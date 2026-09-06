ഇനി അധ്യാപകർക്കും സ്വന്തം പദവി; പേരിനൊപ്പം 'Tr' എന്ന് ചേർക്കാം; പ്രഖ്യാപനവുമായി കർണാടക
അധ്യാപക ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് വിജയനഗര ജില്ലയിലെ കുഡ്ലിഗിയിൽ വെച്ച് നടന്ന സർക്കാരിൻ്റെ ജനസമ്പർക്ക പരിപാടിയായ 'പ്രജാസേവ അഭിയാൻ' ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കവെയായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഈ ചരിത്ര പ്രഖ്യാപനം
Published : September 6, 2026 at 9:29 AM IST
ബെംഗളൂരു: ഡോക്ടർമാർക്ക് 'Dr' എന്നും എഞ്ചിനീയർമാർക്ക് 'Er' എന്നും ഉള്ളതുപോലെ ഇനി മുതൽ അധ്യാപകർക്കും പേരിനൊപ്പം അഭിമാനത്തോടെ ചേർക്കാൻ സവിശേഷ പദവി നൽകി കർണാടക സർക്കാർ. സംസ്ഥാനത്തെ അധ്യാപകർക്ക് തങ്ങളുടെ പേരിന് മുന്നിൽ 'Tr' എന്ന പ്രിഫിക്സ് ഔദ്യോഗികമായി ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് കർണാടക മുഖ്യമന്ത്രി ഡി.കെ. ശിവകുമാർ പ്രഖ്യാപിച്ചു.
അധ്യാപക ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് വിജയനഗര ജില്ലയിലെ കുഡ്ലിഗിയിൽ വെച്ച് നടന്ന സർക്കാരിൻ്റെ ജനസമ്പർക്ക പരിപാടിയായ 'പ്രജാസേവ അഭിയാൻ' ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കവെയായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഈ ചരിത്ര പ്രഖ്യാപനം. ഇന്ത്യയിൽ അധ്യാപകർക്കായി ഇത്തരമൊരു ഔദ്യോഗിക പദവി നൽകുന്ന ആദ്യ സംസ്ഥാനമാണ് കർണാടക.
"അധ്യാപകർക്ക് രാജ്യം നൽകുന്ന പരമോന്നത ആദരം"
സമൂഹത്തിന് അധ്യാപകർ നൽകുന്ന വിലമതിക്കാനാകാത്ത സംഭാവനകളെ മാനിച്ചാണ് ഈ തീരുമാനമെന്ന് ഡി.കെ. ശിവകുമാർ വ്യക്തമാക്കി.
"ഒരു വ്യക്തിയെയും അതുവഴി രാജ്യത്തെയും കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നത് അധ്യാപകരാണ്. കർണാടകയിലെ 4.5 ലക്ഷം അധ്യാപകർ ഉൾപ്പെടെ ഇന്ത്യയിലെ ഒരു കോടിയിലധികം വരുന്ന അധ്യാപകർ ഓരോ ദിവസവും നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ മനസ്സിനെയും സ്വഭാവത്തെയും ഭാവിയെയും രൂപപ്പെടുത്തുന്നു. ഓരോ ഡോക്ടർക്കും എഞ്ചിനീയർക്കും കർഷകനും നേതാവിനും പിന്നിൽ അവരുടെ കഴിവ് തിരിച്ചറിഞ്ഞ ഒരു അധ്യാപകനുണ്ടാകും. ഈ രണ്ടു അക്ഷരങ്ങൾ വെറുമൊരു പദവിയല്ല, മറിച്ച് തലമുറകളെ വാർത്തെടുക്കാൻ ജീവിതം സമർപ്പിച്ചവർക്ക് സമൂഹം നൽകുന്ന അംഗീകാരമാണ്." - ഡി.കെ. ശിവകുമാർ പറഞ്ഞു
ആർക്കൊക്കെ 'Tr' എന്ന് ഉപയോഗിക്കാം?
കർണാടകയിലെ സർക്കാർ, എയ്ഡഡ്, അൺ-എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകളിൽ സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്ന എല്ലാ സ്കൂൾ അധ്യാപകർക്കും ഈ പദവി ഉപയോഗിക്കാൻ അർഹതയുണ്ട്. സംസ്ഥാനത്തെ പ്രൈമറി, സെക്കൻഡറി തലങ്ങളിലായി ജോലി ചെയ്യുന്ന 4.5 ലക്ഷത്തോളം വരുന്ന അധ്യാപക സമൂഹത്തിന് ഈ പുതിയ നിയമത്തിന്റെ ആനുകൂല്യം ലഭിക്കും.
സർക്കാർ ഉത്തരവിലെ പ്രധാന നിരീക്ഷണങ്ങൾ
അധ്യാപക സംഘടനകളുടെ ദീർഘകാലത്തെ ആവശ്യത്തെ തുടർന്നാണ് സർക്കാർ ഇത്തരമൊരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് എത്തിയതെന്ന് സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് അണ്ടർ സെക്രട്ടറി എസ്. പ്രകാശ് വ്യക്തമാക്കി
വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അക്കാദമിക അറിവുകൾക്കൊപ്പം ധാർമ്മികവും സാമൂഹികവുമായ മൂല്യങ്ങൾ പകർന്നു നൽകുന്നതിൽ അധ്യാപകർ വഹിക്കുന്ന പങ്ക് സമാനതകളില്ലാത്തതാണ്. 'Tr' എന്നത് വെറും രണ്ട് അക്ഷരങ്ങളല്ല, മറിച്ച് മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവിതം വാർത്തെടുക്കാൻ ഒരു മനുഷ്യൻ തൻ്റെ ആയുസ് മുഴുവൻ സമർപ്പിച്ചതിൻ്റെ അടയാളമാണെന്ന് ഉത്തരവ് വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഈ തീരുമാനത്തിലൂടെ അധ്യാപകർക്ക് സമൂഹത്തിൽ കൂടുതൽ ആദരവും അന്തസും ഉറപ്പാക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ഡി.കെ. ശിവകുമാറും കർണാടക സർക്കാരും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.
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