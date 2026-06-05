കർണാടക മന്ത്രിസഭയിൽ വകുപ്പുകൾ വിഭജിച്ചു; ആഭ്യന്തരം പ്രിയങ്ക് ഖാർഗെയ്ക്ക്
കാബിനറ്റ്, പേഴ്സണൽ ആൻഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് റിഫോംസ്, ഇൻ്റലിജൻസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള വകുപ്പുകൾ ഡി കെ ശിവകുമാർ കൈകാര്യം ചെയ്യും. ബെംഗളൂർ നഗര വികസന വകുപ്പ് സിദ്ധരാമയ്യയുടെ മകൻ യതീന്ദ്ര സിദ്ധരാമയ്യയ്ക്ക് നൽകി.
Published : June 5, 2026 at 12:26 PM IST
ബെംഗളൂരു: മുഖ്യമന്ത്രി ഡി കെ ശിവകുമാറിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള കർണാടക മന്ത്രിസഭാ പദവികളിൽ അന്തിമ തീരുമാനമായി. മന്ത്രിമാർക്കുള്ള വകുപ്പുകൾ അനുവദിച്ച് ഇന്നലെ ഗസറ്റ് വിജ്ഞാപനം പുറത്തിറക്കി. മന്ത്രിസഭയിലെ വകുപ്പ് വിഭജനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കോൺഗ്രസിൽ നിലനിന്നിരുന്ന കടുത്ത പ്രതിസന്ധികൾക്കാണ് ഇതോടെ വിരാമമായത്. മുഖ്യമന്ത്രി ഡി കെ ശിവകുമാർ ധനകാര്യം, കാബിനറ്റ്, പേഴ്സണൽ ആൻഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് റിഫോംസ്, ഇൻ്റലിജൻസ് എന്നീ വകുപ്പുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യും. ഇതിനുപുറമെ മറ്റ് മന്ത്രിമാർക്ക് അനുവദിക്കാത്ത എല്ലാ വകുപ്പുകളുടെയും പൂർണ ചുമതല മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് തന്നെയായിരിക്കും.
നിർണായക വകുപ്പുകളിൽ മാറ്റം
കോൺഗ്രസ് ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെയുടെ മകൻ പ്രിയങ്ക് ഖാർഗെയാണ് പുതിയ ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് മന്ത്രി. ആഭ്യന്തരത്തിന് പുറമെ ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി, ബയോടെക്നോളജി, ഇ-ഗവേണൻസ് എന്നീ വകുപ്പുകളുടെ അധിക ചുമതലയും പ്രിയങ്ക് ഖാർഗെയ്ക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. സംസ്ഥാനത്ത് ഏറെ നിർണായകമായ ആഭ്യന്തര വകുപ്പിൽ യുവനേതാവിനെ കൊണ്ടുവന്നത് കോൺഗ്രസ് ഹൈക്കമാൻഡിൻ്റെ പ്രത്യേക താത്പര്യപ്രകാരമാണ്.
വകുപ്പ് വിഭജനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പല മുതിർന്ന മന്ത്രിമാരും കടുത്ത അതൃപ്തിയിലായിരുന്നു. ബെംഗളൂരു നഗരവികസന വകുപ്പ് ലഭിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് മന്ത്രി രാമലിംഗ റെഡി രാജി ഭീഷണി വരെ മുഴക്കിയിരുന്നു. എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ജലവിഭവ വകുപ്പാണ് നേതൃത്വം നൽകിയത്. വകുപ്പുകൾ ആവശ്യപ്പെട്ട് ചില മന്ത്രിമാർ വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്ക് തയ്യാറാകാതെ നിന്നതോടെയാണ് പദവി നിർണയത്തിൽ കടുത്ത പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടായത്. മന്ത്രിമാരുടെ അതൃപ്തി പരിഹരിക്കാൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഡി കെ ശിവകുമാറും മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി സിദ്ധരാമയ്യയും നിരവധി തവണ ചർച്ചകൾ നടത്തിയിരുന്നു.
ഹൈക്കമാൻഡ് ഇടപെടൽ
തുടർച്ചയായ ചർച്ചകൾ പരാജയപ്പെട്ടതോടെ നേതാക്കൾ വകുപ്പുകളുടെ വിഭജന പ്രതിസന്ധി കോൺഗ്രസ് ഹൈക്കമാൻഡിൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തി. എന്നാൽ മുതിർന്ന നേതാക്കളുടെ സമ്മർദങ്ങൾക്ക് വഴങ്ങാൻ ദേശീയ നേതൃത്വം തയ്യാറായില്ല. ഇതിനെത്തുടർന്ന് വിഹിതത്തിൽ യാതൊരു മാറ്റവും വരുത്താതെ രാമലിംഗ റെഡിക്ക് ജലസേചന വകുപ്പ് തന്നെ നിലനിർത്തുകയായിരുന്നു. മുതിർന്ന നേതാവ് ജി പരമേശ്വരിന് റവന്യൂ, സ്പോർട്സ് എന്നീ വകുപ്പുകളാണ് അനുവദിച്ചത്.
മന്ത്രി കൃഷ്ണ ബൈരെ ഗൗഡ നേരത്തെ തന്നെ റവന്യൂ വകുപ്പിൽ താത്പര്യം അറിയിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ റവന്യൂ വകുപ്പ് പരമേശ്വരിന് നൽകിയതോടെ ബെംഗളൂരു നഗര വികസന വകുപ്പാണ് കൃഷ്ണ ബൈരെയ്ക്ക് നൽകിയത്. ഇതേ നഗര വികസന വകുപ്പിനായി മന്ത്രി രാമലിംഗ റെഡിയും മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി സിദ്ധരാമയ്യയുടെ മകൻ യതീന്ദ്രയും ശക്തമായ അവകാശവാദം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഹൈക്കമാൻഡിൻ്റെ കർശന നിർദേശത്തെത്തുടർന്ന് ഈ തർക്കങ്ങളെല്ലാം അവസാനിച്ചു.
സംസ്ഥാനത്തെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കുന്നതിനും ഭരണപരമായ കാര്യക്ഷമത ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനും പുതിയ മന്ത്രിസഭയ്ക്ക് കഴിയുമെന്ന് നേതൃത്വം വ്യക്തമാക്കി. വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമായി പ്രവർത്തിക്കാൻ എല്ലാ വകുപ്പുകൾക്കും കൃത്യമായ മാർഗനിർദേശങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
ജനങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷകൾക്കൊത്ത് ഉയരുന്ന ഭരണമായിരിക്കും കർണാടകയിൽ ഉണ്ടാവുകയെന്നും തീരുമാനങ്ങൾ കൂട്ടായി എടുത്തതാണെന്നും കോൺഗ്രസ് വിശദീകരിച്ചു. വരാനിരിക്കുന്ന തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ കൂടി മുന്നിൽക്കണ്ടാണ് വകുപ്പുകളുടെ വിഭജനം പൂർത്തിയാക്കിയത്. യുവ പ്രാതിനിധ്യവും പരിചയസമ്പത്തും ഒരുപോലെ കോർത്തിണക്കിയാണ് വകുപ്പുകൾ മന്ത്രിമാർക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ളതെന്ന് പാർട്ടി വൃത്തങ്ങൾ സൂചിപ്പിച്ചു. ഭരണ രംഗത്തെ ഈ പുതിയ ക്രമീകരണങ്ങൾ കർണാടക രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഏറെ നിർണായകമാകും.
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