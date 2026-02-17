തങ്ങളുടെ മക്കളെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നവര്ക്ക് 10 ലക്ഷം രൂപയും സര്ക്കാര് ജോലിയില് 20% സംവരണവും, ആവശ്യവുമായി കര്ണാടകയിലെ കര്ഷകര്
കേന്ദ്ര നിയമങ്ങൾക്കെതിരെ ശക്തമായ എതിർപ്പ്. കർണാടകയിലെ വിവിധ കർഷക സംഘടനകൾ നിരവധി ആവശ്യങ്ങളുമായി മുഖ്യമന്ത്രി സിദ്ധരാമയ്യയെ സമീപിച്ചു.
Published : February 17, 2026 at 9:01 PM IST
ബെംഗളൂരു: കർണാടകയിൽ വലിയ ചർച്ചയാകുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് കർഷകരായ യുവാക്കളെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ പെൺകുട്ടികൾ കാണിക്കുന്ന വിമുഖത. കൃഷിയിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനം സ്ഥിരമല്ലാത്തതാണ് പ്രധാന കാരണം. കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം, കടബാധ്യത, വിളനാശം എന്നിവ കർഷക കുടുംബങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക അടിത്തറയെ ബാധിക്കുന്നു. സുരക്ഷിതമായ മാസവരുമാനമുള്ള (മാസശമ്പളം) ജോലിയുള്ളവരെയാണ് പെൺകുട്ടികളും മാതാപിതാക്കളും മുൻഗണന നൽകുന്നത്.
കൃഷിയെ ഒരു താഴേത്തട്ടിലുള്ള തൊഴിലായി കണ്ട് ഇന്ന് പലരും അതിസമ്പന്ന കുടുംബങ്ങളിലേയ്ക്കാണ് മക്കളെ വിവാഹം കഴിപ്പിക്കുന്നത്. ഇത് കർണാടകയിൽ ഒരു സാമൂഹിക പ്രശ്നമായി മാറിയിരിക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ കർഷക സംഘടനകൾ മുഖ്യമന്ത്രി സിദ്ധരാമയ്യയെ സമീപിക്കുകയും അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു.
കർണാടകയിലെ വിവിധ കർഷക സംഘടനകൾ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് വിശദമായ ഒരു മെമ്മോറാണ്ടം സമർപ്പിച്ചു. കർഷക കുടുംബങ്ങൾ നേരിടുന്ന സാമൂഹികവും സാമ്പത്തികവുമായ വെല്ലുവിളികൾ പരിഹരിക്കണമെന്ന് അവർ ആവശ്യപ്പെട്ടുന്നു. തങ്ങളുടെ മക്കളുമായുള്ള വിവാഹങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് സംസ്ഥാനത്ത് പുതിയ പദ്ധതികൾ കൊണ്ടുവരണമെന്നും കർഷകർ പറഞ്ഞു.
വളർന്നുവരുന്ന സാമൂഹിക ആശങ്ക മുൻനിർത്തി ഓരോ അംഗങ്ങളും അവരുടെ നിർദേശങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചു. 'നിരവധി യുവ കർഷകർ വിവാഹ ബന്ധങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ പാടുപെടുന്നുണ്ട്. ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുന്നതിന്, ഒരു കർഷകൻ്റെ മകനെ വിവാഹം കഴിക്കുന്ന വധുവിന് കുറഞ്ഞത് 10 ലക്ഷം രൂപ സ്ഥിര നിക്ഷേപം ലഭിക്കുന്ന ഒരു പദ്ധതി അവതരിപ്പിക്കണം' എന്ന് കർഷക നേതാക്കൾ സർക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു.
കൃഷി അല്ലെങ്കിൽ അനുബന്ധ ചെറുകിട സംരംഭങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നതിന് പലിശരഹിത വായ്പകൾ നൽകണമെന്നും കർഷകരുടെ പ്രതിനിധി സംഘം നിർദേശിച്ചു. കൂടാതെ കർഷകരുടെ മക്കളെ വിവാഹം കഴിക്കുന്ന സ്ത്രീകൾക്ക് സർക്കാർ ജോലികളിൽ 20 ശതമാനം സംവരണം നൽകണമെന്നും സംഘടനകൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു.
നയ പരിഷ്കാരങ്ങളും നിയമനിർമ്മാണ മാറ്റങ്ങളും
കർഷകർ ഇപ്പോഴും അനിശ്ചിതത്വവും സാമ്പത്തിക അരക്ഷിതാവസ്ഥയും നേരിടുന്നുണ്ടെന്ന് സംഘടനകൾ പറഞ്ഞു. കാർഷിക മേഖലയ്ക്ക് സർക്കാർ മുൻഗണന നൽകണമെന്നും ദീർഘകാല നയ നടപടികൾ അവതരിപ്പിക്കണമെന്നും അവർ സർക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഭൂപരിഷ്കരണ നിയമത്തിലെ ഭേദഗതികൾ പിൻവലിക്കുക, എപിഎംസി നിയമം കൂടുതൽ കർഷക സൗഹൃദപരമാക്കുക എന്നിവയായിരുന്നു അവരുടെ പ്രധാന ആവശ്യങ്ങൾ.
മുൻ ബിജെപി സർക്കാർ കൊണ്ടുവന്ന കന്നുകാലി കശാപ്പ് നിരോധന, സംരക്ഷണ ഭേദഗതി നിയമം പിൻവലിക്കണമെന്നും അവർ ആവശ്യപ്പെട്ടു. സംസ്ഥാന കാർഷിക കമ്മിഷന് നിയമപരമായ അധികാരങ്ങൾ നൽകുകയും ശുപാർശകൾ ഫലപ്രദമായി നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിലാക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് കർഷക സംഘടനകള് ആവശ്യപ്പെട്ടു. പ്രൊഫ എം ഡി നഞ്ചുണ്ടസ്വാമിയുടെ ജന്മസ്ഥലമായ മൈസൂരു ജില്ലയിലെ മഡഹള്ളി ഗ്രാമത്തെ ഒരു മാതൃകാ ഗ്രാമമായി വികസിപ്പിക്കുന്നതിന് പ്രത്യേക ഗ്രാൻൻ്റുകളും അവർ ആവശ്യപ്പെട്ടു.
കേന്ദ്ര നിയമങ്ങൾക്കെതിരെ ശക്തമായ എതിർപ്പ്
കേന്ദ്രം പരിഗണിക്കുന്ന നിർദിഷ്ഠ വൈദ്യുതി നിയമം 2025, വിത്ത് ബിൽ 2025, കാർഷിക വിപണനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ദേശീയ ചട്ടക്കൂട് നയം എന്നിവക്കെതിരെ കർഷക സംഘടനകൾ ശക്തമായ എതിർപ്പ് പ്രകടിപ്പിച്ചു. ഈ നിയമങ്ങൾ കർഷകർക്കെതിരാണെന്നും ഇവ നടപ്പിലാക്കില്ലെന്ന് നിയമസഭയിൽ ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിക്കണമെന്നും സംഘടനകൾ സംസ്ഥാന സർക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു.
കർഷകർക്ക് മിനിമം താങ്ങുവില (എംഎസ്പി) ഉറപ്പാക്കാൻ 20,000 കോടി രൂപയുടെ റിവോൾവിംഗ് ഫണ്ട് രൂപീകരിക്കണമെന്ന് അവർ ആവശ്യപ്പെട്ടു. നെല്ല്, റാഗി, ജോവർ, തുവര പരിപ്പ്, എണ്ണക്കുരുക്കൾ, തിന എന്നിവ കർഷകരിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് എംഎസ്പി നിരക്കിൽ സംഭരിക്കണമെന്ന് അവർ പറഞ്ഞു.
വിള ഇൻഷുറൻസ്, വായ്പകൾ
കൃഷിക്കാർക്ക് ഭൂമിയുടെ ഉടമസ്ഥാവകാശം നൽകുന്നതിലെ സാങ്കേതിക തടസങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് റവന്യൂ നിയമത്തിൽ ഭേദഗതികൾ വരുത്തണമെന്നും കർഷകർ ആവശ്യപ്പെട്ടു. എല്ലാ വിളകൾക്കും വിള ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ വ്യാപിപ്പിക്കണമെന്നും അധിക മഴ, വരൾച്ച, മറ്റ് പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ എന്നിവ മൂലമുണ്ടാകുന്ന നഷ്ടങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം ഉറപ്പാക്കണമെന്നും കർഷകർ സർക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു.
“കരിമ്പ് കർഷകർക്ക് അധിക വില പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും വില നിർണയത്തിൽ പൊരുത്തക്കേടുകൾ ഉണ്ട്. ഒരു സാങ്കേതിക സമിതി രൂപീകരിക്കണം. കർഷക ആത്മഹത്യകളിൽ കർണാടക രണ്ടാം സ്ഥാനത്താണ്, പ്രതിരോധ നടപടികൾ അടിയന്തിരമായി ആവശ്യമാണ്” എന്ന് കർഷക നേതാവായ ബഡഗലപുര നാഗേന്ദ്ര പറഞ്ഞു.
ഏകദേശം 20–25 വിഷയങ്ങൾ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് മുന്നിൽ കർഷകർ ഉന്നയിച്ചു. "ചെറുകിട ജലസേചനത്തിന് മുൻഗണന നൽകാനും സംസ്ഥാന ബജറ്റ് കർഷക കേന്ദ്രീകൃതമാക്കാനും ഞങ്ങൾ സർക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്," അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. മുഖ്യമന്ത്രി അനുകൂലമായി പ്രതികരിക്കുമെന്നും കർഷക സംഘടനകൾ അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ പരിഹരിക്കപ്പെടുന്നതിനായി സംസ്ഥാന ബജറ്റിനായി കാത്തിരിക്കുകയാണെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
