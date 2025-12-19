വിദ്വേഷ പ്രസംഗം തടയാൻ ബില്ല് പാസാക്കി കര്ണാടക; പ്രതിപക്ഷത്തെ നിശബ്ദമാക്കാനുള്ള ആയുധമെന്ന് ബിജെപി
Published : December 19, 2025 at 8:45 AM IST
ബെംഗളൂരു: 'കർണാടക വിദ്വേഷ പ്രസംഗം, വിദ്വേഷ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ തടയൽ ബിൽ 2025' നിയമസഭയിൽ പാസാക്കി. ബില്ലിനെതിരെ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടിയായ ബിജെപി നടത്തിയ ശക്തമായ പ്രതിഷേധം വകവെയ്ക്കാതെയാണ് കർണാടക സർക്കാർ ബില്ലിന് അനുമതി നൽകിയത്.
വിദ്വേഷ പ്രസംഗങ്ങളും വിദ്വേഷ കുറ്റകൃത്യങ്ങളും മൂലമുണ്ടാകുന്ന കൊലപാതകങ്ങളും അക്രമാസക്തമായ ഏറ്റുമുട്ടലുകളും സംസ്ഥാനത്ത് വർധിച്ചുവരുന്നതിനാൽ ഇത്തരമൊരു നിയമം ആവശ്യമാണെന്ന് ബിൽ അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കർണാടക ആഭ്യന്തര മന്ത്രി ജി പരമേശ്വര പറഞ്ഞു. "വിദ്വേഷ പ്രസംഗങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവരെയും വിദ്വേഷ കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നവരെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനാണ് ഈ ബിൽ കൊണ്ടുവരുന്നത്," അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളെയും മാധ്യമങ്ങളെയും ലക്ഷ്യം വച്ചാണ് ഇത്തരമൊരു ബിൽ കൊണ്ടുവന്നതെന്ന് ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയെ എതിര്ത്തുകൊണ്ട് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ആർ അശോക പറഞ്ഞു. ബിൽ ഭരണഘടനയുടെ ആർട്ടിക്കിൾ 19(1) ലംഘിക്കുന്നതാണെന്നും രാഷ്ട്രീയ എതിരാളികൾക്കെതിരായ ആയുധമായി ദുരുപയോഗം ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ഈ ബിൽ നിർദേശിക്കുന്നത്?
വിദ്വേഷ പ്രസംഗം, വ്യക്തികൾക്കോ സംഘടനകൾക്കോ എതിരെ നടത്തുന്ന പ്രചാരണം, പ്രസിദ്ധീകരണം അല്ലെങ്കിൽ പ്രോത്സാഹനം എന്നിവ തടയാനും അത്തരം കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്ക് ശിക്ഷ നൽകാനുമാണ് ബിൽ നിർദേശിക്കുന്നത്. വിദ്വേഷത്തിന് ഇരയായവർക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം നൽകാനും ബിൽ നിർദേശിക്കുന്നു.
വിദ്വേഷ പ്രസംഗം എന്താണ്?
ബിൽ അനുസരിച്ച്, ജീവിച്ചിരിക്കുന്നതോ മരിച്ചതോ ആയ ഏതെങ്കിലും വ്യക്തിക്കെതിരെയോ, വർഗത്തിനെതിരെയോ ശത്രുതാമനോഭാവത്തിൽ സംസാരിക്കുകയോ എഴുതുകയോ വാക്കുകളിലൂടെയോ അടയാളങ്ങളിലൂടെയോ ഇലക്ട്രോണിക് ആശയവിനിമയങ്ങളിലൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ, മറ്റേതെങ്കിലും വിധത്തിൽ പരസ്യമായി നടത്തുന്നതോ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയോ പ്രചരിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു പദപ്രയോഗവും വിദ്വേഷ പ്രസംഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. മതം, വംശം, ജാതി അല്ലെങ്കിൽ സമൂഹം, ലിംഗഭേദം, ലൈംഗിക ആഭിമുഖ്യം, ജനനസ്ഥലം, താമസസ്ഥലം, ഭാഷ, വൈകല്യം അല്ലെങ്കിൽ ഗോത്രം എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള പക്ഷപാതവും നടത്തരുത്.
വിദ്വേഷ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ
വിദ്വേഷ പ്രസംഗങ്ങൾ നടത്തുക, പ്രസിദ്ധീകരിക്കുക, പ്രചരിപ്പിക്കുക, പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക തുടങ്ങിയവയെയാണ് വിദ്വേഷ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. മരിച്ചവരോ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരോ ആയ വ്യക്തികൾക്കോസംഘടനകൾക്കോ എതിരായി നടത്തുന്ന ശത്രുതാപരമായ പ്രവൃത്തിയാണിതെന്നും ബില്ലില് പറയുന്നു.
ശിക്ഷ
വിദ്വേഷ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നയാൾക്ക് ഒരു വർഷത്തിൽ കുറയാത്ത തടവ് ശിക്ഷ ലഭിക്കും, 50,000 രൂപ പിഴയും ശിക്ഷ 7 വർഷം വരെ നീട്ടാം. തുടർന്നുള്ളതോ ആവർത്തിച്ചുള്ളതോ ആയ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്ക് കുറഞ്ഞത് 2 വർഷം വരെ തടവ്ശിക്ഷ ലഭിക്കും. 10 വർഷം വരെ ഇത് നീട്ടാം, ഒരു ലക്ഷം രൂപ പിഴയും ലഭിക്കും.
ഈ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ കോഗ്നിസബിൾ, ജാമ്യമില്ലാ, ജുഡീഷ്യൽ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് കോടതി വിചാരണ തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് വിധേയമാകുന്നതായിരിക്കും. പ്രതി ഒരു സംഘടനയോ സ്ഥാപനമോ ആണെങ്കിൽ, സംഘടനയുടെ ചുമതലയുള്ള വ്യക്തി കുറ്റക്കാരനാണെന്ന് കണക്കാക്കും.
പ്രതിരോധ നടപടി
കുറ്റകൃത്യം ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് എതിരെ ആവശ്യമായ പ്രതിരോധ നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് മജിസ്ട്രേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സ്പെഷ്യൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് മജിസ്ട്രേറ്റ്, ഡെപ്യൂട്ടി സൂപ്രണ്ട് ഓഫ് പൊലീസ് എന്നിവരെയാണ് ചുമതലപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.
ഇലക്ട്രോണിക് മാധ്യമങ്ങളിൽ വരുന്ന വിദ്വേഷ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ തടയാനും നീക്കം ചെയ്യാനുമായി സേവന ദാതാവിനോ, ഇടനിലക്കാർക്കോ, വ്യക്തിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥാപനത്തിനോ നിർദേശിക്കാമെന്ന് ബിൽ പറയുന്നു. ഇതിനു വേണ്ടി ഉദ്യോഗസ്ഥരേയും നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്.
