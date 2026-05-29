ETV Bharat / bharat

കർണാടക കോൺഗ്രസിൽ അധികാരമാറ്റം; നാളെ നിയമസഭ കക്ഷി യോഗം, മുഖ്യമന്ത്രിയായി ഡി കെ ശിവകുമാറിനെ ഔദ്യോഗികമായ തീരുമാനിക്കും

ബെംഗളൂരുവിൽ നിർണായക കോൺഗ്രസ് നിയമസഭ കക്ഷി യോഗം.ഗവർണർ താവർചന്ദ് ഗെഹ്‌ലോട്ട് സിദ്ധരാമയ്യയുടെ രാജി സ്വീകരിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള മന്ത്രിസഭ പിരിച്ചുവിടുകയും ചെയ്‌തിരുന്നു.

CONG LEGISLATURE PARTY MEETING BENGALURU SIDDARAMAIAH D K SHIVAKUMAR
DK Shivakumar and Siddaramaiah (IANS)
author img

By PTI

Published : May 29, 2026 at 6:39 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ബെംഗളൂരു: കർണാടക കോൺഗ്രസിൽ പുതിയ നേതാവിനെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനായുള്ള നിയമസഭ കക്ഷി യോഗം ശനിയാഴ്‌ച വൈകിട്ട് നാല് മണിക്ക് ബെംഗളൂരുവിലെ വിധാന സൗധയിലെ കോൺഫറൻസ് ഹാളിൽ നടക്കും. പാർട്ടി വൃത്തങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വിവര പ്രകാരം സംസ്ഥാന രാഷ്ട്രീയത്തിലും, കോൺഗ്രസിലും നിർണായകമായ ഈ യോഗത്തിൽ പുതിയ നിയമസഭ കക്ഷി നേതാവായി ഉപമുഖ്യമന്ത്രി ഡി കെ ശിവകുമാറിനെ തെരഞ്ഞെടുക്കും. നിയമസഭ കക്ഷി സെക്രട്ടറി അല്ലംപ്രഭു പാട്ടീൽ എല്ലാ കോൺഗ്രസ് എംഎൽഎമാർക്കും കത്ത് അയച്ചിട്ടുണ്ട്. യോഗത്തിൽ നിയമസഭാഗങ്ങൾ നിർബന്ധമായും പങ്കെടുക്കണമെന്ന് കത്തിൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

സിദ്ധരാമയ്യയുടെ രാജിക്ക് പിന്നാലെ അധികാരമാറ്റ നീക്കങ്ങൾ

മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് സിദ്ധരാമയ്യ രാജിവെച്ചതോടെയാണ് അധികാരമാറ്റ നടപടികൾക്ക് വേഗം കൂടിയത്. ഗവർണർ താവർചന്ദ് ഗെഹ്‌ലോട്ട് സിദ്ധരാമയ്യയുടെ രാജി സ്വീകരിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള മന്ത്രിസഭ പിരിച്ചുവിടുകയും ചെയ്‌തിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെ പുതിയ നേതൃത്വത്തെ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ കോൺഗ്രസ് ഹൈക്കമാൻഡ് ഇടപെട്ടിരിക്കുകയാണ്. പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ ദീർഘകാലമായി നിലനിന്നിരുന്ന നേതൃത്വചർച്ചകൾക്ക് ഇതോടെ അവസാനമാക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.

ഡി കെ ശിവകുമാർ മുഖ്യമന്ത്രി

ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയായും കർണാടക പ്രദേശ് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി അധ്യക്ഷനായും പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന ഡി കെ ശിവകുമാർ പുതിയ നിയമസഭ കക്ഷി നേതാവായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുമെന്ന് ഉറപ്പാണ്. പാർട്ടി സംഘടനയിൽ ശക്തമായ സ്വാധീനവും എംഎൽഎമാരുടെ പിന്തുണയും ഉള്ള നേതാവാണ് ഡികെ. ഔദ്യോഗിക തീരുമാനം കോൺഗ്രസ് ഹൈക്കമാൻഡിൻ്റെ നിർദേശപ്രകാരം ആയിരിക്കും എടുക്കുന്നത്.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ഹൈക്കമാൻഡുമായി നിർണായക ചർച്ച

സിദ്ധരാമയ്യയും ഡി കെ ശിവകുമാറും നിലവിൽ ഡൽഹിയിലാണ്. കോൺഗ്രസ് ദേശീയ നേതൃത്വവുമായി അധികാര കൈമാറ്റത്തെ കുറിച്ചും പുതിയ മന്ത്രിസഭ രൂപീകരണത്തെ കുറിച്ചും ഇരുവരും ചർച്ച നടത്തുകയാണ്. പുതിയ മന്ത്രിസഭയിൽ ആരൊക്കെ ഉൾപ്പെടും, വിവിധ വിഭാഗങ്ങൾക്കും കക്ഷികൾക്കും എത്രമാത്രം പ്രാതിനിധ്യം നൽകും തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളും ചർച്ചയിൽ ഉണ്ടാവുമെന്നാണ് കരുതുന്നത്.

യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന പ്രമുഖർ

ശനിയാഴ്‌ച നടക്കുന്ന യോഗത്തിൽ സിദ്ധരാമയ്യ അധ്യക്ഷനാകും. ഡി കെ ശിവകുമാറിനൊപ്പം എഐസിസി ജനറൽ സെക്രട്ടറി രൺദീപ് സിംഗ് സുര്‍ജേവാല,നിയമസഭാ കൗൺസിലിലെ ഹൗസ് ലീഡർ എൻ എസ് ബോസരാജു, പാർട്ടിയുടെ പ്രവർത്തക പ്രസിഡൻ്റുമാർ എന്നിവരും പങ്കെടുക്കും.

ഡി കെ ശിവകുമാറിൻ്റെ പ്രതികരണം

“നാളെ വൈകിട്ട് 4 മണിക്ക് ബെംഗളൂരുവിൽ നിയമസഭ കക്ഷി യോഗം നടക്കും. പാർട്ടിയുടെ രണ്ട് നിരീക്ഷകർ പങ്കെടുക്കും. അവരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ യോഗം നടത്തും. തുടർന്ന് ഹൈക്കമാൻഡുമായി ആലോചിച്ച ശേഷമേ അന്തിമ തീരുമാനം ഉണ്ടാകൂ,” എന്ന് ഡി കെ ശിവകുമാർ മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ചു. കർണാടക കോൺഗ്രസിലെ ഈ നേതൃത്വമാറ്റം ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിലും പ്രധാനപ്പെട്ടതായി നിരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്.

Also read: തൊണ്ണൂറ്റിയൊന്നാം വയസിലും സാമൂഹിക പ്രവർത്തക; നാടിനൊന്നാകെ മാതൃകയായി സരസ്വതി ടീച്ചർ

TAGGED:

CONG LEGISLATURE PARTY MEETING
BENGALURU
SIDDARAMAIAH
D K SHIVAKUMAR
KARNATAKA CONGRESS LEGISLATURE

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.