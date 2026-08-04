മന്ത്രിസഭാ വികസനത്തിന് പിന്നാലെ കർണാടക കോൺഗ്രസിൽ പോര്; രാജിവെക്കുന്നവരുടെ രാജി മിനിറ്റുകൾക്കകം സ്വീകരിക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി
മന്ത്രിസ്ഥാനം നിഷേധിക്കപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് ഇൻഡി എം എൽ എ യശ്വന്ത് റായഗൗഡ പാട്ടീൽ രാജിവെക്കുകയും, കെപിസിസി ഓഫീസിന് മുന്നിൽ പ്രവർത്തകർ പ്രതിഷേധിക്കുകയും ചെയ്തു.
Published : August 4, 2026 at 8:35 PM IST
ബെംഗളൂരു: മന്ത്രിസഭാ വികസനത്തിന് പിന്നാലെ കർണാടക കോൺഗ്രസിൽ ഉടലെടുത്ത രൂക്ഷമായ ഭിന്നതയിലും കടുത്ത പ്രതിഷേധങ്ങളിലും നിലപാട് വ്യക്തമാക്കി മുഖ്യമന്ത്രി ഡി.കെ. ശിവകുമാർ. മന്ത്രിസ്ഥാനം ലഭിക്കാത്തതിൽ അമർഷമുള്ള ഏതെങ്കിലും എം എൽ എമാർ രാജിവെക്കാൻ തയ്യാറായി വന്നാൽ, ആ നിമിഷം തന്നെ രാജി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം കർശന മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. പാർട്ടിയിൽ അച്ചടക്കം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണെന്ന് ഓർമ്മിപ്പിച്ച അദ്ദേഹം, നേതാക്കൾ ക്ഷമ പാലിക്കണമെന്നും പാർട്ടി തീരുമാനത്തെ ബഹുമാനിക്കണമെന്നും വ്യക്തമാക്കി.
ചരിത്രം ഓർമ്മിപ്പിച്ച് ശിവകുമാർ; കോർപ്പറേഷൻ അധ്യക്ഷന്മാരോട് രാജിവെക്കാൻ നിർദ്ദേശം
സദാശിവനഗറിൽ മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കവെയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി തൻ്റെ ഉറച്ച നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയത്. മുൻകാലങ്ങളിൽ വീരേന്ദ്ര പാട്ടീൽ, എസ് എം കൃഷ്ണ തുടങ്ങിയവരുടെ ഭരണകാലത്ത് ബംഗാരപ്പ, മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെ, ധരം സിംഗ്, പരമേശ്വര തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ നേതാക്കൾക്ക് പോലും മന്ത്രിസ്ഥാനം ലഭിച്ചിരുന്നില്ലെന്നും എന്നാൽ ആരും പാർട്ടി അച്ചടക്കം ലംഘിച്ചില്ലെന്നും ശിവകുമാർ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു. തുടർന്ന്, ബോർഡ്-കോർപ്പറേഷൻ അധ്യക്ഷന്മാരായി നിയമിക്കപ്പെട്ടവരോട് രാജിവെക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം വെളിപ്പെടുത്തി. രണ്ടര വർഷത്തെ കാലാവധി പൂർത്തിയാക്കിയ സാഹചര്യത്തിലാണ് നടപടി. ഇനി പുതിയ ആളുകൾക്ക് അവസരം നൽകാനാണ് പാർട്ടി തീരുമാനമെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
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ഒരു വനിത പോലുമില്ല; കെ പി സി സി ഓഫീസിന് മുന്നിൽ വ്യാപക പ്രതിഷേധം
മന്ത്രിസഭയിൽ 33 പദവികൾ പൂരിപ്പിച്ചപ്പോഴും ഒരു വനിതാ ജനപ്രതിനിധിക്ക് പോലും അവസരം ലഭിച്ചില്ലെന്നത് വലിയ വിമർശനത്തിന് വഴിവെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഗായത്രി ശാന്തേഗൗഡയുടെ പേര് ഹൈക്കമാൻഡ് പട്ടികയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും അവസാന നിമിഷം ഒഴിവാക്കുകയായിരുന്നു. ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കറായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഉമാശ്രീക്ക് പുറമെ എം എൽ എമാരായ അന്നപൂർണ തുക്കാറാം, നയന മോതമ്മ എന്നിവരും തങ്ങൾക്ക് മന്ത്രിസ്ഥാനം വേണമെന്ന ആവശ്യവുമായി രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്.
മന്ത്രിസ്ഥാനം ലഭിക്കാത്തതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ഇൻഡി മണ്ഡലത്തിൽ നിന്നുള്ള എം എൽ എ യശ്വന്ത് റായഗൗഡ പാട്ടീൽ തൻ്റെ അംഗത്വം രാജിവെച്ചു. മുതിർന്ന നേതാവ് ദിനേശ് ഗുണ്ടു റാവു, വിജയനഗർ എം എൽ എ എം. കൃഷ്ണപ്പ, പ്രിയ കൃഷ്ണ, എസ്.എൻ. സുബ്ബാരെഡ്ഡി എന്നിവരുടെ അനുകൂലികൾ ബെംഗളൂരുവിലെ കെ പി സി സി (KPCC) ഓഫീസിന് മുന്നിൽ ശക്തമായ ധർണ്ണയും പ്രതിഷേധവും സംഘടിപ്പിച്ചു. സ്വന്തം സമുദായത്തിന് മന്ത്രിസഭയിൽ പ്രാതിനിധ്യം ലഭിച്ചില്ലെന്നും, സ്ഥാനം നൽകാത്തതിന് കൃത്യമായ കാരണം നൽകണമെന്നും ദിനേശ് ഗുണ്ടു റാവു ആവശ്യപ്പെട്ടു.
വരൾച്ചാ-വെള്ളപ്പൊക്ക ദുരിതാശ്വാസം: മന്ത്രിമാർക്ക് ജില്ലകളുടെ ചുമതല
പാർട്ടിയിലെ അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങൾക്കിടയിലും സംസ്ഥാനത്തെ വരൾച്ച, വെള്ളപ്പൊക്ക ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ത്വരിതപ്പെടുത്താൻ എല്ലാ മന്ത്രിമാർക്കും ജില്ലകളുടെ ചുമതല മുഖ്യമന്ത്രി കൈമാറി. എല്ലാ താലൂക്കുകളിലും നേരിട്ടെത്തി സ്ഥിതിഗതികൾ പരിശോധിച്ച് റവന്യൂ മന്ത്രിക്ക് ഉടൻ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാൻ മന്ത്രിമാർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
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