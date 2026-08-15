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'വിദ്യാർഥി സഹായഹസ്‌ത' ഉൾപ്പെടെ വിദ്യാഭ്യസ മേഖലയിൽ വമ്പൻ പദ്ധതികൾ; സ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തിൽ പ്രഖ്യാപനവുമായി കർണാടക മുഖ്യമന്ത്രി

സർക്കാർ സ്‌കൂളുകളിലെ വിദ്യാർഥികൾക്ക് പ്രൊഫഷണൽ വിദ്യാഭ്യാസം ലഭ്യമാക്കുകയെന്നതാണ് 'വിദ്യാർഥി സഹായഹസ്‌ത' പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം.

KARNATAKA CM DK SHIVAKUMAR VIDYARTHI SAHAYAHASTA SCHEME RURAL STUDENTS SCHEME KARNATAKA KARNATAKA INDEPENDENCE DAY
Karnataka CM D K Shivakumar (ANI)
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By ANI

Published : August 15, 2026 at 11:39 AM IST

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ബെംഗളൂരു: സർക്കാർ സ്‌കൂളുകളിലെ വിദ്യാർഥികൾക്ക് പ്രൊഫഷണൽ വിദ്യാഭ്യാസം ലഭ്യമാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ 'വിദ്യാർഥി സഹായഹസ്‌ത' പദ്ധതി പ്രഖ്യാപിച്ച് കർണാടക മുഖ്യമന്ത്രി ഡി കെ ശിവകുമാർ. ഈ പദ്ധതി പ്രകാരം, ഒന്നാം ക്ലാസ് മുതൽ പത്താം ക്ലാസ് വരെ ഗ്രാമീണ സർക്കാർ സ്‌കൂളുകളിൽ പഠിച്ച വിദ്യാർഥികൾക്ക് പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്‌സുകളിൽ പ്രവേശനത്തിന് നിലവിലുള്ള 15 ശതമാനം ഗ്രാമീണ സംവരണത്തിൽ 7.5 ശതമാനം സംവരണം നൽകുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. സ്വാതന്ത്ര്യദിനാഘോഷ പരിപാടിയിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

സർക്കാർ സ്‌കൂളുകളിൽ പഠിച്ച വിദ്യാർഥികൾക്ക് മെഡിക്കൽ, എഞ്ചിനീയറിങ് കോഴ്‌സുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഗുണനിലവാരമുള്ള പ്രൊഫഷണൽ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം കൂടുതൽ വിപുലീകരിക്കുക എന്നതാണ് ഈ സംരംഭത്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശ്യമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. വിദ്യാഭ്യാസ തുല്യത ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലെ വിദ്യാർഥികൾക്ക് കൂടുതൽ അവസരങ്ങൾ നൽകുന്നതിനുമുള്ള സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വിശാലമായ ശ്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമാണ് 'വിദ്യാർഥി സഹായഹസ്‌ത' എന്ന് സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു. പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ വരും ആഴ്‌ചകളിൽ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

എഐ, ഡിജിറ്റൽ വിദ്യാഭ്യാസ സംരംഭങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് സംസ്ഥാനത്തെ വിദ്യാർഥികളെ ഭാവിയിലേക്ക് സജ്ജമാക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു പ്രധാന മുന്നേറ്റവും ഡി കെ ശിവകുമാർ പ്രഖ്യാപിച്ചു. 'നിങ്ങളുടെ യുഗം, ഒരു പുതിയ യുഗം,' ഇന്നത്തെ യുവാക്കളെ ആഗോള വേദിയിൽ എത്തിക്കുന്നതിനും മത്സരിക്കുന്നതിനും അവർക്ക് ഒരു പുതിയ ഭാവി രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിനും തയാറാക്കുന്നതിനായി സർക്കാർ വിപുലമായ പരിപാടികൾ രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. ആറാം ക്ലാസ് മുതൽ സംസ്ഥാനത്തുടനീളമുള്ള എല്ലാ സ്‌കൂളുകളിലും എഐ വിദ്യാഭ്യാസം അവതരിപ്പിക്കും.

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എഐ അക്ഷര അഭിയാന, കോഡിംഗ് ഗുരുകുൽ എന്നിവയുൾപ്പെടെ രണ്ട് പ്രധാന സംരംഭങ്ങളും പ്രഖ്യാപിച്ചു. സൗജന്യ 'കോഡിംഗ് ഗുരുകുൽ' പ്രത്യേക ക്ലാസുകൾ ഓരോ വിദ്യാർഥിക്കും എഐ, കോഡിംഗ് പഠിക്കാൻ അവസരം നൽകും. സംസ്ഥാനത്തെ ആദ്യത്തെ പൊതു എഐ സർവകലാശാല ബെംഗളൂരുവിൽ സ്ഥാപിക്കും. 2027 ജനുവരിയിൽ എഐ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്‌സുകൾ ആരംഭിക്കും. എഐ പരിശീലനത്തിലേക്കും നവീകരണത്തിലേക്കും പ്രവേശനം വിപുലീകരിക്കുന്നതിനായി കർണാടകയിലുടനീളം എഐ ഹബ്ബുകൾ സ്ഥാപിക്കും. ബെംഗളൂരുവിലെ കോൺഗ്രസ് ഓഫിസിൽ നടന്ന സ്വാതന്ത്ര്യദിനാഘോഷങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കവെയാണ് നിരവധി പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ. കെപിസിസി പ്രസിഡൻ്റ് ബി കെ ഹരിപ്രസാദ് അവിടെ ദേശീയ പതാക ഉയർത്തി. മുഖ്യമന്ത്രിയോടൊപ്പം മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി വീരപ്പ മൊയ്‌ലിയും പാർട്ടി നേതാക്കളും കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരും പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തു.

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TAGGED:

KARNATAKA CM DK SHIVAKUMAR
VIDYARTHI SAHAYAHASTA SCHEME
RURAL STUDENTS SCHEME KARNATAKA
KARNATAKA INDEPENDENCE DAY
KARNATAKA VIDYARTHI SAHAYAHASTA

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