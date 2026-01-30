സുരക്ഷ പ്രധാനം; കുട്ടികൾക്കിടയിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയ വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്താനൊരുങ്ങി കർണാടക

ETV Bharat / bharat

ബെംഗളൂരു: സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ അധിക ഉപയോഗം ശാരീരികമായും മാനസികമായും പല ബുദ്ധിമുട്ടുകളാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ചും കുട്ടികൾക്ക് ഇടയിലാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ അധിക ഉപയോഗം ഉണ്ടാവുന്നത്.

ഇത്തരത്തിൽ കുട്ടികൾക്കിടയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ അധിക ഉപയോഗം തടയാൻ വേണ്ടി ഓസ്‌ട്രേലിയ, ഫിൻലാൻഡ് എന്നീ രാജ്യങ്ങളിൽ 16 വയസിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് സോഷ്യൽ മീഡിയ നിരോധിച്ചത് വൻ വാർത്തയായിരുന്നു.

ആദ്യമായി കുട്ടികൾക്കായി സോഷ്യൽ മീഡിയ നിരോധിച്ച രാജ്യം ഓസ്‌ട്രേലിയയാണ്. ടിക് ടോക്ക്, യൂട്യൂബ്, ഇൻസ്‌റ്റാഗ്രാം, സ്‌നാപ്‌ചാറ്റ്, എക്‌സ്, ഫേസ്‌ബുക്ക് തുടങ്ങിയ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളിൽ നിന്നുമാണ് 16 വയസിന് താഴെയുള്ളവരെ തടഞ്ഞത്.

ഇപ്പോഴിതാ കർണാടക സർക്കാരും ഇത്തരം ഒരു നീക്കത്തിലേക്ക് കടക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ്. കുട്ടികളിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ അധിക ഉപയോഗം കുറയ്ക്കാ‌നായി ചില നടപടികൾ കൊണ്ടുവരുന്നതിനെക്കുറിച്ച് സർക്കാർ ഗൗരവമായി ആലോചിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് കർണാടക ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി ആൻഡ് ബയോടെക്നോളജി മന്ത്രി പ്രിയങ്ക് ഖാർഗെ പറഞ്ഞു.

സോഷ്യൽ മീഡിയ ഉപയോഗം തടയാനായി ഓസ്‌ട്രേലിയ പോലുള്ള രാജ്യങ്ങൾ ഇതിനോടകം തന്നെ 16 വയസിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികളിൽ നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. സോഷ്യൽ മീഡിയയിലേക്കുള്ള അമിത എക്സ്പോഷർ ഒഴിവാക്കാൻ എന്തുചെയ്യാനാകുമെന്ന് ഞങ്ങൾ ആലോചിച്ച് വരുകയാണ്", അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

അതേസമയം മെറ്റയുമായി സഹകരിച്ച് ഐടി & ബിടി വകുപ്പ് സ്‌കൂൾ കുട്ടികൾക്കും അധ്യാപകർക്കും വേണ്ടി ഒരു ഡിജിറ്റൽ ഡീടോക്‌സ് പ്രോഗ്രാം ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇതിനായി ഏകദേശം 3 ലക്ഷം വിദ്യാർഥികളെയും ഒരു ലക്ഷം അധ്യാപകരെയും വിധേയമാക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ ദുരുപയോഗം തടയുന്നതിനായി ഒരു പദ്ധതി ആവിഷ്‌കരിക്കണമെന്ന് മുതിർന്ന ബിജെപി നേതാവും മുൻ മന്ത്രിയുമായ സുരേഷ് കുമാർ സർക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടത്തിൻ്റെ പിന്നാലെയാണ് പുതിയ അറിയിപ്പുമായി സർക്കാർ രംഗത്തെത്തിയത്.

"സോഷ്യൽ മീഡിയ ഒരു ഭീഷണിയായി മാറിയിരിക്കുന്നു. ഓസ്‌ട്രേലിയ, ഫിൻലാൻഡ് എന്നീ രാജ്യങ്ങളിൽ 16 വയസിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് സോഷ്യൽ മീഡിയ നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവയെ കുട്ടികൾ പല തരത്തിലും ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നുണ്ട്.

ഇത് വളരെ ഗുരുതരമായ കാര്യമാണ്. ഇത് പൂർണമായും നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിഞ്ഞേക്കില്ല. എന്നാൽ ഒരു നിശ്ചിത പ്രായത്തിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികളെ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് വിലക്കുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ സർക്കാർ ചില നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണം. അല്ലാത്തപക്ഷം നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തെയും കുടുംബ സംവിധാനങ്ങളെയും വളരെ മോശമായി ബാധിക്കും," എന്നായിരുന്നു സുരേഷ് കുമാർ പറഞ്ഞത്.

