കർണാടക ക്യാബിനറ്റില് വന് അഴിച്ചുപണി; 20 മന്ത്രിമാർ ഇന്ന് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യും, മലയാളി എൻ.എ. ഹാരിസിന് മന്ത്രിസ്ഥാനമില്ല
ഇന്ന് വൈകിട്ട് 4.05ന് ലോക് ഭവൻ പരിസരത്ത് പുതിയ മന്ത്രിമാരുടെ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചടങ്ങ് നടക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് അറിയിച്ചു
Published : August 3, 2026 at 3:06 PM IST
ബെംഗളൂരു: കർണാടക മന്ത്രിസഭാ വികസനത്തിന് കോൺഗ്രസ് ഹൈക്കമാൻഡ് അന്തിമ അംഗീകാരം നൽകി. ഒഴിവുള്ള 20 മന്ത്രിസ്ഥാനങ്ങളും ഒരേസമയം നികത്താനുള്ള തീരുമാനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി പുതിയ മന്ത്രിമാരുടെ പട്ടിക പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഇന്ന് വൈകിട്ട് 4.05ന് ലോക് ഭവൻ പരിസരത്ത് പുതിയ മന്ത്രിമാരുടെ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചടങ്ങ് നടക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് അറിയിച്ചു. മന്ത്രിസഭാ വികസനത്തോടൊപ്പം നിയമസഭാ സ്പീക്കർ, ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കർ, നിയമസഭാ കൗൺസിൽ ചെയർമാൻ, ഡെപ്യൂട്ടി ചെയർപേഴ്സൺ എന്നീ സുപ്രധാന സ്ഥാനങ്ങളിലേക്കും നിയമനങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.
20 അംഗ മന്ത്രിസഭ ഇന്ന് ചുമതലയേൽക്കും
കോൺഗ്രസ് ഹൈക്കമാൻഡിൻ്റെ അംഗീകാരത്തോടെ പി.എം. നരേന്ദ്രസ്വാമി, ശിവരാജ് തംഗഗി, രുദ്രപ്പ ലാമണി, കെ.എസ്. ബസന്തപ്പ, ബി. നാഗേന്ദ്ര, ടി. രഘുമൂർത്തി, ബി.സെഡ്. സമീർ ഖാൻ, റിസ്വാൻ അർഷാദ്, സന്തോഷ് ലാഡ്, മധു ബംഗാരപ്പ, പുട്ടരംഗ ഷെട്ടി, മങ്കാള വൈദ്യ, അജയ് സിങ്, എൻ. ചലുവരായ സ്വാമി, കെ.എം. ശിവലിംഗെഗൗഡ, എച്ച്.സി. ബാലകൃഷ്ണ, ഗായത്രി ശാന്തേഗൗഡ, ബസവരാജ രായറെഡ്ഡി, വിജയാനന്ദ കാസപ്പനവർ, ലക്ഷ്മൺ സവദി എന്നിവരാണ് മന്ത്രിസഭയിൽ ഇടംപിടിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതേസമയം, മലയാളിയും ഡി.കെ. ശിവകുമാറിന്റെ അടുത്ത അനുയായിയുമായ എൻ.എ. ഹാരിസ് മന്ത്രിസഭയിലുണ്ടാകുമെന്ന് അഭ്യൂഹമുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടില്ല.
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ഒഴിവുള്ള എല്ലാ മന്ത്രിസ്ഥാനങ്ങളും ഒരേസമയം നികത്താനുള്ള തീരുമാനം കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തിൻ്റെ നിർണായക രാഷ്ട്രീയ നീക്കമായാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്. മേഖലാ-സാമുദായിക സന്തുലിതാവസ്ഥയും പാർട്ടിക്കുള്ളിലെ വിവിധ വിഭാഗങ്ങളുടെ പ്രതിനിധാനവും ഉറപ്പാക്കുന്ന തരത്തിലാണ് പട്ടിക തയ്യാറാക്കിയതെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ.
സ്പീക്കർ സ്ഥാനത്തേക്ക് ജിഎസ് പാട്ടീൽ
മന്ത്രിസഭാ വികസനത്തോടൊപ്പം നിയമസഭയുടെ പ്രധാന ഭരണഘടനാപരമായ സ്ഥാനങ്ങളിലേക്കുള്ള നിയമനങ്ങളും പ്രഖ്യാപിച്ചു. ജി.എസ്. പട്ടീലിനെ നിയമസഭാ സ്പീക്കറായി തെരഞ്ഞെടുത്തു. എ.എസ്. പൊന്നണ്ണ ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കറാകും. നിയമസഭാ കൗൺസിൽ ചെയർമാനായി സലീം അഹമ്മദിനെയും ഡെപ്യൂട്ടി ചെയർപേഴ്സണായി ഉമാശ്രീയെയും പാർട്ടി തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഇന്ന് വൈകിട്ട് 4.05ന് ലോക് ഭവനിൽ നടക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ ഗവർണർ പുതിയ മന്ത്രിമാർക്ക് സത്യവാചകം ചൊല്ലിക്കൊടുക്കും. മന്ത്രിസഭാ വികസനവും പ്രധാന നിയമനങ്ങളും പൂർത്തിയാകുന്നതോടെ കർണാടകയിലെ കോൺഗ്രസ് സർക്കാരിൻ്റെ ഭരണപ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ വേഗത കൈവരുമെന്നാണ് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകർ വിലയിരുത്തുന്നത്.
20 അംഗ മന്ത്രിസഭ
- പി.എം.നരേന്ദ്രസ്വാമി
- ശിവരാജ് തങ്കാഗി
- രുദ്രപ്പ ലമാനി
- കെ.എസ്.ബസന്തപ്പ
- ബി.നാഗേന്ദ്ര
- ടി.രഘുമൂർത്തി
- സമീർ ഖാൻ
- റിസ്വാൻ അർഷാദ്
- സന്തോഷ് ലാഡ്
- മധു ബംഗാരപ്പ
- പുട്ടരംഗ ഷെട്ടി
- മങ്കാല വൈദ്യ
- അജയ് സിംഗ്
- എൻ.ചലുവരായ സ്വാമി
- കെ.എം. ശിവലിംഗഗൗഡ
- എച്ച്.സി. ബാലകൃഷ്ണൻ
- ഗായത്രി ശാന്തഗൗഡ
- ബസവരാജ രായറെഡ്ഡി
- വിജയാനന്ദ കാശപ്പനവർ
- ലക്ഷൻ സവാദി
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