ETV Bharat / bharat

യൂണിഫോമില്‍ സ്‌ത്രീകളോട് ഡിജിപിയുടെ അശ്ലീല പെരുമാറ്റം; ഓഫിസില്‍ നിന്നും രഹസ്യമായെടുത്ത ദൃശ്യങ്ങള്‍ പുറത്ത്, പിന്നാലെ സസ്‌പെന്‍ഷന്‍

യൂണിഫോമിട്ട് ഓഫിസില്‍ സത്രീകളുമായി ലൈംഗികമായി ഇടപെട്ട് ഡിജിപി. സ്വന്തമായി ചിത്രീകരിച്ച വീഡിയോ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ വൈറലായി. പിന്നാലെ ഉദ്യോഗസ്ഥനെ സസ്‌പെന്‍ഡ് ചെയ്‌ത് സര്‍ക്കാര്‍.

KARNATAKA DGP SUSPENDED RAMACHANDRA RAO VIRAL VIDEO KARNATAKA DGP VIDEO LEAK POLICE OFFICER SUSPENDED
Dr. K.Ramachandra Rao (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : January 20, 2026 at 9:14 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ബെംഗളൂരു: ഓഫിസില്‍ ഔദ്യോഗിക യൂണിഫോമില്‍ യുവതികളുമായി ലൈംഗികമായി ഇടപെട്ട പൊലീസ് ഓഫിസര്‍ക്ക് സസ്‌പെന്‍ഷന്‍. കര്‍ണാടക ഡിജിപി ഡോ.കെ രാമചന്ദ്ര റാവുവിനെതിരെയാണ് നടപടി. അശ്ലീല വീഡിയോ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ വൈറലായി.

ഇന്നലെ രാത്രിയാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥനെതിരെ സര്‍ക്കാര്‍ നടപടിയുണ്ടായത്. യൂണിഫോമിലിരിക്കെ സ്‌ത്രീകളോട് മോശമായി പെരുമാറുന്ന വീഡിയോ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ വ്യപാകമായി പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്. സംഭവത്തില്‍ സര്‍ക്കാരിന് നാണക്കേടുണ്ടെന്നും ഡിഎആർപിജി കെവി അശോക പറഞ്ഞു. 1968ലെ അഖിലേന്ത്യ സര്‍വീസ് ചട്ടങ്ങളില്‍ മൂന്നാമത്തേത് രാമചന്ദ്ര റാവു ലംഘിച്ചൂവെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും സര്‍ക്കാര്‍ വ്യക്തമാക്കി.

KARNATAKA DGP SUSPENDED RAMACHANDRA RAO VIRAL VIDEO KARNATAKA DGP VIDEO LEAK POLICE OFFICER SUSPENDED
Suspension Order Of Karnataka Govt (ETV Bharat)

ഉന്നത പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍റെ വീഡിയോ പുറത്ത് വന്നത് സംസ്ഥാനത്ത് വലിയ കോളിളക്കം സൃഷ്‌ടിച്ചു. ഡിജിപി റാങ്കിലുള്ള ഐപിഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ ഓഫിസിനുള്ളില്‍ വച്ച് യുവതികളോട് മോശമായി പെരുമാറുന്നതാണ് ദൃശ്യങ്ങളിലുള്ളത്. സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ പ്രചരിച്ച ഈ ദൃശ്യങ്ങള്‍ രാമചന്ദ്ര റാവുതന്നെ രഹസ്യമായി പകര്‍ത്തിയതാണ്.

യൂണിഫോമിലിരിക്കെയുള്ള ഇത്തരം ഇടപെടലുകള്‍ ഗുരുതരമായ അച്ചടക്ക ലംഘനവും പദവി ദുരുപയോഗം ചെയ്യലുമാണെന്നും ആക്ഷേപം ഉയരുന്നുണ്ട്. ഓഫിസില്‍ നിന്നും ചിത്രീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഈ വീഡിയോയില്‍ ഒന്നിലധികം സ്‌ത്രീകളുണ്ട്. വിവിധ ദൃശ്യങ്ങള്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്ത 47 സെക്കന്‍ഡുകളുള്ള വീഡിയോയാണ് പുറത്ത് വന്നത്.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

വീഡിയോ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ വൈറലായതിന് പിന്നാലെ ഡോ.രാമറാവു ആഭ്യന്തര മന്ത്രി ജി.പരമേശ്വരയുടെ വീട്ടിലെത്തിയെങ്കിലും ഫലമുണ്ടായില്ല. ഉദ്യോഗസ്ഥനെ കാണാന്‍ മന്ത്രി കൂട്ടാക്കിയില്ല.

വീഡിയോ വ്യാജമെന്ന് വാദം: സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ പ്രചരിച്ച വീഡിയോ വ്യാജമാണെന്നാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍റെ വാദം. തന്‍റെ ചിത്രങ്ങള്‍ അടക്കമുള്ള വീഡിയോ കണ്ട് താന്‍ ഞെട്ടിപ്പോയെന്നും രാമചന്ദ്ര റാവു പറഞ്ഞു. തെറ്റായ ദൃശ്യങ്ങള്‍ പ്രചരിപ്പിച്ചവര്‍ക്കെതിരെ പരാതി നല്‍കുമെന്നും രാമചന്ദ്ര റാവു പറഞ്ഞു.

വീഡിയോ സ്വന്തം ഓഫിസില്‍ വച്ച് ചിത്രീകരിച്ചതാണോയെന്ന മാധ്യമങ്ങളുടെ ചോദ്യത്തിന് എട്ട്‌ വര്‍ഷം മുമ്പ് താന്‍ ബെലഗാവിയില്‍ ജോലി ചെയ്‌തിരുന്നുവെന്ന് മാത്രമായിരുന്നു മറുപടി. വീഡിയോയുമായി ഉദ്യോഗസ്ഥന് എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോയെന്നത് വ്യക്തമാക്കിയില്ല. അതേസമയം നിലവില്‍ യുവതികളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നും രാമചന്ദ്ര റാവുവിനെതിരെ പീഡന പരാതികളൊന്നും ലഭിച്ചിട്ടില്ല.

ആരോപണങ്ങള്‍ നേരത്തെയും: ഡിജിപിക്കെതിരെ നേരത്തെയും ഗുരുതര ആരോപണങ്ങള്‍ ഉയര്‍ന്നിട്ടുണ്ട്. ഇയാളുടെ വളര്‍ത്ത് മകളും നടിയുമായി രന്യ റാവുവിന്‍റെ സ്വര്‍ണക്കടത്തില്‍ ഇയാള്‍ക്കും പങ്കുണ്ടെന്നും ആരോപണം ഉയരുന്നുണ്ട്. ബെംഗളൂരു വിമാനത്താവളം വഴി 14.8 കിലോ സ്വര്‍ണം കടത്താന്‍ ശ്രമിച്ച കുറ്റത്തിന് നിലവില്‍ രന്യ റാവു ബെംഗളൂരു സെന്‍ട്രല്‍ ജയിലില്‍ തടവില്‍ കഴിയുകയാണ്.

Also Read: നിയമസഭാ സമ്മേളനം ഇന്ന് മുതല്‍; നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗം നടത്താന്‍ ഗവര്‍ണര്‍

TAGGED:

KARNATAKA DGP SUSPENDED
RAMACHANDRA RAO VIRAL VIDEO
KARNATAKA DGP VIDEO LEAK
POLICE OFFICER SUSPENDED
DGP DR RAMACHANDRA RAO SUSPENDED

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.