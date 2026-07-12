ബെംഗളൂരു കോർപ്പറേഷൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നീട്ടണം; സുപ്രീംകോടതിയിൽ ഡിസംബർ വരെ സമയം തേടി കർണാടക സർക്കാർ
പ്രത്യേക വോട്ടർ പട്ടിക പുതുക്കൽനടപടികൾ പൂർത്തിയാകാതെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്താനാകില്ലെന്ന് സർക്കാർ; നടപടിക്രമങ്ങളിൽ ക്രമക്കേടെന്ന് പ്രതിപക്ഷ വിമർശനം
Published : July 12, 2026 at 8:27 PM IST
ബെംഗളൂരു: ബെംഗളൂരു മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷനുകളിലേക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പ് 2026 ഡിസംബർ 31 വരെ നീട്ടാൻ അനുവദിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് കർണാടക സർക്കാർ സുപ്രീംകോടതിയെ സമീപിച്ചു. നിലവിൽ നടക്കുന്ന സ്പെഷ്യൽ ഇൻറൻസീവ് റിവിഷൻ എന്ന പ്രത്യേക വോട്ടർ പട്ടിക പുതുക്കൽ നടപടികളിൽ മുഴുവൻ ഭരണസംവിധാനവും ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ നിശ്ചിത സമയത്തിനുള്ളിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്താൻ കഴിയില്ലെന്നാണ് സർക്കാരിൻ്റെ നിലപാട്.
മുമ്പ് ബെംഗളൂരു കോർപ്പറേഷൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഗസ്റ്റ് 31-നകം നടത്തണമെന്ന് സുപ്രീംകോടതി നിർദേശിച്ചിരുന്നു. ഇനിയും കാലതാമസം അനുവദിക്കില്ലെന്നും മുൻപ് നൽകിയിരുന്ന സമയം നീട്ടൽ അപേക്ഷകളെ കോടതി "കാലതാമസ തന്ത്രം" എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ഗ്രേറ്റർ ബെംഗളൂരു അതോറിറ്റി ചീഫ് കമ്മീഷണറുടെ മുഖേനയാണ് സർക്കാർ പുതിയ അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.
വോട്ടർ പട്ടിക പുതുക്കൽ, വൻതോതിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർ രംഗത്ത്
ജൂൺ 30 മുതൽ ആരംഭിച്ച എസ്ഐആർ നടപടികൾ ബെംഗളൂരുവിൽ ഇതുവരെ നടന്ന ഏറ്റവും വലിയ വോട്ടർ പരിശോധനാ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൊന്നാണെന്ന് സർക്കാർ കോടതിയെ അറിയിച്ചു. നഗരത്തിൽ 8,872 ബൂത്ത് ലെവൽ ഓഫീസർമാർ , 938 സൂപ്പർവൈസർമാർ, 28 ഇലക്ടറൽ രജിസ്ട്രേഷൻ ഓഫീസർമാർ, 75 അസിസ്റ്റൻ്റ് ഇലക്ടറൽ രജിസ്ട്രേഷൻ ഓഫീസർമാർ എന്നിവരാണ് എന്യുമറേഷൻ ഫോമുകളുടെ വിതരണം, ശേഖരണം, ഡിജിറ്റൈസേഷൻ എന്നിവയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്നത്.
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ബെംഗളൂരുവിൽ മാത്രം 1.03 കോടിയിലധികം വോട്ടർമാരും ഏകദേശം 40 ലക്ഷം വീടുകളും ഉള്ളതിനാൽ പരിശോധന ഏറെ സങ്കീർണമാണെന്ന് സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കി. കുടിയേറ്റം, താമസം മാറുന്നവർ, ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കുന്ന വീടുകൾ തുടങ്ങിയ കാരണങ്ങളാൽ ഓരോ അപേക്ഷയും സൂക്ഷ്മമായി പരിശോധിക്കേണ്ട സാഹചര്യമാണുള്ളത്. ഓരോ രജിസ്ട്രേഷൻ ഓഫീസർക്കും ഏകദേശം ഒരു ലക്ഷം വരെ അപേക്ഷകളും പരാതികളും പരിശോധിക്കേണ്ടി വരുന്നതായും സർക്കാർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
സർക്കാർ കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ച സമയക്രമം പ്രകാരം ഓഗസ്റ്റ് അഞ്ചിന് കരട് വോട്ടർ പട്ടിക, സെപ്റ്റംബർ 25-നകം പരാതികളും എതിർപ്പുകളും പരിഹരിക്കൽ, ഒക്ടോബർ ഏഴിന് അന്തിമ വോട്ടർ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിക്കൽ എന്നിവയാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. അതിനുശേഷം മാത്രമേ 369 വാർഡുകളിലേക്കുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്താനാകൂവെന്നും സർക്കാർ അറിയിച്ചു.
ക്രമക്കേട് ആരോപണങ്ങൾ; ജനങ്ങളോട് സഹകരണം അഭ്യർഥിച്ച് അധികൃതർ
അതേസമയം, SIR നടപടിക്കെതിരെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് പരാതികളും ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്. ബെല്ലന്തൂർ, വർത്തൂർ, ബനസ്വാടി തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഫോം നൽകാതെയാണ് വിതരണം പൂർത്തിയായെന്ന സൂചനയായ പർപ്പിൾ സ്റ്റിക്കറുകൾ വീടുകളിൽ പതിപ്പിച്ചതെന്നാണ് ആരോപണം. ബസവനഗുഡി, ബസവേശ്വര നഗർ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ചിലരോട് ഒഴിഞ്ഞ ഫോമുകളിൽ ഒപ്പിടാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടതായും നിർബന്ധമായ രണ്ട് പകർപ്പുകൾ നൽകാത്തതായും പരാതിയുണ്ട്. ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ വീടുതോറും എത്തുന്നതിനുപകരം കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാളുകൾ, മസ്ജിദുകൾ, സ്വകാര്യ ഓഫീസുകൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഫോമുകൾ വിതരണം ചെയ്തതെന്നും ആരോപണം ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്.
ഇതോടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ മാർഗനിർദേശങ്ങൾ ലംഘിക്കപ്പെടുന്നുവെന്ന വിമർശനവുമായി പ്രതിപക്ഷവും രംഗത്തെത്തി. എന്നാൽ വീടുതോറും പരിശോധന കർശനമായി പാലിക്കണമെന്ന് ചീഫ് ഇലക്ടറൽ ഓഫീസർ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നിർദേശം നൽകിയതായി റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്.
ജൂലൈ 11 വൈകിട്ട് വരെ പുറത്തുവിട്ട കണക്കുകൾ പ്രകാരം സംസ്ഥാനത്ത് 68,18,929 എൻമറേഷൻ ഫോമുകൾ വിതരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഇത് ആകെ വോട്ടർമാരുടെ 65.64 ശതമാനത്തെയാണ് ഉൾക്കൊള്ളുന്നത്. ബെംഗളൂരു അർബൻ ജില്ലയിൽ പുരോഗതി 62.62 ശതമാനമാണ്.
ഇതിനിടെ ജൂൺ 30 മുതൽ ആരംഭിച്ച പ്രത്യേക വോട്ടർ പട്ടിക പുതുക്കൽ ജൂലൈ 29 വരെ തുടരുമെന്ന് ജില്ലാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസറും ചീഫ് കമ്മീഷണറും അറിയിച്ചു. കൃത്യമായ വിവരങ്ങൾ നൽകി ഫോം പൂരിപ്പിച്ച് ബന്ധപ്പെട്ട ബൂത്ത് ലെവൽ ഓഫീസർക്ക് മാത്രമേ കൈമാറാവൂ എന്നും, കൃത്യവും എല്ലാവരെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്നതുമായ വോട്ടർ പട്ടിക തയ്യാറാക്കാൻ പൊതുജനങ്ങളുടെ സഹകരണം അനിവാര്യമാണെന്നും അവർ അഭ്യർഥിച്ചു.
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