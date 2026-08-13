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കാവേരി തർക്കം: കർണാടക ബന്ദ് ഭാഗികം; ബെംഗളൂരുവിൽ ജനജീവിതം സാധാരണ നിലയിൽ

രാവിലെ ആറ് മുതൽ വൈകിട്ട് ആറ് വരെയാണ് ബന്ദ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ ബിഎംടിസി, കെഎസ്ആർടിസി, സ്വകാര്യ ബസുകൾ എന്നിവ സാധാരണ നിലയിൽ സർവീസ് നടത്തുന്നുണ്ട്

bengaluru shutdown vatal nagaraj cauvery water dispute karnataka bandh
കർണാടക ബന്ദ് (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 13, 2026 at 10:12 AM IST

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ബെംഗളൂരു: കാവേരി നദീജല തർക്കവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കന്നഡ ഒക്കുട്ട പ്രസിഡൻ്റ് വാട്ടാൾ നാഗരാജ് ആഹ്വാനം ചെയ്ത കർണാടക ബന്ദ് ഭാഗികം. ബെംഗളൂരു നഗരത്തിൽ ജനജീവിതം സാധാരണ നിലയിലാണ്. ഭൂരിഭാഗം കന്നഡ സംഘടനകളും പ്രധാന സേവന മേഖലകളും ബന്ദിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിന്നു.

രാവിലെ ആറ് മുതൽ വൈകിട്ട് ആറ് വരെയാണ് ബന്ദ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ ബിഎംടിസി, കെഎസ്ആർടിസി, സ്വകാര്യ ബസുകൾ എന്നിവ സാധാരണ നിലയിൽ സർവീസ് നടത്തുന്നുണ്ട്. ടാക്സികൾ, ഓട്ടോറിക്ഷകൾ, സ്കൂളുകൾ, കോളജുകൾ, ഹോട്ടലുകൾ എന്നിവയും ബന്ദിൻ്റെ ഭാഗമായില്ല. പാൽ, പച്ചക്കറി, പലചരക്ക് തുടങ്ങിയ അവശ്യസാധനങ്ങളുടെ ലഭ്യതയെയും ബന്ദ് ബാധിച്ചിട്ടില്ല.

സുരക്ഷ ശക്തമാക്കി പൊലീസ്

ബെംഗളൂരു നഗരത്തിലുടനീളം പൊലീസ് സുരക്ഷ ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പ്രധാന ബസ് സ്റ്റാൻഡുകളിലും പ്രശ്നസാധ്യതയുള്ള മറ്റ് പ്രദേശങ്ങളിലും കൂടുതൽ പൊലീസിനെ വിന്യസിച്ചു. മുൻകരുതലിൻ്റെ ഭാഗമായി തമിഴ്നാട്ടിലേക്കുള്ള ബസുകൾ സാറ്റലൈറ്റ് ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവച്ചു. നിലവിലെ സാഹചര്യവും പൊലീസിൻ്റെ അനുമതിയും പരിശോധിച്ച ശേഷമേ ഈ ബസുകൾക്ക് തുടർയാത്ര അനുവദിക്കൂ.

bengaluru shutdown vatal nagaraj cauvery water dispute karnataka bandh
കർണാടക ബന്ദ് (ETV Bharat)

രാവിലെ 11ന് ടൗൺ ഹാളിൽ നിന്ന് ഫ്രീഡം പാർക്കിലേക്ക് പ്രതിഷേധ മാർച്ച് ആരംഭിച്ചു. വിവിധ കന്നഡ സംഘടനകൾ മാർച്ചിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കാത്ത രീതിയിൽ സമാധാനപരമായി നടക്കുന്ന പ്രതിഷേധത്തിൽ എല്ലാവരും പങ്കുചേരണമെന്ന് വാട്ടാൾ നാഗരാജ് അഭ്യർഥിച്ചു. നേരത്തെ പിന്തുണ വാഗ്ദാനം ചെയ്ത പല സംഘടനകളും പിന്നീട് പിന്മാറിയെന്നും ചിലർ ധാർമിക പിന്തുണ മാത്രമാണ് നൽകുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ഇത് ശരിയായ നടപടിയല്ലെന്നും ആര് പിന്തുണച്ചില്ലെങ്കിലും പോരാട്ടം തുടരുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

പിന്തുണയില്ലെന്ന് ഹോട്ടൽ ഉടമകൾ

ബന്ദിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ടതില്ലെന്നാണ് ബെംഗളൂരു ഹോട്ടൽ ഓണേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ്റെ തീരുമാനം. കർണാടകയുടെ ഭൂമിയോടും ജലത്തോടും തങ്ങൾക്ക് വലിയ പ്രതിബദ്ധതയുണ്ടെന്ന് അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡൻ്റ് പി സി റാവു വ്യക്തമാക്കി. എന്നാൽ ഒരു ദിവസം ബന്ദ് നടത്തുമ്പോൾ ഏകദേശം ആയിരം കോടി രൂപയുടെ നഷ്ടമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. അതിനാൽ വിഷയത്തിൽ ധാർമിക പിന്തുണ മാത്രമാണ് നൽകുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു.

വടക്കൻ കർണാടകയുടെ എതിർപ്പ്

വടക്കൻ കർണാടകയിൽ നിന്നും ബന്ദിനെതിരെ എതിർപ്പ് ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്. അഫ്സൽപുരിലെ ജയ് കർണാടക രക്ഷണ വേദികെ താലൂക്ക് പ്രസിഡൻ്റ് സുരേഷ് അവതെയാണ് ബന്ദിനെ എതിർത്ത് രംഗത്തെത്തിയത്. സംസ്ഥാനത്തെ മുഴുവൻ കർഷകരുടെയും ജലക്ഷാമം ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് തുല്യ പരിഗണന നൽകണമെന്ന് അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു. തങ്ങളുടെ പ്രദേശത്തെ കർഷകർ ഭീമ നദീജല പ്രതിസന്ധിയും വരൾച്ചയും നേരിട്ടപ്പോൾ സംസ്ഥാന തലത്തിലുള്ള പ്രവർത്തകരോ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളോ വേണ്ടത്ര ശബ്ദമുയർത്തിയില്ല. കാവേരി പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ മാത്രം സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി ബന്ദ് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് ശരിയായ നടപടിയല്ലെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഭീമ നദീജല പ്രശ്നവും വടക്കൻ കർണാടകയിലെ കർഷകരെ ബാധിക്കുന്ന മറ്റ് വിഷയങ്ങളും സംസ്ഥാന തലത്തിലുള്ള സംഘടനകൾ ഏറ്റെടുക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.

കാവേരി നദീജല തർക്കം

തമിഴ്നാടിന് കാവേരി നദിയിൽ നിന്ന് വെള്ളം വിട്ടുനൽകാനുള്ള കാവേരി ജല മാനേജ്മെൻ്റ് അതോറിറ്റിയുടെ ഉത്തരവാണ് നിലവിലെ പ്രതിഷേധങ്ങൾക്ക് കാരണം. മഴക്കുറവ് മൂലം കർണാടകയിലെ അണക്കെട്ടുകളിൽ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളമില്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ തമിഴ്നാടിന് വെള്ളം നൽകാനാകില്ലെന്നാണ് കർഷക സംഘടനകളുടെ നിലപാട്. മാണ്ഡ്യ, മൈസൂരു മേഖലകളിലെ കർഷകർ വലിയ പ്രതിസന്ധിയാണ് നേരിടുന്നത്.

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bengaluru shutdown vatal nagaraj cauvery water dispute karnataka bandh
കർണാടക ബന്ദ് (ETV Bharat)

എന്നാൽ സുപ്രീം കോടതിയുടെയും അതോറിറ്റിയുടെയും നിർദേശങ്ങൾ പാലിക്കാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാർ നിർബന്ധിതരായതോടെയാണ് കന്നഡ സംഘടനകൾ പ്രതിഷേധം ശക്തമാക്കിയത്. ഭൂരിഭാഗം സംഘടനകളും വിട്ടുനിന്നതോടെ ബന്ദ് പൂർണമായില്ല. പൊതുഗതാഗതവും അവശ്യസേവനങ്ങളും സാധാരണ നിലയിലാണ്. ക്രമസമാധാനം നിലനിർത്താൻ ബെംഗളൂരുവിലുടനീളം പൊലീസ് സേനയെ വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്.

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TAGGED:

BENGALURU SHUTDOWN
VATAL NAGARAJ
CAUVERY WATER DISPUTE
KARNATAKA BANDH
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