ അഭിഭാഷകരായ മയൂർ ഡി ഭാനു, ശമന്ത് ഗൗഡ ജെ, ചരൺ എൻ എസ് എന്നിവർ വാദിച്ചു.
പരാതിക്കാരി അവിവാഹിതയാണെന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് താൻ അത് വിശ്വസിച്ചതെന്നും, അവർ വിവാഹിതയാണെന്ന് പിന്നീടാണ് മനസിലാക്കിയതെന്നും ഹർജിക്കാരൻ വ്യക്തമാക്കി. വിവാഹിതയാണെന്ന വിവരം അറിഞ്ഞതോടെ ഇയാൾ അവരിൽ നിന്ന് അകലം പാലിച്ചു. ഇതിനുപിന്നാലെ അവർ തന്നെ ബ്ലാക്ക്മെയിൽ ചെയ്യാനും ക്രിമിനൽ പരാതികൾ നൽകാനും തുടങ്ങിയെന്നും ഹർജിക്കാരൻ ആരോപിച്ചു.
അഞ്ച് വർഷം നീണ്ടുനിന്ന ലിവ്-ഇൻ ബന്ധം ബി.എൻ.എസ് (BNS) നിയമത്തിലെ 69 അല്ലെങ്കിൽ 79 വകുപ്പുകൾ പ്രകാരമുള്ള കുറ്റകൃത്യത്തിൻ്റെ പരിധിയിൽ വരില്ലെന്ന് ഹർജിക്കാരൻ വാദിച്ചു. പരാതിക്കാരി മുമ്പും മറ്റുള്ളവർക്കെതിരെ സമാനമായ ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് തെളിയിക്കുന്നതിനായി ഒരു പഴയ ക്രിമിനൽ കേസിലെ വിവരങ്ങളും ഇയാൾ ഹാജരാക്കി.
ബന്ധം പൂർണ്ണമായും പരസ്പര സമ്മതത്തോടെ
ഇരുവർക്കുമിടയിലുള്ള ബന്ധം പൂർണ്ണമായും പരസ്പര സമ്മതത്തോടെയുള്ളതായിരുന്നുവെന്ന് കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു. ഫേസ്ബുക്ക് വഴി പരിചയപ്പെട്ട ശേഷം ഇരുവരും ഏകദേശം അഞ്ച് വർഷത്തോളം പരസ്പര സമ്മതത്തോടെ ലിവ്-ഇൻ ബന്ധത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്നുവെന്നതിൻ്റെ തെളിവുകൾ ലഭിച്ചതായും ഈ ബന്ധം പരസ്പര സമ്മതത്തോടെയുള്ളതും ദീർഘകാലം നീണ്ടുനിന്നതുമാണെന്ന കാര്യവും കോടതി കണ്ടെത്തി.
വഞ്ചനാപരമായ മാർഗ്ഗങ്ങളിലൂടെയോ വിവാഹവാഗ്ദാനം നൽകിയോ ഉള്ള ലൈംഗികബന്ധം ബി.എൻ.എസ്. (BNS)-ലെ സെക്ഷൻ 69 പ്രകാരം കുറ്റകരമാണെന്ന് കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു. എന്നാൽ, അഞ്ച് വർഷം നീണ്ടുനിന്ന ഒരു 'ലിവ്-ഇൻ' ബന്ധത്തിൽ വിവാഹവാഗ്ദാനം കാരണം മാത്രമാണ് പരാതിക്കാരി ലൈംഗികബന്ധം തുടർന്നതെന്ന് അംഗീകരിക്കുക പ്രയാസകരമാണ്. കക്ഷികൾ തമ്മിലുള്ള ലൈംഗികബന്ധം പരസ്പര സമ്മതത്തോടെയുള്ളതായിരുന്നുവെന്നും അത് നിർബന്ധിതമോ വഞ്ചനയിലൂടെയോ ഉണ്ടായതല്ലെന്നും പരാതിയിൽ നിന്നുതന്നെ വ്യക്തമാണെന്ന് കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
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