''കന്നഡ മണ്ണിൽ കന്നഡ മാത്രം, മറ്റുള്ളവർ ഏത് ഭാഷ സംസാരിച്ചാലും കന്നഡയിൽ പ്രതികരിക്കണം''; ആഹ്വാനം ചെയ്ത് മുഖ്യമന്ത്രി
കന്നഡ ആക്ടിവിസ്റ്റുകള്ക്കെതിരായ കേസുകള് പിൻവലിക്കുമെന്നും സംസ്കാരം സംരക്ഷിക്കപ്പെടണമെന്നും കർണാടക മുഖ്യമന്ത്രി സിദ്ധരാമയ്യയുടെ പ്രഖ്യാപനം.
Published : November 1, 2025 at 8:13 PM IST
ബെംഗളൂരു: കന്നഡ മണ്ണിൽ കന്നഡ മാത്രം സംസാരിക്കണമെന്ന് പ്രതിജ്ഞയെടുക്കാൻ ആഹ്വാനം ചെയ്ത് മുഖ്യമന്ത്രി സിദ്ധരാമയ്യ. കന്നഡ ആക്ടിവിസ്റ്റുകള്ക്കെതിരായ കേസുകള് പിൻവലിക്കുമെന്നും സംസ്കാരം സംരക്ഷിക്കപ്പെടണമെന്നും കർണാടക മുഖ്യമന്ത്രി. മൈസൂരു ബാങ്ക് സർക്കിളിലെ നൃപതുംഗ മണ്ഡപത്തിൽ ഭുവനേശ്വരിയുടെയും അന്നമ്മദേവിയുടെയും ഘോഷയാത്ര ഫ്ലാഗ് ഓഫ് ചെയ്ത് സംസാരിക്കവേയാണ് ആഹ്വാനം.
"നമ്മളെല്ലാവരും നമ്മുടെ ഭൂമി, ജലം, ഭാഷ, സംസ്കാരം എന്നിവയെക്കുറിച്ച് അഭിമാനം വളർത്തണം. മറ്റുള്ളവർ ഏത് ഭാഷ സംസാരിച്ചാലും, നിങ്ങൾ കന്നഡയിൽ പ്രതികരിക്കണം. കന്നഡ മണ്ണിൽ കന്നഡ സംസാരിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് പ്രതിജ്ഞയെടുക്കാം. കർണാടകയിൽ താമസിക്കുന്ന ഏതൊരാളും പ്രാദേശിക ഭാഷാ അന്തരീക്ഷത്തെ അംഗീകരിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്യണം" - മുഖ്യമന്ത്രി സിദ്ധരാമയ്യ പറഞ്ഞു.
കന്നഡ സംസ്കാരം സംരക്ഷിക്കാൻ മുഖ്യമന്ത്രി എന്ന നിലയിൽ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധനാണ്. കന്നഡ വിരുദ്ധർക്കെതിരെ നമ്മൾ എതിർപ്പ് ഉയർത്തണം. ഹിന്ദി അടിച്ചേൽപ്പിക്കാൻ നിരന്തര ശ്രമം നടത്തുന്നുണ്ട്. ഇത് അനുവദിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും സിദ്ധരാമയ്യ വ്യക്തമാക്കി.
കൂടാതെ അന്തരിച്ച മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ദേവരാജ് ഉർസിന് മരണാനന്തര ബഹുമതിയായി ഓണററി ഡോക്ടറേറ്റ് നൽകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ആക്ടിവിസ്റ്റുകൾക്കെതിരായ കേസുകൾ പിൻവലിക്കുമെന്നും ഇതോടൊപ്പം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുകയാണ്. കന്നഡ ഭാഷയ്ക്കും സ്വത്വത്തിനും വേണ്ടിയുള്ള ഉറച്ച പോരാട്ടത്തിന് കന്നഡ ആക്ടിവിസ്റ്റ് വാട്ടൽ നാഗരാജിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ഇതുവരെ ഉർസിന് ഡോക്ടറേറ്റ് ലഭിച്ചിട്ടില്ലാത്തതിൽ അത്ഭുതപ്പെടുന്നുവെന്നും തീർച്ചയായും ഇക്കാര്യം പരിശോധിക്കുമെന്നും വേദിയിൽ മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. കൂടാതെ ബെലഗാവി വിഷയത്തിലും സിദ്ധരാമയ്യ പ്രതികരിച്ചു.
''ദീർഘകാലമായി നിലനിൽക്കുന്ന അതിർത്തി തർക്കമായ ബെലഗാവി വിഷയത്തിൽ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യില്ല. ബെലഗാവി കർണാടകയുടെ ഭാഗമാണ്, അത് ഇനിയും തുടരും. മഹാജൻ കമ്മിഷൻ റിപ്പോർട്ട് അന്തിമമാണ്. ബെലഗാവി കന്നഡ ദേശമാണ്. അത് ആർക്കും മാറ്റാൻ കഴിയില്ല'' - മുഖ്യമന്ത്രി സിദ്ധരാമയ്യ പറഞ്ഞു.
കന്നഡ ഐഡൻ്റിറ്റി സംരക്ഷിക്കപ്പെടണം. കന്നഡ ഭാഷ, സംസ്കാരം, പൈതൃകം എന്നിവ സംരക്ഷിക്കുകയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും വേണം. കന്നഡ സ്വത്വത്തെ പരിപാലിക്കുന്നതിനും സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുമായി കൂട്ടായ പ്രതിജ്ഞയെടുക്കണം.
അന്തരിച്ച മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ദേവരാജ് ഉർസിന് മരണാനന്തര ബഹുമതിയായി ഓണററി ഡോക്ടറേറ്റ് നൽകുന്ന കാര്യം പരിഗണയിലാണെന്നും സിദ്ധരാമയ്യ വ്യക്തമാക്കി. ഇക്കാര്യം മൈസൂർ സർവകലാശാല സിൻഡിക്കേറ്റ് അംഗങ്ങളുമായി ചർച്ച ചെയ്യുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
