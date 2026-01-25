'മാറ്റി നിർത്താതെ ചേർത്തുപിടിക്കാം'; ലിംഗ ന്യൂനപക്ഷ സർവേ റിപ്പോർട്ടുമായി കർണാടക
വനിതാ-ശിശു വികസന വകുപ്പും കർണാടക സംസ്ഥാന വനിതാ വികസന കോർപ്പറേഷനും ചേർന്നാണ് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചത്. സംസ്ഥാനത്ത് ആകെ 10,365 ലിംഗ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളെ കണ്ടെത്തിയെന്ന് റിപ്പോർട്ടിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു.
Published : January 25, 2026 at 8:07 PM IST
ബെംഗളൂരു: 2025-26 ലെ ലിംഗ ന്യൂനപക്ഷ (ട്രാൻസ്ജെൻഡേഴ്സ്) സർവേ റിപ്പോർട്ട് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് സമർപ്പിച്ച് വനിതാ-ശിശു വികസന വകുപ്പും കർണാടക സംസ്ഥാന വനിതാ വികസന കോർപ്പറേഷനും. ലിംഗ ന്യൂനപക്ഷങ്ങള്ക്കെതിരെ ആക്രമണങ്ങള് അതിക്രമിച്ച് വരുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് സര്വേ റിപ്പോർട്ട് സമര്പ്പിച്ചത്. സംസ്ഥാനത്ത് ആകെ 10,365 ലിംഗ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളെ കണ്ടെത്തിയെന്ന് റിപ്പോർട്ടിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു.
കൂടാതെ അവരുടെ മാന്യമായ ജീവിതത്തിനും നിലനില്പ്പിനുമായി ആവശ്യമായ ശുപാര്ശകളും വനിതാ-ശിശു വികസന വകുപ്പും കർണാടക സംസ്ഥാന വനിതാ വികസന കോർപ്പറേഷനും സമർപ്പിച്ച റിപ്പോർട്ടിൽ പരാമർശിച്ചു. ലിംഗ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെ വികസനം, അവകാശങ്ങളുടെ സംരക്ഷണം, പുനരധിവാസത്തിനായുള്ള സംരംഭങ്ങൾ എന്നീ ശുപാര്ശകളും സർവേ റിപ്പോർട്ടിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
രാജ്യത്ത് ഒരു പൗരന് ലഭിക്കേണ്ട സ്വാതന്ത്ര്യവും മാന്യമായ ജീവിത സാഹചര്യവും പലപ്പോഴും ലിംഗ ന്യൂനപക്ഷങ്ങള്ക്ക് ലഭിക്കാറില്ല. തങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങള്ക്ക് വേണ്ടി പലപ്പോഴും ഇവര് നിരത്തിലിറങ്ങാറുണ്ട്. എന്നാല് കാര്യമായ നടപടികള് അവലംബിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഫലം പലപ്പോഴും കൃത്യമായി കിട്ടാറില്ല, എന്നിങ്ങനെ ആക്ഷേപങ്ങള് നിലനിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് സർക്കാരിൻ്റെ സർവെ നടപടികള്. വിദ്യാഭ്യാസത്തിനും ജോലികള്ക്കും വേണ്ടിയാണ് അവര് പലപ്പോഴും പ്രതിഷേധങ്ങള് നടത്തുന്നതെന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വിവേചനം നേരിടുന്ന ലിംഗ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളെ ഹോസ്റ്റലുകളിൽ ചേർക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുക, അവരുടെ കുട്ടികൾക്കായി സ്കോളർഷിപ്പ് പദ്ധതി സൃഷ്ടിക്കുക, പരീക്ഷകൾക്ക് പരിശീലനം നൽകുക, ആരോഗ്യം, തൊഴിൽ, നൈപുണ്യ വികസന പരിശീലനം, പാർപ്പിടം, അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ എന്നിവ ഉറപ്പാക്കുക, ലിംഗ ന്യൂനപക്ഷ ക്ഷേമ വികസന ബോർഡ് സ്ഥാപിക്കുക, സാമൂഹിക വിഷയങ്ങൾക്കും സർക്കാർ സൗകര്യങ്ങൾക്കും മുൻഗണന നൽകുക എന്നിവ ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു.
സ്വകാര്യ മേഖലയിലെ ജോലികളിൽ ഒരു ശതമാനം സംവരണം വേണമെന്നും ശുപാര്ശ ചെയ്യുന്നു. ട്രാൻസ്ജെൻഡറുകൾക്കെതിരായ അതിക്രമങ്ങൾ തടയുന്നതിന് ഉചിതമായ നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതിന് പോലീസ് വകുപ്പുമായി സഹകരിക്കാൻ റിപ്പോർട്ടിൽ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. കൂടാതെ ക്ഷേമം ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് ലിംഗ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കേണ്ടതിൻ്റെ പ്രാധാന്യവും സര്വേ ഊന്നിപ്പറയുന്നു.
പ്രതികരിച്ച് വനിതാ-ശിശു വികസന മന്ത്രി
ഇപ്പോൾ വന്ന റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സർക്കാർ തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് കർണാടക വനിതാ-ശിശു വികസന മന്ത്രി ലക്ഷ്മി ഹെബ്ബാൾക്കർ പറഞ്ഞു. കൃത്യമായ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നതിനും അവരെ പുനരധിവസിപ്പിക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയാണ് സര്വെ നടത്തിയത്. കൂടാതെ സർക്കാർ സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നതിനും ഈ സര്വെ സഹായിക്കുമെന്ന് അവര് കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
വിശകലന റിപ്പോർട്ട്
2025 സെപ്റ്റംബർ 15 മുതൽ 31 ജില്ലകളിൽ നടത്തിയ സർവേയിൽ 2025-26 ൽ സംസ്ഥാനത്ത് 10,365 ലിംഗ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തി. അതിൽ 18 വയസിന് മുകളിലുള്ള 10,250 പേരും 18 വയസിന് താഴെയുള്ള 115 പേരും ഉൾപ്പെടുന്നു. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലിംഗ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുള്ള അഞ്ച് ജില്ലകൾ വിജയപുര (1,428), ചിക്കബെല്ലാപൂർ (1,252), ബെംഗളൂരു സിറ്റി (757), കോലാർ (638), ബെലഗാവി (618) എന്നിവയാണ്.
ലിംഗ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളിൽ 7,998 പേർ പുരുഷന്മാരായും 2,123 പേർ സ്ത്രീകളായും 129 പേർ ഇൻ്റർസെക്സുകളായും ജനിച്ചതായി കണ്ടെത്തി. തുടർന്നുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ആളുകൾ തങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമെന്ന് തോന്നുന്ന ലിംഗഭേദം തെരഞ്ഞെടുത്തു. അങ്ങനെ, 3,736 പേർ പുരുഷന്മാരാകാനും, 517 പേർ സ്ത്രീകളാകാനും, 5,699 പേർ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ ആകാനും തീരുമാനിച്ചു.
വിദ്യാഭ്യാസം: 1,123 പേർ എസ്എസ്എൽസി പൂർത്തിയാക്കിയതായും 1,142 പേർ ഹയര് സെക്കന്ഡറി/ഡിപ്ലോമ പൂർത്തിയാക്കിയതായും കണ്ടെത്തി. ആകെ 34 പേർ സാങ്കേതിക ബിരുദങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കി, 5 പേർ മെഡിക്കൽ ബിരുദങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കി, 7 പേർ നിയമ ബിരുദങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കി. കൂടാതെ 357 പേർ ബിഎ, ബികോം, ബിഎസ്സി തുടങ്ങിയ മറ്റ് ബിരുദങ്ങളും 120 പേർക്ക് ബിരുദാനന്തര ബിരുദങ്ങളും മൂന്ന് പേർക്ക് പിഎച്ച്ഡിയും ഉണ്ട്. ഇതിനുപുറമെ 1,290 പേർ മറ്റ് വിവിധ കോഴ്സുകൾ പൂർത്തിയാക്കി. ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം തുടരുന്നതിനോ പിന്തുടരുന്നതിനോ 2,546 ലിംഗ ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ സാമ്പത്തിക സഹായം തേടിയതായും കണ്ടെത്തി.
വിദ്യാഭ്യാസം നേടുന്നതിൽ ലിംഗന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ വിവിധ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നേരിടുന്നതായും കണ്ടെത്തി. ഇതിൽ 3,382 പേർ അക്രമത്തിന് ഇരയായതായും 3,730 പേർ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ വിവേചനം നേരിട്ടതായും 2,589 പേർ പഠനം ഉപേക്ഷിച്ചതായും കണ്ടെത്തി. സ്കൂളുകളിലും കോളേജുകളിലും ഉണ്ടായ വിവേചനത്തെ തുടര്ന്ന് ലിംഗന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ വിദ്യാഭ്യാസം ഉപേക്ഷിക്കുകയും ഉന്നത പഠനം നടത്താതിരിക്കുകയും ചെയ്തതായും സർവെയിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
ലിംഗ ന്യൂനപക്ഷ കുട്ടികൾ
സംസ്ഥാനത്ത് ആകെ 115 ലിംഗ ന്യൂനപക്ഷ കുട്ടികളുണ്ടെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. ഇതിൽ 14 വയസിന് താഴെയുള്ള നാല് കുട്ടികളും 15 നും 18 നും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ള 111 കുട്ടികളും ഉൾപ്പെടുന്നു. ഇതിൽ 104 കുട്ടികൾ ആൺകുട്ടികളും 11 കുട്ടികൾ ജനനം മുതൽ പെൺകുട്ടികളുമാണ്. 75 കുട്ടികൾ ആൺകുട്ടികളാണെന്നും ഒരാൾ പെൺകുട്ടിയാണെന്നും 39 പേർ ജനനശേഷം ട്രാൻസ്ജെൻഡറാണെന്നും തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.
53 കുട്ടികൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനായി സാമ്പത്തിക സഹായം തേടിയിട്ടുണ്ടെന്നും മൂന്ന് കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമേ സ്കോളർഷിപ്പുകൾ ലഭിക്കുന്നുള്ളൂവെന്നും കണ്ടെത്തി. സ്കൂളുകളിലും കോളജുകളിലും ലിംഗ ന്യൂനപക്ഷ കുട്ടികൾ അക്രമത്തിന് വിധേയരാകുന്നുണ്ടെന്നും 45 കുട്ടികൾ അക്രമത്തിന് വിധേയരായിട്ടുണ്ടെന്നും 36 കുട്ടികളെ സ്കൂളുകളിൽ നിന്നും കോളജുകളിൽ നിന്നും പുറത്താക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും 54 കുട്ടികൾ വിവേചനം അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും സർവേ വെളിപ്പെടുത്തി.
സര്വേയിലെ പ്രധാന ശുപാർശകൾ
- ലിംഗ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളെക്കുറിച്ച് കൂടുതല് പഠിക്കുന്നതിനായി വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളില് വിദ്യാർഥികളെയും അധ്യാപകരെയും ബോധവൽക്കരിക്കണം.
- ട്രാന്സ്ജെന്ഡറുകളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകുന്നതിനുള്ള പരിപാടികൾ ആവിഷ്കരിക്കണം. വിദ്യാഭ്യാസം തുടരുന്നതിന് പിന്തുണ നൽകുന്നതിനായി ഒരു പ്രത്യേക സ്കോളർഷിപ്പ് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കണം.
- ഹോസ്റ്റലുകളിൽ ലിംഗ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെ പ്രവേശനം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണം. മത്സര പരീക്ഷകൾക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്നതിനും ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുമായി പരിശീലനങ്ങള് നടപ്പിലാക്കണം.
- ലിംഗ ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്ക് ചികിത്സ സുഗമമാക്കുന്നതിന് ആയുഷ്മാൻ ഭാരത് കാർഡുകൾ വിതരണം ചെയ്യണം. കൂടാതെ ലിംഗ സ്ഥിരീകരണ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കും പരിപാടികൾ ആവിഷ്കരിക്കണം.
- സർക്കാർ, സ്വകാര്യ കമ്പനികളും ലിംഗ ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്ക് തൊഴിലവസരങ്ങൾ നൽകണം. എല്ലാ കമ്പനികളും ലിംഗ ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്ക് 1% സംവരണം നിർബന്ധമായും നൽകുകയും തൊഴിൽ നൽകുകയും വേണം. സ്വകാര്യ മേഖലയിൽ ലിംഗ ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്ക് തൊഴിൽ ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ പദ്ധതികൾ കൊണ്ടുവരണം.
- മാന്യമായ ജീവിതം നയിക്കാൻ അവർക്ക് ഭവന സൗകര്യങ്ങൾ നൽകേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. അതിനാൽ വീടില്ലാത്തവർക്ക് വീടുകൾ നൽകണം.
- ലിംഗന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്കായി പ്രത്യേക ടോയ്ലറ്റുകൾ, കാത്തിരിപ്പ് മുറികൾ തുടങ്ങിയ പ്രത്യേക ഇടങ്ങൾ നിർമ്മിക്കണം.
Also Read:കൊച്ചിയില് ഒരാള്ക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്നത് 118 മണിക്കൂര്; ഗതാഗതക്കുരുക്കില് വലഞ്ഞ് എറണാകുളം