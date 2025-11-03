'ഭൂമിക്ക് പകരം ഭൂമി' നഷ്ടപരിഹാരം; ബെംഗളൂരുവിലെ ഗതാഗതക്കുരുക്ക് അഴിക്കാനുള്ള വമ്പൻ പദ്ധതിയുടെ ചെലവ് വെട്ടിക്കുറച്ചു
രണ്ട് വർഷത്തിനുള്ളിൽ പൂര്ത്തിയാക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്ന പദ്ധതിക്ക് ആദ്യം 27000 കോടി രൂപയായിരുന്നു പദ്ധതിക്ക് ചെലവായി കണക്കാക്കിയത്. എന്നാല് ഇപ്പോൾ 7000 കോടി രൂപയ്ക്ക് താഴെയാകും ചെലവ് വരികയെന്നാണ് വിലയിരുത്തുന്നത്.
Published : November 3, 2025 at 8:59 PM IST
ബെംഗളൂരു: രാജ്യത്ത് തന്നെ ഗതാഗതക്കുരുക്കിന് ഒന്നാമതായി പേരുകേട്ട ബെംഗളൂരു നഗരത്തിന് വഴിത്തിരിവാകാൻ കര്ണാടക സര്ക്കാര് നടപ്പിലാക്കുന്ന പദ്ധതിയാണ് ബെംഗളൂരു ബിസിനസ് കോറിഡോർ (ബിബിസി). 117 കിലോമീറ്റർ നീളമുള്ള പെരിഫറൽ റിങ് റോഡ് പദ്ധതിയിലൂടെ ഗതാഗതക്കുരുക്ക് പരിഹരിക്കാമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് സര്ക്കാര്. ഇതിലൂടെ ട്രാഫിക് 40 ശതമാനം കുറയുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ.
ബിസിനസ് ഡെവലപ്മെൻ്റ് അതോറിറ്റി (BDA) രണ്ട് വർഷത്തിനുള്ളിൽ പൂര്ത്തിയാക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്ന പദ്ധതിക്ക് ആദ്യം 27000 കോടി രൂപയായിരുന്നു ചെലവായി കണക്കാക്കിയത്. എന്നാല് ഇപ്പോൾ 7000 കോടി രൂപയ്ക്ക് താഴെയാകും ചെലവ് വരികയെന്നാണ് വിലയിരുത്തുന്നത്.
ഈ ചെലവ് കുറയ്ക്കാൻ വ്യത്യസ്ത തീരുമാനവുമായാണ് കോണ്ഗ്രസ് സര്ക്കാര് രംഗത്തെത്തിയിട്ടുള്ളത്. ആളുകള് നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഭൂമിക്ക് പകരം പണമല്ല മറിച്ച് സർക്കാർ പ്രത്യേക ഭൂമി നല്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ദേശീയ പാത വിപുലീകരണ പ്രകാരം ജനങ്ങള്ക്ക് നഷ്ടപരമായി പണമാണ് നല്കിയിരുന്നത്. എന്നാല് ഇതില് നിന്നെല്ലാം വ്യത്യസ്തമായി ചെലവ് കുറയ്ക്കാനാണ് കര്ണാടക സര്ക്കാരിൻ്റെ നീക്കം. 1900 ത്തോളം കുടുംബങ്ങൾക്ക് വീണ്ടെടുക്കുന്ന ഭൂമിക്ക് പകരമായി സര്ക്കാര് ഭൂമി നല്കും.
ബിബിസിക്ക് പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ഭൂമി നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഭൂവുടമകൾക്ക് അഞ്ച് നഷ്ട പരിഹാര ഓപ്ഷനുകളാണ് മന്ത്രിസഭ വാഗ്ദാനം ചെയ്തു. ഇതോടെ പദ്ധതിയും അനുകൂലിച്ചും പ്രതികൂലിച്ചും നിരവധി പേർ രംഗത്തെത്തി. ഭൂമിയുടെ മൂല്യത്തിൻ്റെ രണ്ടോ മൂന്നോ ഇരട്ടി, ബിബിസിയോട് ചേർന്നുള്ള വാണിജ്യ ഭൂമിയുടെ 35%, ബെംഗളൂരു വികസന അതോറിറ്റി (ബിഡിഎ) വികസിപ്പിച്ച ലേഔട്ടുകളിലെ റെസിഡൻഷ്യൽ പ്ലോട്ടുകളുടെ 40%, അല്ലെങ്കിൽ തറ വിസ്തീർണ്ണ അനുപാതങ്ങൾ (എഫ്എആർ) എന്നിവ ഈ ഓപ്ഷനുകളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
ഭൂമി നഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് ഇവയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് തെരഞ്ഞെടുക്കാം. അതേസമയം 20 സെൻ്റില് താഴെ ഭൂമി നഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് മാത്രമേ പണമായി നഷ്ടപരിഹാരം ലഭിക്കാൻ അർഹതയുള്ളൂ. "കുറഞ്ഞത് 50% കർഷകരെങ്കിലും നഷ്ടപരിഹാരമായി ഭൂമി തെരഞ്ഞെടുക്കുമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ, പദ്ധതിച്ചെലവ് ഗണ്യമായി കുറയും. ഏകദേശം 7,000 കോടി രൂപ വരെ കുറയും, ഇത് സർക്കാരിന് വലിയ ആശ്വാസമാകും," വിരമിച്ച ഐഎഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനും ബിബിസി ലിമിറ്റഡിൻ്റെ ചെയർമാനുമായ എൽ കെ അതീഖ് ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
ബിജെപി-ജെഡിഎസ് സഖ്യ സർക്കാരിനെ നയിച്ച എച്ച് ഡി കുമാരസ്വാമി 2007 ൽ ബിബിസി നിർമ്മാണത്തിനായി 2,410 ഏക്കർ ഭൂമിയുടെ വിജ്ഞാപനം നടത്തി. കർഷകർക്ക് വാണിജ്യ ഭൂമി നൽകുന്നതിനായി റോഡിൻ്റെ വീതി നേരത്തെ 100 മീറ്ററിൽ നിന്ന് 65 മീറ്ററായി സർക്കാർ കുറച്ചു. പുതുക്കിയത് പ്രകാരം പദ്ധതിയിൽ ഇപ്പോൾ എട്ട് ലെയ്ൻ മെയിൻ കാരിയേജ് വേയും, നാല് ലെയ്ൻ സർവീസ് റോഡുകളും ഇരുവശത്തും ഉണ്ടാകും. മധ്യ ഭാഗത്തായി ഒരു മെട്രോ റെയിൽ പദ്ധതിക്കുള്ള വ്യവസ്ഥയും ഉണ്ടാകും.
ഭൂമിക്ക് പകരം ഭൂമി നൽകാനുള്ള തീരുമാനം എന്തിനാണ്?
കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷത്തിനിടെ മൂന്ന് തവണ ആഗോള ടെൻഡറുകൾ വിളിച്ചിട്ടും ഒരു സ്വകാര്യ സ്ഥാപനവും പദ്ധതിക്കായി ലേലം വിളിക്കാൻ മുന്നോട്ട് വന്നില്ല. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഭൂമിക്ക് പകരം ഭൂമി എന്ന തീരുമാനം എടുത്തത്. ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കലിൻ്റെ ഭീമമായ ചെലവ് മുൻകാല കണക്കുകൾ പ്രകാരം 20,000 കോടി രൂപ വരെ എത്തിയിരുന്നു. റോഡ് നിർമ്മാണത്തിനായി കമ്പനികൾക്ക് 7,000 രൂപ കൂടി ചെലവഴിക്കേണ്ടിവന്നു.
തുടർച്ചയായ സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ ഈ റോഡ് പൂർണമായും സ്വകാര്യ ഫണ്ടിങ് വഴി നിർമ്മിക്കാൻ പരമാവധി ശ്രമിച്ചു. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി 50 വർഷത്തേക്ക് ടോൾ പിരിവും വാഗ്ദാനം ചെയ്തു, പക്ഷേ ഫലമുണ്ടായില്ല. 7,000 കോടി രൂപയുടെ വായ്പ സ്വരൂപിക്കാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് ഈ തീരുമാനത്തിലേക്ക് നയിച്ചത്.
സര്ക്കാരിൻ്റെ നഷ്ടപരിഹാരത്തോട് വിമുഖത
കർഷകർ ഈ നഷ്ട പരിഹാര ഓപ്ഷനുകളിൽ സന്തുഷ്ടരല്ലെന്ന് പിആർആർ റൈത ഹാഗു നിവേഷണദരര സംഘയുടെ പ്രസിഡൻ്റ് മാവള്ളിപുര ശ്രീനിവാസ് പറയുന്നു . കാരണം നിലവിലുള്ള വിപണി നിരക്കുകളുമായി ഇവയൊന്നും പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല.
2013 ലെ ന്യായമായ നഷ്ടപരിഹാര നിയമം അനുസരിച്ചാണ് അവർ നഷ്ടപരിഹാരം ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. ഭൂമിക്ക് ഭൂമി എന്ന ഓപ്ഷനിലൂടെ സര്ക്കാര് ലക്ഷ്യമിടുന്നത് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ബിസിനസാണെന്നും ശ്രീനിവാസ് ആരോപിച്ചു.
"നമുക്ക് വലിയ നഷ്ടം സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ ഈ ഓഫറുകൾ സ്വീകരിക്കാന് കഴിയില്ല. 2013 ലെ എല്എആര്എ നിയമത്തിൽ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള അര്ഹമായ നഷ്ടപരിഹാരം കിട്ടണം," ശ്രീനിവാസ് പറഞ്ഞു.
ബിബിസിക്കായി വിജ്ഞാപനം ചെയ്ത ഭൂമിയുടെ നിലവിലെ വിപണി മൂല്യം മാർഗ നിർദ്ദേശ മൂല്യത്തേക്കാൾ അഞ്ച് മുതൽ ആറ് മടങ്ങ് വരെ കൂടുതലാണെന്ന് അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെട്ടു. മാത്രമല്ല 2016 മുതല് നഷ്ട പരിഹാരം ലാഭിക്കാനുള്ള ഗൂഢലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് സർക്കാര് പ്രവര്ത്തിക്കുന്നത്.
"ഇപ്പോൾ അവർ ബിബിസിയുടെ വീതി 65 മീറ്ററായി കുറച്ചതിലൂടെ വാണിജ്യപരമായി ചൂഷണം ചെയ്യുകയാണ്. ഇത് എത്രത്തോളം ന്യായമാണ്? നഷ്ടപരിഹാരമായി അതേ ഭൂമി തിരികെ നൽകുന്നത് നിയമവിരുദ്ധമാണ്. 65 മീറ്ററിന് ആവശ്യമായ ഭൂമി സർക്കാർ ഏറ്റെടുക്കട്ടെ, 2013 ലെ എൽഎആർആർ നിയമം അനുസരിച്ച് നഷ്ടപരിഹാരം നൽകുകയും ശേഷിക്കുന്ന ഭൂമി കർഷകർക്ക് തിരികെ നൽകുകയും ചെയ്യട്ടെ. ആ ഭൂമിയില് ഞങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് ചെയ്യും," അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
"ഒരു പ്രമുഖ ബിൽഡർ അടുത്തിടെ വെങ്കടാല ഗ്രാമത്തിൽ ഏക്കറിന് 50 കോടി രൂപയ്ക്ക് ഭൂമി വാങ്ങിയപ്പോൾ, അതേ ഗ്രാമത്തിൽ ബിഡിഎ നോട്ടീസ് ചെയ്ത ഭൂമിക്ക് ഏക്കറിന് 30 കോടി രൂപയാണ്. ഇത്രയും വലിയ തുക നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിയില്ല," മറ്റൊരു കർഷകനായ കെ ബി രമേശ് പറഞ്ഞു.
ഭൂമിക്ക് ഭൂമി ഭൂവുടമകള്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ളത്
അതേസമയം പദ്ധതിയിൽ നിന്ന് സർക്കാർ നേട്ടം കൊയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെന്ന ആരോപണം അതീഖ് തള്ളിക്കളഞ്ഞു. മുഴുവൻ ഭൂമിയും ഭൂവുടമകൾക്ക് നഷ്ടപരിഹാരമായി തിരികെ നൽകുമെന്ന് പറഞ്ഞു.
“ഒരു ഏക്കർ ഭൂമി പോലും ബിഡിഎ നിലനിർത്തില്ല. പാർക്കുകൾക്കും മറ്റ് സൗകര്യങ്ങൾക്കുമായി കുറച്ച് സ്ഥലം കുറച്ച ശേഷം, ശേഷിക്കുന്ന മുഴുവൻ ഭൂമിയും നഷ്ട പരിഹാരത്തിനായി നീക്കിവയ്ക്കും,” അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
എല്ലാ കർഷകരും സർക്കാർ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന നഷ്ടപരിഹാര ഓപ്ഷനുകൾ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം ആത്മവിശ്വാസം പ്രകടിപ്പിച്ചു. അതേസമയം എല്ലാ കർഷകരും പദ്ധതിയെ എതിർക്കുന്നു എന്ന ശ്രീനിവാസിൻ്റെ വാദത്തെ അദ്ദേഹം നിരാകരിച്ചു. ഇതിനകം 20% - 30% കർഷകർ തങ്ങളുടെ ഭൂമി നൽകാൻ ബിഡിഎയ്ക്ക് സമ്മതം നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
