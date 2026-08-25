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മഴയില്ല... 27 കോടി ചെലവിൽ ക്ലൗഡ് സീഡിങ്ങിന് ഒരുങ്ങി കര്‍ണാടക, പദ്ധതി ഇങ്ങനെ...

പദ്ധതിയുടെ മേൽനോട്ടത്തിനായി മൂന്ന് പ്രത്യേക സമിതികൾ രൂപീകരിക്കുമെന്നും അടുത്ത രണ്ട് ദിവസത്തിനകം പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിക്കുമെന്നും ജലസേചന മന്ത്രി എൻ ചലുവരായസ്വാമി അറിയിച്ചു.

Artificial rain Karnataka N Chaluvarayaswamy cloud seeding Karnataka department Karnataka cloud seeding project
Representative Image (ANI)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 25, 2026 at 7:32 PM IST

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ബെംഗളൂരു: സംസ്ഥാനത്ത് അനുഭവപ്പെടുന്ന കടുത്ത മഴക്കമ്മിയെ തുടർന്ന് വരാനിരിക്കുന്ന വരൾച്ചാ ഭീഷണി മറികടക്കാൻ കൃത്രിമ മഴ (ക്ലൗഡ് സീഡിങ്) പെയ്യിക്കാനുള്ള നടപടികളുമായി കർണാടക സർക്കാർ. ഇതിനായി ഏകദേശം 27 കോടി രൂപ വകയിരുത്തിയതായും അടുത്ത രണ്ട് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ക്ലൗഡ് സീഡിങ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിക്കാൻ സർക്കാർ ലക്ഷ്യമിടുന്നതായും സംസ്ഥാന ജലസേചന മന്ത്രി എൻ ചലുവരായസ്വാമി വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു.

പദ്ധതിയുടെ ഏകോപനത്തിനും മേൽനോട്ടത്തിനുമായി മൂന്ന് പ്രത്യേക സമിതികൾ രൂപീകരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജലവിഭവ വകുപ്പ് അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി തലവനായ മോണിറ്ററിംഗ് കമ്മിറ്റി, ഐ ഐ ടി (IIT), ഐ ഐ എസ് സി (IISc), കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം (IMD) എന്നിവയിലെ വിദഗ്‌ധരടങ്ങിയ ടെക്‌നിക്കൽ കമ്മിറ്റി, കൂടാതെ ഫീൽഡ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള ഫീൽഡ് ഓപ്പറേഷൻസ് ആൻഡ് ഇവാലുവേഷൻ കമ്മിറ്റി എന്നിവയാണവ.

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60 ദിവസത്തെ ദൗത്യം; 200 മണിക്കൂർ പറക്കൽ

സംസ്ഥാനത്തെ നാല് റവന്യൂ ഡിവിഷനുകളിലുമായി ജലവിഭവ വകുപ്പിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ക്ലൗഡ് സീഡിങ് നടപ്പിലാക്കുക. 60 ദിവസം നീളുന്ന പദ്ധതിയിൽ ആകെ 200 മണിക്കൂർ വിമാനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് രാസവസ്‌തുക്കൾ മേഘങ്ങളിൽ വിതറും. പ്രതിദിനം രാവിലെ 8 മണി മുതൽ വൈകുന്നേരം 6 മണി വരെയായിരിക്കും പ്രവർത്തനങ്ങൾ.

മുൻപ് നടത്തിയ മൂന്ന് ശ്രമങ്ങളിലും 18 മുതൽ 20 ശതമാനം വരെ മാത്രമായിരുന്നു വിജയശതമാനമെങ്കിൽ, ഇത്തവണ 30 ശതമാനം വിജയം കൈവരിക്കാനാകുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. ക്ലൗഡ് സീഡിങ് നടത്തുന്ന പ്രദേശത്തിന് ചുറ്റുമുള്ള 15 കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിൽ മഴ ലഭിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. അനുയോജ്യമായ കാർമേഘങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം ഉള്ളയിടങ്ങളിൽ മാത്രമേ ഇത് സാധ്യമാകൂ. സെപ്റ്റംബർ മാസത്തിൽ കൂടുതൽ സാന്ദ്രതയുള്ള കാർമേഘങ്ങൾ ലഭ്യമാകുമെന്നതിനാൽ ഈ സമയമാണ് പദ്ധതിക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യം.

കുടിവെള്ള ലഭ്യത ഉറപ്പാക്കൽ പ്രധാനം

വരൾച്ച മൂലം വരും മാസങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ള ജലക്ഷാമം മുൻകൂട്ടി കണ്ട് തടാകങ്ങളും കുളങ്ങളും നിറയ്ക്കാനും, വരണ്ട പ്രദേശങ്ങളിലെ കൃഷിയെ പിന്തുണയ്ക്കാനുമാണ് ഈ നടപടി. സാമ്പത്തിക ബാധ്യത എത്രയുണ്ടായാലും ജനങ്ങൾക്കും കന്നുകാലികൾക്കും കുടിവെള്ളവും കൃഷിക്ക് ആവശ്യമായ വെള്ളവും ഉറപ്പാക്കുകയാണ് സർക്കാരിൻ്റെ പ്രഥമ പരിഗണനയെന്ന് മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.

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TAGGED:

ARTIFICIAL RAIN KARNATAKA
N CHALUVARAYASWAMY CLOUD SEEDING
KARNATAKA CLOUD SEEDING PROJECT
കാലാവസ്ഥ മഴ
KARNATAKA RAINFALL DEFICIT

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