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ബെംഗളൂരുവിൽ ഈദ് മിലാദ് ഘോഷയാത്രയ്ക്കിടെ സംഘർഷം; അഞ്ച് പേർ അറസ്റ്റിൽ

സമാധാനപരമായി കടന്നുപോയ ഘോഷയാത്ര തടയാൻ ശ്രമിച്ചതും തുടർന്നുണ്ടായ അക്രമങ്ങളുമാണ് പ്രദേശത്ത് വൻ സംഘർഷാവസ്ഥ സൃഷ്ടിച്ചത്

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ഡിസിപി സൗത്ത് ഡിവിഷൻ വംശി കൃഷ്ണ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 27, 2026 at 9:44 AM IST

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ബെംഗളൂരു: കര്‍ണാടകയിലെ കെ.ആർ. റോഡിൽ ഈദ് മിലാദ് ഘോഷയാത്രയ്ക്കിടെയുണ്ടായ സംഘർഷവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അഞ്ച് പേർ അറസ്റ്റിൽ. ബസവനഗുഡി പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ മൂന്ന് വെവ്വേറെ കേസുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു. സമാധാനപരമായി കടന്നുപോയ ഘോഷയാത്ര തടയാൻ ശ്രമിച്ചതും തുടർന്നുണ്ടായ അക്രമങ്ങളുമാണ് പ്രദേശത്ത് വൻ സംഘർഷാവസ്ഥ സൃഷ്ടിച്ചത്.

ബെംഗളൂരു സൗത്ത് ഡിവിഷൻ, ജയനഗർ സബ് ഡിവിഷൻ, ബസവനഗുഡി പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ എന്നിവർ പുറത്തിറക്കിയ പത്രക്കുറിപ്പ് അനുസരിച്ച്, ഓഗസ്റ്റ് 26-ന് സംസ്ഥാനത്തുടനീളം മുസ്ലിം സമുദായം ഈദ് മിലാദ് ആഘോഷിച്ചു. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി ജയനഗർ സബ് ഡിവിഷനിലെ പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ തലത്തിൽ ആവശ്യമായ ബന്ദോബസ്ത് ക്രമീകരണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.

ഈ സബ് ഡിവിഷൻ പരിധിയിൽ രണ്ട് ഘോഷയാത്രകളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഒന്ന് തിലക് നഗറിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച് സിദ്ധാപുര വഴി ലാൽബാഗിലേക്കും അവിടെ നിന്ന് ജെസി റോഡ് വഴി വൈഎംസിഎ ഗ്രൗണ്ടിലേക്കും ഉള്ളതായിരുന്നു. രണ്ടാമത്തെ ഘോഷയാത്ര കുമാരസ്വാമി ലേഔട്ടിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച് ബനശങ്കരി പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിലേക്കും, അവിടെ നിന്ന് ബസവനഗുഡി പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധി വഴി ലാൽബാഗ് വെസ്റ്റ് ഗേറ്റിലേക്കും തുടർന്ന് ജെസി റോഡ് വഴി വൈഎംസിഎ ഗ്രൗണ്ടിലേക്കും പോകുന്നതായിരുന്നു.

കുമാരസ്വാമി ലേഔട്ടിൽ നിന്നുള്ള ഘോഷയാത്ര ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് 3.15 ഓടെ ബനശങ്കരി പരിധിയിൽ പ്രവേശിച്ചു. ഈ സമയം ജെപി നഗർ പിഐയും ബനശങ്കരി പിഐയും റൂട്ടിൽ സന്നിഹിതരാവുകയും ഘോഷയാത്രയ്ക്ക് സമാധാനപരമായി അകമ്പടി സേവിക്കുകയും ചെയ്യുകയായിരുന്നു.

ഘോഷയാത്ര ബനശങ്കരി, ബസവനഗുഡി പൊലീസ് സ്റ്റേഷനുകളുടെ അതിർത്തിയിലുള്ള കെആർ റോഡിലെ ഗാരഡി അപ്പാർട്ട്‌മെൻ്റിന് സമീപം എത്തിയപ്പോൾ, മുസ്ലിം സമുദായത്തിലെ അംഗങ്ങൾ തങ്ങളുടെ പരമ്പരാഗത രീതിയിൽ മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കുകയായിരുന്നു. ഈ സമയം ആക്ടിവിസ്റ്റ് പുനീത് കെരെഹള്ളിയും കൂട്ടാളികളും കാവി പതാകയേന്തി ഘോഷയാത്രയ്ക്ക് മുന്നിൽ വരികയും, 'ജയ് ശ്രീറാം' മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കുകയും, ഘോഷയാത്രയിലുള്ളവരെ പ്രകോപിപ്പിക്കാനും മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കുന്നത് തടയാനും ശ്രമിച്ചതായി ആരോപിക്കപ്പെടുന്നു.

സ്ഥലത്തുണ്ടായിരുന്ന പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ കെരെഹള്ളിയെ തടയാനും സ്ഥിതിഗതികൾ നിയന്ത്രണവിധേയമാക്കാനും ശ്രമിച്ചപ്പോൾ, മുസ്ലിം സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട ചില യുവാക്കൾ മുരളി എന്ന വ്യക്തിയെയും മറ്റുള്ളവരെയും മാരകായുധം ഉപയോഗിച്ച് ആക്രമിക്കുകയും പരിക്കേൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്തതായി പത്രക്കുറിപ്പിൽ പറയുന്നു.

ആക്രമണത്തിന് ശേഷം, പരിക്കേറ്റവരെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റുന്നതിന് പകരം, പുനീത് കെരെഹള്ളിയും കൂട്ടാളികളും റോഡിന് നടുവിൽ ഇരിക്കുകയും മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കുകയും ചെയ്യുകയും പൊതുജനങ്ങൾക്കും ഘോഷയാത്രയ്ക്കും തടസ്സം സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്തു.

പരിക്കേറ്റവരെ ആംബുലൻസിലേക്ക് മാറ്റാൻ പൊലീസ് ശ്രമിച്ചപ്പോൾ, കെരെഹള്ളി ആംബുലൻസിൽ കയറാൻ വിസമ്മതിക്കുകയും റോഡിൽ കിടന്ന് പ്രതിഷേധിക്കുകയും ചെയ്തു. പിന്നീട് ഡിസിപിയും മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും ചേർന്നാണ് പരിക്കേറ്റവരെ വിക്ടോറിയ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിയത്. മുൻകരുതൽ നടപടിയെന്ന നിലയിൽ പുനീത് കെരെഹള്ളി, മട്ടിബാബു എന്നിവരെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു.

സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അബ്ദുൾ റസാഖ് ഖാൻ നൽകിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പുനീത് കെരെഹള്ളിക്കും മറ്റുള്ളവർക്കുമെതിരെ ബസവനഗുഡി പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ മൂന്ന് എഫ്ഐആറുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പുനീത് കെരെഹള്ളി (35, പുട്ടസിദ്ധപ്പയുടെ മകൻ), രാമനഗര ജില്ലയിൽ നിന്നുള്ള ഗോപിഗൗഡ (26, കരിയപ്പയുടെ മകൻ), വിനോദ് നായക് (24, അണ്ണപ്പയുടെ മകൻ) എന്നിവരാണ് പ്രതികൾ.

പുനീത് കുമാർ (പുനീത് കെരെഹള്ളി) നൽകിയ എതിർ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലും കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ബിഎൻഎസ് സെക്ഷനുകളായ 196(1)(a), 196(1)(b), 196(2), 109, 118(2), 190, 351(2), 351(3), 352 എന്നിവയ്‌ക്കൊപ്പം എസ്‌സി/എസ്ടി ആക്ടിലെ സെക്ഷൻ 3(1)(R), 3(1)(S) എന്നിവ പ്രകാരമാണ് കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. അഖിൽ പാഷ (18), ഇല്യാസ് നഗറിൽ നിന്നുള്ള അബൂബക്കർ സിദ്ദിഖ് (24, പരേതനായ ജമീർ അലിയുടെ മകൻ), സയിദ് അനസ് (22, സയിദ് ഇമ്രാൻ്റെ മകൻ) എന്നിവരാണ് ഈ എതിർ പരാതിയിലെ പ്രതികൾ. പ്രതികളെല്ലാവരെയും കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി.

റോഡിന് നടുവിൽ തടസ്സം സൃഷ്ടിച്ചതിന് ബസവനഗുഡി ട്രാഫിക് പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ മഞ്ജുനാഥ് എച്ച്എസിൻ്റെ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പുനീത് കെരെഹള്ളിക്കും മറ്റുള്ളവർക്കുമെതിരെ ബിഎൻഎസ് സെക്ഷൻ 385 പ്രകാരം കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട്. സംഭവത്തിൽ കൂടുതൽ അന്വേഷണം നടന്നുവരികയാണ്.

സ്ഥിതിഗതികൾ സമാധാനപരമാണ് - ഡിസിപി

"ഈദ് മിലാദ് ഘോഷയാത്ര നടക്കുകയായിരുന്നു. ഈ സമയം വൈകുന്നേരം 4 മണിയോടെ ഒരു കോൾ ലഭിച്ചു, അവിടെ ഒരു ബഹളമുണ്ടെന്ന്. ഞങ്ങളുടെ ജീവനക്കാരും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. സംഭവം ഇതുവരെ അറിവായിട്ടില്ല. പരാതി ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. ഘോഷയാത്രയ്ക്കിടെയുണ്ടായ സംഘർഷത്തിൽ ഒരു ഹിന്ദു യുവാവ് ആക്രമിക്കപ്പെടുകയും പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തു. ഇപ്പോൾ ഇരുവശത്തുനിന്നും പരാതികൾ ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. പ്രതികൾ ആരാണെന്ന് ഞങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുകയാണ്. സ്ഥിതിഗതികൾ നിയന്ത്രണവിധേയമാക്കി, എല്ലാം സമാധാനപരമാണ്," സൗത്ത് ഡിവിഷനിലെ ഡിസിപി വംശികൃഷ്ണ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.

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TAGGED:

MILAD PROCESSION BENGALURU
FIVE ARRESTED EID MILAD CLASH
KARNATAKA
CLASH ERUPTS DURING EID MILAD

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