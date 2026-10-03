"സിഇഒ ഓഫിസിൽ പോയത് നിവേദനം നൽകാൻ, പ്രതിഷേധിക്കാനല്ല";ബിജെപിയുടെ വിമർശനങ്ങള് തള്ളി കർണാടക ഉപമുഖ്യമന്ത്രി
വോട്ടർപട്ടിക വിവാദം, സിഇഒ ഓഫിസിൽ പോയത് നിവേദനം നൽകാൻ, പ്രതിഷേധിക്കാനല്ലെന്ന് ഡി.കെ ശിവകുമാർ
By PTI
Published : October 3, 2026 at 1:41 PM IST
ബെംഗളൂരു: ചീഫ് ഇലക്ടറൽ ഓഫിസറുടെ കാര്യലയത്തിലേക്കുള്ള കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളുടെ സന്ദർശനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ബിജെപിയുടെ വിമർശനങ്ങള് തള്ളി കർണാടക ഉപമുഖ്യമന്ത്രി ജി. പരമേശ്വര. കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ സിഇഒ ഓഫിസിൽ പോയത് വോട്ടർപട്ടികയിൽ നിന്ന് വ്യാപകമായി വോട്ടുകൾ ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രമം നടക്കുന്നുവെന്ന് പരാതി നൽകാനാണെന്നും പ്രതിഷേധിക്കാനല്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
നിരോധിത മേഖലയിൽ നിയമവിരുദ്ധമായി ധർണ നടത്തിയെന്ന് ആരോപിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രിക്കും മന്ത്രിമാർക്കുമെതിരെ ബിജെപി പരാതി നൽകിയ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രതികരണം. കർണാടകയിൽ പ്രത്യേക വോട്ടർപട്ടിക പുതുക്കൽ പ്രക്രിയയുടെ ഭാഗമായി 'ഫോം 7' ദുരുപയോഗം ചെയ്ത് ദളിത്, പിന്നാക്ക, ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗങ്ങളുടെ വോട്ടുകൾ വൻതോതിൽ വെട്ടിമാറ്റാൻ ബിജെപിയും ജെഡിഎസും ഗൂഢാലോചന നടത്തുന്നുവെന്ന് കോൺഗ്രസ് ആരോപിച്ചിരുന്നു.
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ഇതിനെതിരെ മുഖ്യമന്ത്രി സിദ്ധരാമയ്യയും ഡി. കെ. ശിവകുമാറും അടക്കമുള്ള മുതിർന്ന നേതാക്കൾ ഒക്ടോബർ ഒന്നിന് സിഇഒ ഓഫിസിൽ നേരിട്ടെത്തിയിരുന്നു. തുടർന്ന് ഓഫിസ് പരിസരത്ത് മണിക്കൂറുകളോളം നേതാക്കൾ കുത്തിയിരുന്ന് പ്രതിഷേധിച്ചതാണ് വിവാദമായത്. ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവുകൾ ലംഘിച്ച് നിരോധിത മേഖലയിൽ പ്രതിഷേധം നടത്തിയെന്ന് ആരോപിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി അടക്കമുള്ള നേതാക്കൾക്കെതിരെ എഫ്ഐആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ബിജെപി രംഗത്തെത്തുകയായിരുന്നു.
ഇതിനോട് പ്രതികരിച്ച പരമേശ്വര, ശിവകുമാറോ മറ്റ് മന്ത്രിമാരോ പ്രതിഷേധിക്കാനല്ല സിഇഒയുടെ ഓഫിസിൽ പോയതെന്ന് പറഞ്ഞു. ഭരണം നടത്തുന്നവർ എന്തിനാണ് അത്തരമൊരു പ്രതിഷേധം നടത്തുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു. "ഞങ്ങളാണ് ഭരണം നടത്തുന്നത്. പിന്നെ എന്തിനാണ് ഞങ്ങൾ അവിടെ പ്രതിഷേധിക്കാൻ പോകുന്നത്? മുഖ്യമന്ത്രിയോ മന്ത്രിമാരോ പ്രതിഷേധിക്കാനല്ല അവിടെ പോയത്. ആ അടിസ്ഥാന ബോധ്യം ഞങ്ങൾക്കുണ്ട് " അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
'ഫോം-7' അപേക്ഷകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇതിനകം നിരവധി എഫ്ഐആറുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പരമേശ്വര പറഞ്ഞു. അപേക്ഷകൾ ശേഖരിക്കുകയും ഒപ്പിടുകയും കെട്ടുകളായി സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തവരും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. അപേക്ഷകളിൽ വ്യാപകമായ ക്രമക്കേടുകൾ നടന്നതായി അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. ഫോമുകൾ എവിടെയാണ് അച്ചടിച്ചതെന്ന് ചോദിച്ച അദ്ദേഹം, പല ഫോമുകളും കേന്ദ്രീകൃതമായി അച്ചടിച്ചതാണെന്നും അതിൽ ആവശ്യമായ വിവരങ്ങൾ നേരത്തെ തന്നെ പൂരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അവകാശപ്പെട്ടു. പേര്, ഇപിഐസി നമ്പർ, ഒപ്പ് എന്നിവ മാത്രമാണ് പൂരിപ്പിക്കേണ്ടതായി ഉണ്ടായിരുന്നത്.
"എങ്ങനെയാണ് അവർക്ക് ഈ വിവരങ്ങളെല്ലാം ലഭിച്ചത്? ആരാണ് ഈ അപേക്ഷകൾ അച്ചടിച്ചത്? എവിടെ വെച്ചാണ് അവ അച്ചടിച്ചത്? ഇതിനു പിന്നിൽ പല കാര്യങ്ങളും നടന്നിട്ടുണ്ടാകാമെന്ന സംശയമുണ്ട്" അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഒരേ സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട 50 മുതൽ 60 വരെ ആളുകളുടെ അപേക്ഷകൾ പ്രത്യേകം കെട്ടുകളായി ഒരുമിച്ച് സമർപ്പിച്ചതായി അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. അന്വേഷണ ഏജൻസികൾക്ക് ഇതിനാവശ്യമായ രേഖകളും തെളിവുകളും കോൺഗ്രസ് കൈമാറുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഈ ആരോപണങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേക രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്കെതിരല്ലെന്ന് പരമേശ്വര വ്യക്തമാക്കി. ബെലഗാവിയിൽ ചില വ്യക്തികൾ തങ്ങളുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായ പിഴവ് സമ്മതിക്കുകയും രേഖാമൂലം അപേക്ഷകൾ പിൻവലിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെട്ടു. "ആർക്കും ഈ വിഷയത്തെ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും വ്യാഖ്യാനിക്കാം. എന്നാൽ ഒരു തെറ്റ് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് തെറ്റാണെന്ന് തന്നെ അംഗീകരിക്കണം," അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
അന്വേഷണം നടത്തുന്നതിൽ എതിർപ്പില്ലെന്നും ആരോപണങ്ങൾ പരിശോധിച്ചാൽ സത്യം പുറത്തുവരുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. "അന്വേഷണത്തിൽ ക്രമക്കേടുകളൊന്നും നടന്നിട്ടില്ലെന്നും എല്ലാം ശരിയായ രീതിയിലാണെന്നും തെളിഞ്ഞാൽ അത് അംഗീകരിക്കാൻ ഞങ്ങൾ തയ്യാറാണ്. എന്നാൽ, ക്രമക്കേടുകൾ നടന്നിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ ആരോപണം, അതിനുള്ള തെളിവുകൾ ഞങ്ങൾ നൽകും. ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികൾ വിഷയം പരിശോധിക്കട്ടെ. അന്വേഷണത്തിന് ശേഷം സത്യം പുറത്തുവരും" അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
എന്നാൽ തങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണറെ കണ്ട് പരാതി സമർപിക്കാനാണ് പോയതെന്നും, നിവേദനം സ്വീകരിക്കാൻ വൈകിയതിനാലാണ് അവിടെ ഇരിക്കേണ്ടി വന്നതെന്നും ഡി. കെ. ശിവകുമാർ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. "ഞങ്ങൾ പോയത് നിവേദനം നൽകാനാണ്. കമ്മീഷണർ മറ്റ് യോഗങ്ങളിലായതിനാൽ അദ്ദേഹം വരുന്നത് വരെ ഞങ്ങൾ അവിടെ ഇരുന്നു. അതിനെ പ്രതിഷേധമായി കാണാനാകില്ല," അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. നിയമലംഘനം നടത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കേസ് എടുക്കട്ടെയെന്നും ഉപമുഖ്യമന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു. കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളുടെ പരാതിയെ തുടർന്ന് ബൾക്ക് ഫോം 7 അപേക്ഷകളിൽ സിഇഒ അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ടിട്ടുണ്ട്.
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