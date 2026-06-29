കർണാടകയെ ലഹരിമുക്തമാക്കും; പാൻ മസാലകളിൽ ലഹരി കണ്ടെത്തിയാൽ നിരോധിക്കുമെന്ന് ഡി.കെ ശിവകുമാർ
ലഹരി ഉപയോഗം പൂർണമായും ഇല്ലാതാക്കാൻ ശക്തമായ ഇച്ഛാശക്തി അനിവാര്യമാണെന്ന് ഉപരാഷ്ട്രപതി സി.പി രാധാകൃഷ്ണൻ
By ANI
Published : June 29, 2026 at 1:26 PM IST
ബെംഗളൂരു: ലഹരിവസ്തുക്കൾ കലർത്തിയ പാൻ മസാലകൾക്കും ഗുട്കയ്ക്കും സംസ്ഥാനത്ത് കർശന നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തുമെന്ന് കർണാടക മുഖ്യമന്ത്രി ഡി.കെ ശിവകുമാർ. ഇത്തരം ഉത്പന്നങ്ങളിൽ ചെറിയ തോതിലെങ്കിലും ലഹരിയുടെ സാന്നിധ്യം കണ്ടെത്തിയാൽ വിൽപന പൂർണമായും നിരോധിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. ബെംഗളൂരുവിലെ കണ്ഠീരവ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന രാജീവ് ഗാന്ധി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ഹെൽത്ത് സയൻസസിൻ്റെ (ആർ.ജി.യു.എച്ച്.എസ്) 31-ാമത് സ്ഥാപക ദിനാഘോഷവും 'നശാ മുക്ത് ഭാരത് അഭിയാൻ' പരിപാടിയും ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
പാൻ മസാല, ഗുട്ക, അടയ്ക്ക തുടങ്ങിയ ഉത്പന്നങ്ങളിൽ ലഹരിവസ്തുക്കൾ കലർത്തി വിൽക്കുന്നതായി ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. ഇത് സത്യമാണെങ്കിൽ അടിയന്തരമായി അവസാനിപ്പിക്കണം. അല്ലാത്തപക്ഷം കർണാടകയിൽ എല്ലാത്തരം പാൻ മസാലകളുടെയും ഗുട്ക ഉത്പന്നങ്ങളുടെയും വിൽപന നിരോധിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ലഹരിമുക്ത കർണാടക സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് സർക്കാരിൻ്റെ ലക്ഷ്യം. ഇതിനായി വിവിധ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിച്ചുവരികയാണ്. ലഹരിവിമുക്ത ഭാരതം എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ സംഘടിപ്പിച്ച കൺവെൻഷനിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവരും ഈ സന്ദേശത്തിൻ്റെ അംബാസഡർമാരാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ವ್ಯಸನ ಮಸಣಕ್ಕೆ ದಾರಿಯಾಗುವ ಮುನ್ನ ಎಚ್ಚರವಿರಲಿ!— DK Shivakumar (@DKShivakumar) June 28, 2026
ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ 31ನೇ ಸಂಸ್ಥಾಪನಾ ದಿನ ಹಾಗೂ 'ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯ ವಿರೋಧಿ ದಿನ'ದ ಅಂಗವಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕಂಠೀರವ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ 'ನಶಾ ಮುಕ್ತ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನ'ದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡೆನು.
ಪಾನ್ ಮಸಾಲಾ, ಗುಟ್ಕಾ ಹಾಗೂ ಅಡಿಕೆ… pic.twitter.com/sBdozkJ5Ts
ലഹരി ഉപയോഗം തടയുക എന്നത് വലിയൊരു വെല്ലുവിളിയാണെന്ന് ഡി.കെ ശിവകുമാർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. യുവാക്കൾ ഈ കെണിയിൽ വീഴാതിരിക്കാൻ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് നിൽക്കണം. ഇത് ഓരോരുത്തരുടെയും കടമയാണ്. ജീവൻ രക്ഷിക്കുന്ന മഹത്തായ തൊഴിൽ തെരഞ്ഞെടുത്ത മെഡിക്കൽ വിദ്യാർഥികളെ അദ്ദേഹം അഭിനന്ദിച്ചു. ഉപരാഷ്ട്രപതി സി.പി രാധാകൃഷ്ണൻ, കർണാടക ഗവർണർ താവർചന്ദ് ഗെലോട്ട് തുടങ്ങിയവരും പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തു.
ലഹരി ഉപയോഗം പൂർണമായും ഇല്ലാതാക്കാൻ ശക്തമായ ഇച്ഛാശക്തി അനിവാര്യമാണെന്ന് ഉപരാഷ്ട്രപതി സി.പി രാധാകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു. ലഹരിവിമുക്ത ഭാരതം എന്ന ആശയം ലഹരിമരുന്നുകൾ ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനപ്പുറം രാജ്യത്തുടനീളം ആരോഗ്യകരമായ കുടുംബങ്ങളെ വാർത്തെടുക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ളതാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ലഹരി ഉപയോഗം കുടുംബങ്ങൾക്കും സമൂഹത്തിനും രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭാവിക്ക് തന്നെയും ഗുരുതരമായ ഭീഷണിയാണെന്ന് ഗവർണർ താവർചന്ദ് ഗെലോട്ട് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ആർ.ജി.യു.എച്ച്.എസുമായി അഫിലിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കോളജുകളിൽ നിന്നുള്ള 25,000-ത്തിലധികം വിദ്യാർഥികൾ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുകയും ലഹരിവിമുക്ത ഭാരതത്തിനായി പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന് പ്രതിജ്ഞയെടുക്കുകയും ചെയ്തു.
ഇന്ത്യയുടെ മെഡിക്കൽ തലസ്ഥാനം
രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ആരോഗ്യ സർവകലാശാലയാണ് രാജീവ് ഗാന്ധി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ഹെൽത്ത് സയൻസസ് എന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡോക്ടർമാരെ വാർത്തെടുത്തതും ഈ സർവകലാശാലയാണ്. കർണാടകയിൽ നിലവിൽ 70 മെഡിക്കൽ കോളജുകളുണ്ട്. രാജ്യത്തെ മറ്റൊരു സംസ്ഥാനത്തും ഇത്രയധികം മെഡിക്കൽ കോളജുകളില്ല. ആർ.ജി.യു.എച്ച്.എസ് ആരംഭിച്ചതിന് മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി വീരപ്പ മൊയ്ലിയോട് നന്ദി പറയുന്നതായും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
മെഡിക്കൽ വിദ്യാഭ്യാസം എല്ലാവർക്കും പ്രാപ്യമാകണം. ബെംഗളൂരുവിലേത് പോലെയുള്ള മികച്ച കാലാവസ്ഥ രാജ്യത്ത് മറ്റൊരിടത്തുമില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ എയർ കണ്ടീഷൻഡ് സിറ്റി എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. കർണാടകയിലുള്ളത്ര ആശുപത്രികൾ മറ്റൊരു സംസ്ഥാനത്തുമില്ല. ഇന്ത്യയുടെ മെഡിക്കൽ തലസ്ഥാനം കൂടിയാണ് കർണാടക. രാജീവ് ഗാന്ധി ആരോഗ്യ സർവകലാശാലയുടെ കാമ്പസ് ഉടൻ തന്നെ ബെംഗളൂരു സൗത്ത് ജില്ലയിലെ പുതിയ സ്ഥലത്തേക്ക് മാറ്റുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി ഡി.കെ ശിവകുമാർ അറിയിച്ചു.
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