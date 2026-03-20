ആഡംബര വാഹനങ്ങളിൽ റീൽസ് ചിത്രീകരിക്കുന്നതിനിടെ അപകടം: ബിജെപി നേതാവിൻ്റെ പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത മകന് ദാരുണാന്ത്യം

പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത കുട്ടിയെ വാഹനമോടിക്കാൻ അനുവദിച്ചതിന് കാർ ഓടിച്ചിരുന്ന മകൻ്റെ പിതാവിനേയും പൊലീസ് ചോദ്യം ചെയ്യുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.

കർണാടക പ്രാദേശിക ബിജെപി നേതാവ് അപകടം ഇൻസ്റ്റഗ്രാം റീൽസ് റോഡ് അപകടം
Karnataka BJP leader's 15-year-old son dies while filming a bike stunt for an Instagram reel (ETV Bharat)
Published : March 20, 2026 at 4:18 PM IST

ബെംഗളൂരു: കർണാടകയിൽ പ്രാദേശിക ബിജെപി നേതാവിൻ്റെ മകൻ അപകടത്തിൽ മരിച്ചു. ഹുബ്ബള്ളിയിലെ ബിജെപി നേതാവ് വീരേഷ് സങ്കലാദിൻ്റെ മകൻ നമീഷ് സങ്കലാദ്(15) ആണ് മരിച്ചത്. ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം റീൽ നിർമ്മിക്കുന്നതിനിടെയാണ് മരണം സംഭവിച്ചത്. സുഹൃത്തുക്കളുമായി നഗരത്തിൻ്റെ പ്രാന്തപ്രദേശത്തുള്ള ഷെജാവദ്‌കർ ലേ ഔട്ടിൽ നിന്ന് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം റീൽ സൃഷ്‌ടിക്കുന്നതിനിടെയാണ് അപകടം നടന്നത്.

ഉഗാദി ഉത്സവം ആഘോഷിക്കാൻ ഹുബ്ബള്ളിയിൽ എത്തിയതായിരുന്നു നമീഷ്. ഉത്സവത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് നമീഷും സുഹൃത്തുക്കളും റീൽസ് ചിത്രീകരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. നഗരത്തിൻ്റെ പ്രാന്തപ്രദേശത്തുള്ള ഷെജാവദ്‌കർ ലേ ഔട്ടാണ് ഇതിനായി ഇവർ തെരഞ്ഞെടുത്തത്. ബൈക്കും കാറും ഉപയോഗിച്ചാണ് റീൽസ് ചിത്രീകരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത്. ഇതിനായി നമീഷ് ഒരു സ്‌കൂട്ടറിലും സുഹൃത്ത് ഒരു കാറിലുമാണ് സഞ്ചരിച്ചിരുന്നത്.

എന്നാൽ നിയന്ത്രണം നഷ്‌ടപ്പെട്ടതോടെ വാഹനങ്ങൾ തമ്മിൽ കൂട്ടിയിടിക്കുകയായിരുന്നു. അപകടത്തിൽ നമീഷിൻ്റെ ശരീരം 20 അടി ഉയരത്തിൽ തെറിച്ചു വീഴുകയായിരുന്നു. അപകടത്തിൽ നമീഷിന് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റു അദ്ദേഹത്തെ അടുത്തുള്ള ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചുവെങ്കിലും മരണം സ്ഥിരീകരിക്കുകയായിരുന്നു.

ഹുബ്ബള്ളി-ധാർവാഡ് പൊലീസ് കമ്മീഷണർ എൻ. ശശികുമാർ സംഭവസ്ഥലം സന്ദർശിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിദ്യാനഗര പൊലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്‌ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത കുട്ടിയെ വാഹനമോടിക്കാൻ അനുവദിച്ചതിന് കാർ ഓടിച്ചിരുന്ന മകൻ്റെ പിതാവിനേയും പൊലീസ് ചോദ്യം ചെയ്യുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.

അപകടകരമായ വിധത്തിൽ റീൽസ് ചെയ്യുന്നവരെ ബോധവൽക്കരിക്കുന്നതിനും മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നതിനുമായി പൊലീസ് വകുപ്പ് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത്തരത്തിലുള്ള റീലുകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നവർക്കെതിരെ കേസുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നുമുണ്ട്.

പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത ആൺകുട്ടികൾക്ക് വാഹനങ്ങൾ നൽകരുതെന്നും പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു. പലപ്പോഴും പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത കുട്ടികൾ വാഹനങ്ങൾ കാൽനടയാത്രക്കാരുടെ മേൽ ഇടിച്ചുകയറ്റി നിരപരാധികളെ കൊല്ലാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നുവെന്നും കുട്ടികൾക്ക് വാഹനങ്ങൾ നൽകുന്നവർക്കെതിരെ നിയമനടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും കമ്മീഷണർ പറഞ്ഞു.

സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി ട്രാഫിക് നിയമങ്ങൾ പാലിക്കുക

1.ട്രാഫിക് നിയമങ്ങൾ പാലിക്കുക

എപ്പോഴും ട്രാഫിക് സിഗ്നലുകളും റോഡ് അടയാളങ്ങളും അനുസരിക്കുക. വേഗത പരിധി പാലിക്കുക, അമിത വേഗതയാണ് അപകടങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രധാന കാരണം. ചുവന്ന സിഗ്നലുകൾ മറികടക്കുകയോ അപകടകരമായി മറികടക്കുകയോ ചെയ്യരുത്.

2. സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുക

ഇരുചക്രവാഹനം ഓടിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഹെൽമെറ്റ് ധരിക്കുക. കാറുകളിൽ എല്ലാ യാത്രക്കാർക്കും സീറ്റ് ബെൽറ്റ് നിർബന്ധമാണ്. രാത്രിയിൽ നടക്കുകയോ സൈക്കിൾ ചവിട്ടുകയോ ആണെങ്കിൽ ജാക്കറ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കുക.

3. ശ്രദ്ധ വ്യതിചലിപ്പിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക

വാഹനമോടിക്കുമ്പോൾ മൊബൈൽ ഫോണുകൾ ഉപയോഗിക്കരുത്. വാഹനമോടിക്കുമ്പോൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയോ, വെള്ളം കുടിക്കുകയോ, മൊബൈൽ ഫോണുകൾ ഉപയോഗിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. റോഡിലും ചുറ്റുപാടുകളിലും ശ്രദ്ധിക്കുക.

4. മദ്യവും മയക്കുമരുന്നും ഒഴിവാക്കുക.

മദ്യപിച്ചോ മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗിച്ചോ ഒരിക്കലും വാഹനമോടിക്കരുത്.

5. സുരക്ഷിതമായ അകലം പാലിക്കുക

മുന്നിലുള്ള വാഹനത്തിൽ നിന്ന് സുരക്ഷിതമായ അകലം പാലിക്കുക. കൂട്ടിയിടികൾ ഒഴിവാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു.

