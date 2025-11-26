കോണ്ഗ്രസില് ആശയക്കുഴപ്പമില്ല, പാര്ട്ടി ഒറ്റക്കെട്ട്; കുഴപ്പമുണ്ടാക്കുന്നത് പ്രതിപക്ഷമെന്നും ഡി കെ ശിവകുമാർ
ബെംഗളൂരു: കര്ണാടകയിലെ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ ആശയക്കുഴപ്പങ്ങളോ വിഭാഗീയതകളോ ഇല്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കി ഉപമുഖ്യമന്ത്രി ഡി കെ ശിവകുമാർ. പാർട്ടി ഒറ്റക്കെട്ടാണെന്നും 2028-ലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും 2029-ലെ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം പ്രഖ്യാപിച്ചു.
സംസ്ഥാനത്ത് കോൺഗ്രസ് സർക്കാർ അധികാരമേറ്റ് രണ്ടരവര്ഷം നവംബർ 20-ന് പിന്നിട്ടതിന് പിന്നാലെയാണ് ശിവകുമാറിൻ്റെ പ്രതികരണം. 2023-ലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം ശിവകുമാറും മുഖ്യമന്ത്രി സിദ്ധരാമയ്യയും തമ്മിൽ ഒരു "അധികാര പങ്കുവെക്കൽ" കരാർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്ന അഭ്യൂഹങ്ങൾ ശക്തിമായ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രഖ്യാപനം.
മുഖ്യമന്ത്രി മാറ്റം സംബന്ധിച്ച ഊഹാപോഹങ്ങൾക്കിടയിൽ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയിൽ നിന്ന് തനിക്ക് ലഭിച്ച സന്ദേശം വെളിപ്പെടുത്താൻ സംസ്ഥാന കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ കൂടിയായ ശിവകുമാർ തയാറായില്ല. പാർട്ടി ഹൈക്കമാൻഡിനെ കാണാനായി താൻ വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഡൽഹിയിലേക്ക് പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
"ആരും ഒന്നും ആവശ്യപ്പെടേണ്ട. പാർട്ടിയിൽ ഗ്രൂപ്പുകളില്ല, ഒരൊറ്റ ഗ്രൂപ്പേ ഉള്ളൂ, അത് കോൺഗ്രസാണ്. കോണ്ഗ്രസിന് 140 എംഎൽഎമാരുണ്ട്. . ആശയക്കുഴപ്പങ്ങളോ ഗ്രൂപ്പുകളോ നിലവിലില്ല.. പ്രതിപക്ഷമായ ബിജെപി "ആശയക്കുഴപ്പങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെന്നും ശിവകുമാർ ആരോപിച്ചു. ഭരണകക്ഷി അവർക്ക് അതിനുള്ള അവസരം നൽകരുതെന്നും ശിവകുമാര് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഞങ്ങളെ 140 പേരും ഒറ്റക്കെട്ടാണ്. ആർക്കും ഞങ്ങളെ വേര്തിരിക്കാന് കഴിയില്ല. എനിക്ക് ആരുടെയും വാഗ്ദാനം വേണ്ട, ഞാൻ ജന്മം കൊണ്ട് കോൺഗ്രസുകാരനാണെന്നും ശിവകുമാര് മാധ്യമങ്ങളോട് വ്യക്തമാക്കി.
"രാഹുൽ ഗാന്ധി എന്നോട് ആശയവിനിമയം നടത്തിയത് മാധ്യമങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട വിഷയമല്ല. അതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. 2028-ൽ കർണാടകയിൽ വിജയിക്കുക, 2029-ൽ ദേശീയ തലത്തിൽ വിജയിക്കുകയും രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ പ്രധാനമന്ത്രിയാക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം. ഈ ലക്ഷ്യത്തിനായി ഞങ്ങൾ കൂട്ടായി പ്രവർത്തിക്കുമെന്നും ശിവകുമാര്.
ഞാൻ ആറ് വർഷമായി പാർട്ടി അധ്യക്ഷനായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. കൂട്ടായ നേതൃത്വത്തിലാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത്. വ്യക്തി ആരാധനയിലല്ല, മറിച്ച് പാർട്ടി ആരാധനയിലാണ് താൻ വിശ്വസിക്കുന്നതെന്നും ശിവകുമാര്.
രണ്ടര വർഷത്തേക്കുള്ള അധികാരം പങ്കുവെക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കരാറിനെക്കുറിച്ച് പ്രതികരിക്കാന് ശിവകുമാര് തയാറായില്ല. പാർട്ടി വിഷയങ്ങൾ, ഞങ്ങൾ നാല് ചുവരുകൾക്കുള്ളിൽ ചർച്ച ചെയ്യും. ഒരു രാഷ്ട്രീയ വിഷയവും മാധ്യമങ്ങളിൽ ചർച്ച ചെയ്യില്ല.
ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസത്തിനകം പാർട്ടി ഹൈക്കമാൻഡിനെ കാണാൻ താൻ ഡൽഹിയിൽ പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും ഉപമുഖ്യമന്ത്രി സൂചന നൽകി. "ഇന്ന് ഭരണഘടനാ ദിനമാണ്, എനിക്ക് പോകാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. നാളെ മന്ത്രിസഭാ യോഗമുണ്ട്, എനിക്ക് പോകാൻ കഴിയില്ല. അതിനുശേഷം, എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഞാൻ സമയം ചോദിക്കും. കാരണം എനിക്ക് നാല് എംഎൽസി സീറ്റുകൾ അന്തിമമാക്കേണ്ടതുണ്ട്. എനിക്ക് കെപിസിസി ട്രസ്റ്റും പുനഃസംഘടിപ്പിക്കണം. പാർട്ടി പ്രവര്ത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ച് മുതിർന്ന നേതാക്കളുമായി ചർച്ച ചെയ്യണമെന്നും ശിവകുമാര് പറഞ്ഞു.
മുഖ്യമന്ത്രി സിദ്ധരാമയ്യയുമായി അടുപ്പമുണ്ടെന്ന് കരുതപ്പെടുന്ന മുതിർന്ന മന്ത്രി സതീഷ് ജാർക്കിഹോളിയുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യത്തിന് രാഷ്ട്രീയ തന്ത്രങ്ങളും പാർട്ടിയെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനെക്കുറിച്ചും ചർച്ച ചെയ്യാനായിരുന്നു കൂടിക്കാഴ്ചയെന്ന് ശിവകുമാര് മറുപടി നല്കി.
സമിർ അഹമ്മദ് ഖാൻ, കെ എച്ച് മുനിയപ്പ, പ്രിയങ്ക് ഖാർഗെ തുടങ്ങിയ മറ്റ് മുതിർന്ന പാർട്ടി നേതാക്കളുമായും താൻ രാഷ്ട്രീയ തന്ത്രങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ കൂടിക്കാഴ്ചകൾ നടത്തുന്നുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
എഐസിസി പ്രസിഡന്റ് മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെയുടെ സംസ്ഥാന സന്ദർശനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യത്തിനോട്, ഖാർഗെ തന്റെ സ്വന്തം സംസ്ഥാനത്ത് ഒരു വിവാഹത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ എത്തിയതാണെന്നും ശിവകുമാര് മറുപടി നല്കി.
