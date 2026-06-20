പരാതി പരിഹാരത്തിനായി 'പ്രജാസേവ'; പുതിയ വകുപ്പിന്റെ മേല്നോട്ടത്തിന് പ്രത്യേക മന്ത്രിയും, പ്രഖ്യാപനവുമായി ഡി.കെ. ശിവകുമാർ
വകുപ്പിൻ്റെ മേൽനോട്ടം വഹിക്കാൻ ഒരു പ്രത്യേക മന്ത്രിയെ ചുമതലപ്പെടുത്തുമെന്നും പൗരന്മാരുടെ ആശങ്കകൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനായി ജില്ലാ മന്ത്രിമാർ നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിലെ ജനങ്ങളുമായി പതിവായി സംവദിക്കണമെന്നും ശിവകുമാർ പറഞ്ഞു.
By PTI
Published : June 20, 2026 at 4:48 PM IST
ബെംഗളൂരു: പൊതുജന പരാതി പരിഹാരം കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമാക്കുന്നതിനായി 'പ്രജാസേവ' എന്ന പേരിൽ പുതിയ വകുപ്പ് രൂപീകരിക്കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച് കർണാടക മുഖ്യമന്ത്രി ഡി.കെ. ശിവകുമാർ. വകുപ്പിൻ്റെ മേൽനോട്ടം വഹിക്കാൻ ഒരു പ്രത്യേക മന്ത്രിയെ ചുമതലപ്പെടുത്തുമെന്നും പൗരന്മാരുടെ ആശങ്കകൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനായി ജില്ലാ മന്ത്രിമാർ നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിലെ ജനങ്ങളുമായി പതിവായി സംവദിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
"ഇന്ന് ഞങ്ങൾ എടുത്ത ആദ്യ തീരുമാനം പൊതുജനങ്ങളുടെ പരാതികളെക്കുറിച്ചാണ്. ജനങ്ങൾക്ക് നിരവധി പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. ജില്ലാ മന്ത്രിമാർ സ്ഥലം സന്ദർശിക്കുമ്പോഴും മുഖ്യമന്ത്രി ആളുകളെ കാണുമ്പോഴും എല്ലാം അവിടെയുള്ള ആളുകളുടെ വികാരങ്ങളോടും പ്രശ്നങ്ങളോടും പ്രതികരിക്കണം" ശിവകുമാർ മന്ത്രിസഭായോഗത്തിന് ശേഷം മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞു.
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ഒരു മുതിർന്ന ഐഎഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പരാതി നിരീക്ഷണ സംവിധാനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി നേരിട്ട് സ്വീകരിക്കുന്ന അപേക്ഷകൾ ഉൾപ്പെടെ മന്ത്രിമാർക്ക് സമർപ്പിക്കുന്ന അപേക്ഷകൾ പ്രജാസേവാ വകുപ്പ് മുഖേന അവലോകനത്തിനും തുടർനടപടികൾക്കുമായി അയയ്ക്കുമെന്നും ശിവകുമാർ പറഞ്ഞു. ഈ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി, പ്രാദേശിക നിയമസഭാംഗങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ താലൂക്ക് തലത്തിൽ ആഴ്ചതോറും പരാതി പരിഹാര, പൊതുജന സമ്പർക്ക യോഗങ്ങൾ നടത്താൻ ജില്ലാ മന്ത്രിമാരെ ചുമതലപ്പെടുത്തുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
"224 നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിലെ ജില്ലാ മന്ത്രിമാർ ആഴ്ചയിൽ ഒരു താലൂക്ക് സന്ദർശിക്കുകയും പ്രജാസേവ വകുപ്പിൻ്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ പൊതുജന ആശയവിനിമയ യോഗങ്ങളും പരാതി പരിഹാര യോഗങ്ങളും നടത്തുകയും വേണം" ശിവകുമാർ പറഞ്ഞു.
2000 മെയ് 31ന് മുമ്പ് നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കിയ കെട്ടിടങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്ന യോഗ്യരായ ആളുകൾക്ക് സ്ഥിരമായി വൈദ്യുതി കണക്ഷൻ ലഭ്യമാവുന്നതിന് വേണ്ടി അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാൻ 15 ദിവസത്തെ സമയം നൽകാനും മന്ത്രിസഭാ യോഗം തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിനായി അപേക്ഷകർ വീടിൻ്റെ ഫോട്ടയും വീട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തിൻ്റെ ജിപിഎസ് വിവരങ്ങളും തെളിവായി നൽകേണ്ടതുണ്ട്.
2000 മെയ് 31 ന് മുമ്പ് കെട്ടിട നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കിയവർക്കും നിലവിൽ താൽക്കാലിക വൈദ്യുതി കണക്ഷനുകൾ ഉള്ളവർക്കും സ്ഥിരമായ റെസിഡൻഷ്യൽ കണക്ഷനുകൾക്ക് അപേക്ഷിച്ചവർക്കും സർക്കാർ ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ച തീയതി മുതൽ 15 ദിവസത്തെ സമയം നൽകുമെന്ന് ശിവകുമാർ പറഞ്ഞു.
പുതിയ നിർമ്മാണങ്ങൾക്ക് ആനുകൂല്യം ലഭിക്കാൻ അനുവദിക്കില്ലെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. സർക്കാർ ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിശദമായ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ അറിയിക്കുമെന്നും അതിനുശേഷം തീരുമാനം നടപ്പിലാക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തം തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കായിരിക്കുമെന്നും ശിവകുമാർ പറഞ്ഞു.
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