ചിന്നസ്വാമി സ്റ്റേഡിയം ദുരന്തം; പൊലീസുകാര്‍ കുറ്റവിമുക്തര്‍, കേസ് അവസാനിപ്പിച്ചു

ചിന്നസ്വാമി സ്റ്റേഡിയം ദുരന്തം; പൊലീസുകാര് കുറ്റവിമുക്തര്, കേസ് അവസാനിപ്പിച്ചു
2025 ജൂൺ 4ന് റോയൽ ചലഞ്ചേഴ്സ് ബെംഗളൂരുവിന്റെ ഐപിഎൽ വിജയാഘോഷത്തിനിടെയായിരുന്നു ദുരന്തം.
By ANI
Published : July 15, 2026 at 9:56 AM IST
ബെംഗളൂരൂ: ചിന്നസ്വാമി സ്റ്റേഡിയത്തിലുണ്ടായ തിക്കിലും തിരക്കിലും പെട്ട് ജനങ്ങള് മരിച്ച സംഭവത്തില് കേസ് അവസാനിപ്പിച്ച് കര്ണാടക സര്ക്കാര്. കമ്മിഷണര് അടക്കം മൂന്ന് ഐപിഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ കുറ്റവിമുക്തരാക്കിയാണ് വകുപ്പുതല അന്വേഷണ നടപടികള് അവസാനിപ്പിച്ചത്. ബെംഗളൂരു മുന് പൊലീസ് കമ്മിഷണര് ബി. ദയാനന്ദ, ഡെപ്യൂട്ടി പൊലീസ് കമ്മിഷണറായിരുന്ന ശേഖർ എച്ച്. ടെക്കണ്ണവര്, ബെംഗളൂരു സിറ്റി ഇൻസ്പെക്ടർ ജനറലായിരുന്ന വികാസ് കുമാര് എന്നിവര്ക്കെതിരെയുള്ള അന്വേഷണമാണ് അവസാനിപ്പിച്ചത്.
ഇന്നലെ പേഴ്സണല് ആന്ഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റിവ് റിഫോംസ് വകുപ്പ് പുറപ്പെടുവിച്ച പ്രത്യേക ഉത്തരവിന് പിന്നാലെയാണ് നടപടി. കേസില് ഉദ്യേഗസ്ഥര്ക്കെതിരെ തെളിവുകളില്ലെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് അന്വേഷണം അവസാനിപ്പിച്ചത്. 2025 ജൂൺ 4ന് റോയൽ ചലഞ്ചേഴ്സ് ബെംഗളൂരുവിന്റെ ഐപിഎൽ വിജയാഘോഷത്തിനിടെയാണ് ചിന്നസ്വാമി സ്റ്റേഡിയത്തില് തിക്കിലും തിരക്കിലും പെട്ട് 11 പേര് മരിച്ചത്.
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പൂർണ ചന്ദ്ര, ഭൂമിക്, പ്രജ്വൽ, ചിന്മയി ഷെട്ടി, സഹാന, അക്ഷത, ദിവ്യാംശി, ശിവ് ലിങ്, മനോജ്, ദേവി, ശ്രാവൺ എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. ഇതില് അഞ്ച് പേര് സ്ത്രീകളും ആറ് പേര് പുരുഷന്മാരുമാണ്. മരിച്ചവരില് എട്ടുപേരും ബെംഗളൂരു സ്വദേശികളാണ്.
നേരത്തെ ഉദ്യോഗസ്ഥര്ക്കെതിരെ നടപടി: കേസില് പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്ക്കെതിരെ ആരോപണങ്ങള് ഉയര്ന്നതോടെ അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായും അച്ചടക്ക നടപടിയുടെ ഭാഗമായും മൂവരെയും സസ്പെന്ഡ് ചെയ്തിരുന്നു. അപകടമുണ്ടായതിന്റെ തൊട്ടടുത്ത ദിവസമാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്ക്കെതിരെ നടപടിയുണ്ടായത്. എന്നാല് അന്വേഷണം തുടരവേ ഇവരുടെ സസ്പെന്ഷന് റദ്ദക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ജൂലൈ 28ന് കമ്മിഷണറുടേയും 31ന് മറ്റ് രണ്ട് പേരുടെ സസ്പെന്ഷന് റദ്ദാക്കി.
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