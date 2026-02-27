കർണാടകയിൽ 56,432 സർക്കാർ തസ്തികകളിൽ നിയമനം; നടപടികൾ 30 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തുടങ്ങും
വിവിധ വകുപ്പുകളിലും കോർപ്പറേഷനുകളിലുമായി 2.7 ലക്ഷത്തിലധികം തസ്തികകൾ ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കുന്നുണ്ട്.
February 27, 2026
ബെംഗളൂരു: സംസ്ഥാനത്തെ വിവിധ വകുപ്പുകളിലായി ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കുന്ന അമ്പതിനായിരത്തിലധികം തസ്തികകളിൽ നിയമനം നടത്താൻ കർണാടക സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചു. 56,432 തസ്തികകളിലേക്കുള്ള നിയമന നടപടികൾ 30 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ആരംഭിക്കാനാണ് നിർദേശം. ധാർവാഡിൽ ഉദ്യോഗാർഥികൾ നടത്തിയ ശക്തമായ പ്രതിഷേധത്തിന് പിന്നാലെയാണ് സർക്കാരിൻ്റെ ഈ സുപ്രധാന നീക്കം.
നിയമന നടപടികൾ വേഗത്തിൽ
വിവിധ വകുപ്പുകളിലെ ഒഴിവുകൾ നികത്തുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ ആരംഭിക്കാൻ മന്ത്രിസഭ തീരുമാനിച്ചതായി നിയമ, പാർലമെൻ്ററി കാര്യ മന്ത്രി എച്ച്കെ പാട്ടീൽ വ്യക്തമാക്കി. ഇതിനായി എല്ലാ വകുപ്പ് മേധാവികൾക്കും നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഉദ്യോഗാർഥികൾക്ക് അഞ്ച് വർഷത്തെ പ്രായപരിധി ഇളവും സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ചു.
ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കുന്നത് ലക്ഷക്കണക്കിന് തസ്തികകൾ
കർണാടകയിലെ സർക്കാർ നിയമനങ്ങൾ രണ്ട് വർഷത്തിലേറെയായി പൂർണമായും നിർത്തിവച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഇതിനാൽ വിവിധ വകുപ്പുകളിലും കോർപറേഷനുകളിലുമായി 2.7 ലക്ഷത്തിലധികം തസ്തികകളാണ് ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കുന്നത്. സംവരണ വിഷയങ്ങളിലെ കോടതി കേസുകളാണ് നിയമനങ്ങൾ വൈകാൻ പ്രധാന കാരണമായത്. ഒഴിവുള്ള തസ്തികകൾ നികത്താതിരിക്കാനുള്ള സർക്കാരിൻ്റെ മാർഗമായാണ് പലരും ഇതിനെ കണ്ടിരുന്നത്. രണ്ട് ലക്ഷത്തിലധികം തസ്തികകൾ ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്നത് സംസ്ഥാന ഭരണത്തെ അക്ഷരാർഥത്തിൽ സ്തംഭിപ്പിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലായിരുന്നുവെന്ന് സർക്കാർ വൃത്തങ്ങൾ തന്നെ സമ്മതിക്കുന്നു.
ഭരണനിർവഹണത്തെ ബാധിച്ച വലിയ പ്രതിസന്ധി
വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിലും ആരോഗ്യ വകുപ്പിലുമാണ് ഇതിൻ്റെ ആഘാതം ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രതിഫലിച്ചത്. ഗ്രാമീണ മേഖലയിലുൾപ്പെടെ സർക്കാർ സ്കൂളുകളിൽ ആവശ്യത്തിന് അധ്യാപകരില്ലാത്തത് സാധാരണക്കാരായ വിദ്യാർഥികളുടെ പഠനത്തെ സാരമായി ബാധിച്ചിരുന്നു. സർക്കാർ ആശുപത്രികളിൽ ഡോക്ടർമാരുടെയും നഴ്സുമാരുടെയും കുറവ് കാരണം രോഗികൾ വലയുന്ന സാഹചര്യവുമുണ്ടായി. ഇതിന് പുറമെ പൊലീസ് വകുപ്പിലും റവന്യൂ വകുപ്പിലും താഴെത്തട്ടിൽ ആവശ്യത്തിന് ജീവനക്കാരില്ലാത്തത് ഫയലുകൾ കെട്ടിക്കിടക്കാനും ദൈനംദിന കാര്യങ്ങൾ തടസപ്പെടാനും ഇടയാക്കി. പുതിയതായി നടക്കുന്ന 56,432 നിയമനങ്ങൾ വഴി ഈ വകുപ്പുകളുടെ പ്രവർത്തനം കുറെയൊക്കെ സുഗമമാകുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.
ഉദ്യോഗാർഥികളുടെ ശക്തമായ പ്രതിഷേധം
കർണാടകയുടെ സാംസ്കാരിക തലസ്ഥാനവും വിദ്യാഭ്യാസ കേന്ദ്രവുമായ ധാർവാഡിൽ കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു നാളുകളായി ഉദ്യോഗാർഥികൾ വലിയ തോതിലുള്ള സമരങ്ങളിലായിരുന്നു. വർഷങ്ങളോളം സ്വന്തം വീടുവിട്ട് മാറിനിന്ന് വലിയ തുക മുടക്കി പിഎസ്സി കോച്ചിങ് സെൻ്ററുകളിൽ പഠിക്കുന്ന യുവാക്കൾക്ക് കൃത്യസമയത്ത് പരീക്ഷകൾ നടക്കാത്തതും ഫലം വരാത്തതും കടുത്ത നൈരാശ്യമാണ് സമ്മാനിച്ചത്. സർക്കാർ ജോലി എന്ന സ്വപ്നത്തിന് മുന്നിലെ ഏറ്റവും വലിയ തടസം പ്രായപരിധി കടന്നുപോകുന്നതായിരുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് അഞ്ച് വർഷത്തെ പ്രായപരിധി ഇളവ് നൽകാൻ സർക്കാർ തയാറായത്. ഇത് ലക്ഷക്കണക്കിന് യുവാക്കൾക്കും യുവതികൾക്കും വലിയൊരു ആശ്വാസമാണ്.
പഴയ സംവരണ ക്രമത്തിൽ നിയമനം
പട്ടികജാതി, പട്ടികവർഗ വിഭാഗങ്ങളുടെ സംവരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കോടതിയിൽ കേസുകൾ നിലനിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പഴയ സംവരണ ക്രമത്തിലായിരിക്കും നിയമനം നടക്കുകയെന്ന് സർക്കാർ അറിയിച്ചു. മുൻ ബിജെപി സർക്കാർ പട്ടികജാതി വിഭാഗങ്ങൾക്കുള്ള സംവരണം 15 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് 17 ശതമാനമായും പട്ടികവർഗ വിഭാഗങ്ങളുടേത് മൂന്ന് ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് ഏഴ് ശതമാനമായും വർധിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഇത് നിയമവിരുദ്ധമാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ലഭിച്ച ഹർജികളിൽ ഈ വർധന നൽകിയ 2022ലെ സർക്കാർ ഉത്തരവ് ഹൈക്കോടതി സ്റ്റേ ചെയ്തു. പട്ടികജാതിക്കാർക്ക് 18 ശതമാനം ആഭ്യന്തര സംവരണം നൽകാനുള്ള സർക്കാരിൻ്റെ തീരുമാനവും കോടതിയിൽ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഈ കേസുകളിൽ അന്തിമ തീരുമാനം വരാത്തതിനാലാണ് വിജ്ഞാപനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവ നിർത്തിവച്ചിരുന്നത്. നിലവിൽ ഈ വിഷയങ്ങൾ കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലായതിനാൽ മുൻ ക്വാട്ടകളായ 15 ശതമാനം, മൂന്ന് ശതമാനം എന്നീ ക്രമപ്രകാരമായിരിക്കും പുതിയ നിയമനങ്ങൾ നടക്കുക.
കെപിഎസ്സിയുടെ പ്രവർത്തനവും നവീകരണ ആവശ്യവും
കർണാടക പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മിഷൻ്റെ കാര്യക്ഷമതയില്ലായ്മയും നിയമന നടപടികൾ അനന്തമായി നീളുന്നതിന് ഒരു പ്രധാന കാരണമായി സമരക്കാർ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരുന്നു. പല പരീക്ഷകളുടെയും വിജ്ഞാപനം വന്ന് വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും പരീക്ഷ നടത്താനോ ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് റാങ്ക് പട്ടിക തയാറാക്കാനോ അധികൃതർക്ക് കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. പുതിയ തീരുമാനത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കെപിഎസ്സിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൂടുതൽ സുതാര്യവും വേഗത്തിലുമാക്കാനുള്ള കർശന നടപടികൾ സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടാകുമെന്നാണ് കരുതുന്നത്. വാർഷിക പരീക്ഷ കലണ്ടർ കൃത്യമായി പാലിക്കണമെന്നും നിയമന ശിപാർശകൾ സമയബന്ധിതമായി വകുപ്പുകൾക്ക് കൈമാറണമെന്നും ഉദ്യോഗാർഥികൾ ശക്തമായി ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്.
രാഷ്ട്രീയ സമ്മർദങ്ങളും സർക്കാരിൻ്റെ ഇടപെടലും
സംസ്ഥാനത്ത് തൊഴിലില്ലായ്മ നിരക്ക് വർധിക്കുന്നത് പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ സർക്കാരിനെതിരെയുള്ള വലിയ രാഷ്ട്രീയ ആയുധമാക്കി മാറ്റിയിരുന്നു. നിയമസഭയിലും പുറത്തും ബിജെപിയും ജനതാദളും (എസ്) സർക്കാരിൻ്റെ മെല്ലെപ്പോക്കിനെതിരെ നിരന്തരം വിമർശനങ്ങളുമായി രംഗത്തെത്തി. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സമയത്ത് യുവാക്കൾക്ക് നൽകിയ തൊഴിൽ വാഗ്ദാനങ്ങൾ പാലിക്കാൻ കോൺഗ്രസ് സർക്കാരിന് കഴിയുന്നില്ലെന്ന ആരോപണം വലിയ തലവേദനയാണ് സൃഷ്ടിച്ചത്. ഈയൊരു രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യത്തിൽ കൂടിയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി സിദ്ധരാമയ്യ അടിയന്തരമായി ഇടപെട്ട് നിയമന നടപടികൾ വേഗത്തിലാക്കാൻ മന്ത്രിസഭയിൽ തീരുമാനമെടുത്തത്.
തുടർനടപടികളും പ്രതീക്ഷകളും
30 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നിയമന നടപടികൾ ആരംഭിക്കാനാണ് നിർദേശം നൽകിയിട്ടുള്ളതെങ്കിലും സാമ്പത്തിക വകുപ്പിൻ്റെ അനുമതി ഉൾപ്പെടെയുള്ള പല ഭരണപരമായ കടമ്പകൾ ഇനിയും കടക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഓരോ വകുപ്പുകളിലെയും കൃത്യമായ ഒഴിവുകൾ ശേഖരിച്ച് റോസ്റ്റർ സമ്പ്രദായം പാലിച്ച് വിജ്ഞാപനങ്ങൾ പുറത്തിറക്കുക എന്നത് ശ്രമകരമായ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥതല പ്രക്രിയയാണ്. സംവരണ വിഷയത്തിൽ പഴയ ക്രമം പാലിക്കുന്നത് നിയമക്കുരുക്കുകൾ ഒഴിവാക്കാൻ നിലവിൽ സഹായിക്കും. പുതിയ വിജ്ഞാപനങ്ങൾ എത്രയും വേഗം പുറത്തിറങ്ങുകയും പരീക്ഷകൾ നടക്കുകയും ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഉദ്യോഗാർഥികളുടെ ആശങ്കകൾ പൂർണമായും അകലുകയുള്ളൂ. പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന തസ്തികകൾക്ക് പുറമെ അടുത്ത സാമ്പത്തിക വർഷങ്ങളിൽ ഘട്ടം ഘട്ടമായി ബാക്കിയുള്ള ഒഴിവുകളിലേക്കും നിയമനം നടത്താനുള്ള വ്യക്തമായ പദ്ധതികൾ കൂടി സർക്കാർ തയാറാക്കേണ്ടതുണ്ട്.
