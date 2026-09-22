കസ്തൂരിരംഗൻ ഇഎസ്എ കരട് കർണാടക നിയമസഭ ഏകകണ്ഠമായി തള്ളി; പുതിയ സർവേയും ഉന്നതതല പാനലും ഉടന്
നിർദ്ദേശത്തിലെ പോരായ്മകൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട്, ഒരു പുതിയ അടിസ്ഥാനതല സർവേ നടത്താനും ആവശ്യമായ തിരുത്തലുകൾ വരുത്താനും സഭ ആവശ്യപ്പെട്ടു.
Published : September 22, 2026 at 8:43 PM IST
ബെംഗളൂരു: പശ്ചിമഘട്ടത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കസ്തൂരിരംഗൻ കമ്മിറ്റിയുടെ ശുപാർശകളെ സംബന്ധിച്ച കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ കരട് വിജ്ഞാപനം അംഗീകരിക്കേണ്ടതില്ലെന്ന് ഏകകണ്ഠമായി തീരുമാനിച്ച് കർണാടക നിയമസഭ. നിർദ്ദേശത്തിലെ പോരായ്മകൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട്, ഒരു പുതിയ അടിസ്ഥാനതല സർവേ നടത്താനും ആവശ്യമായ തിരുത്തലുകൾ വരുത്താനും സഭ ആവശ്യപ്പെട്ടു.
കസ്തൂരിരംഗൻ റിപ്പോർട്ട് പരിശോധിക്കുന്നതിനും അതിൻ്റെ പോരായ്മകൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനും ഉചിതമായ മാറ്റങ്ങൾ ശുപാർശ ചെയ്യുന്നതിനുമായി വിരമിച്ച ജഡ്ജിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു ഉന്നതതല സമിതി രൂപീകരിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്ന ആറ് പോയിൻ്റുകളുള്ള ഒരു പ്രമേയം സഭ അംഗീകരിച്ചു.
പരിസ്ഥിതി ലോല മേഖലയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ട പ്രദേശങ്ങളുടെ ഭൗതികവും സർവേ നമ്പർ തിരിച്ചുള്ളതുമായ വിലയിരുത്തലും സംസ്ഥാന സർക്കാർ നടത്തുമെന്ന് നിയമസഭയിൽ നടന്ന ചർച്ചയ്ക്ക് മറുപടിയായി മുഖ്യമന്ത്രി ഡി.കെ ശിവകുമാർ പറഞ്ഞു. പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണവും കർഷകരുടെ ഉപജീവനമാർഗ സംരക്ഷണവും പരസ്പരം കൈകോർക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
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"നമ്മൾ പരിസ്ഥിതിയെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട്. കാടുകളുണ്ടെങ്കിൽ ജീവനുണ്ട്, കാടുകളുണ്ടെങ്കിൽ മഴയുമുണ്ട്. അതേസമയം, കർഷകരെയും സംരക്ഷിക്കണം. ഗ്രാമതലത്തിൽ പരിശോധന നടത്തണമെന്ന കാഴ്ചപ്പാടിനോട് ഞങ്ങൾ യോജിക്കുന്നു," ശിവകുമാർ പറഞ്ഞു. മുമ്പത്തെപ്പോലെ കൃഷി, പൂന്തോട്ടപരിപാലന പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടരാൻ അനുവദിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. നിലവിലുള്ള റോഡുകൾ, ആശുപത്രികൾ, മറ്റ് പൊതു സൗകര്യങ്ങൾ എന്നിവ സംരക്ഷിക്കപ്പെടണമെന്നും അത് സംസ്ഥാന, കേന്ദ്ര സർക്കാരുകളുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
പശ്ചിമഘട്ട ജില്ലകളിലുടനീളമുള്ള ആശങ്കകൾ
കരട് നിലവിലെ രൂപത്തിൽ നടപ്പിലാക്കുന്നത് ഉത്തര കന്നഡ, മൈസൂരു, ബെലഗാവി, ഉഡുപ്പി, ചിക്കമംഗളൂരു, ശിവമോഗ ജില്ലകളിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചേക്കാമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. സാധാരണക്കാരുടെ താൽപ്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാൻ സർക്കാർ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണെന്നും കാലതാമസമില്ലാതെ കേന്ദ്രത്തെ സമീപിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കേരളത്തിൻ്റെ മാതൃകയിൽ ഒരു ശാസ്ത്രീയ സർവേ നടത്താനും ആവശ്യമെങ്കിൽ നിയമപരമായി ഈ വിഷയത്തിൽ മുന്നോട്ടുപോകാനും സംസ്ഥാനം ശ്രമിക്കും.
"ജനങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ സൃഷ്ടിക്കരുത്. ഗ്രാമതലത്തിലും സർവേ നമ്പർ അടിസ്ഥാനത്തിലും ഒരു ഭൗതിക സർവേ നടത്തണമെന്ന് സമവായമുണ്ട്" ശിവകുമാർ പറഞ്ഞു. സുപ്രീം കോടതിയിൽ തങ്ങളുടെ നിലപാട് അവതരിപ്പിക്കാൻ മുതിർന്ന അഭിഭാഷകരെ നിയോഗിക്കാൻ സംസ്ഥാനം തീരുമാനിച്ചതായും കേന്ദ്ര വനം മന്ത്രിയെയും പ്രധാനമന്ത്രിയെയും കാണാൻ ഒരു സർവകക്ഷി പ്രതിനിധി സംഘത്തെ ന്യൂഡൽഹിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണമെന്നും ശിവകുമാർ പറഞ്ഞു.
കർണാടകയിലെ പാർലമെൻ്റ് അംഗങ്ങളോട് ഈ വിഷയം ഉന്നയിക്കാൻ അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു. "എല്ലാവരും ഒരേ സ്വരത്തിൽ സംസാരിക്കണം. കർഷകർ അതിജീവിക്കണം, സാധാരണക്കാരെ സംരക്ഷിക്കണം. ഈ വിഷയത്തിൽ രാഷ്ട്രീയം പാടില്ല," അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
നിയമസഭ പ്രമേയത്തിൽ പറയുന്നത്:
വിജ്ഞാപനം ചെയ്ത വനപ്രദേശങ്ങളും മറ്റ് യഥാർത്ഥ വനപ്രദേശങ്ങളും മാത്രമേ ഇഎസ്എ പരിധിക്കുള്ളിൽ കൊണ്ടുവരാവൂ എന്നാണ് പ്രമേയത്തിൽ പറയുന്നത്. കൃഷിഭൂമി, പൂന്തോട്ടപരിപാലനം, തോട്ടം മേഖലകൾ, മനുഷ്യവാസ കേന്ദ്രങ്ങൾ, പൊതു പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ എന്നിവ ഒഴിവാക്കണം. ബഗൈർ ഹുക്കും കൃഷി, വനാവകാശങ്ങൾ, ഡീംഡ് വനങ്ങൾ, ഭൂമി ഗ്രാൻ്റുകൾ, അപ്പീലുകൾ, കോടതി കേസുകൾ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തീർപ്പുകൽപ്പിക്കാത്ത പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഗണിക്കണമെന്നും പ്രമേയം ആവശ്യപ്പെടുന്നു.
വന അതിർത്തികൾ, ജനവാസ കേന്ദ്രങ്ങൾ, പരിസ്ഥിതി ലോല പ്രദേശങ്ങൾ, കാർഷിക ഭൂമി, മനുഷ്യ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ മറ്റ് മേഖലകൾ എന്നിവ സർവേ നമ്പർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു വിദഗ്ധ സമിതി ഭൗതികമായി തിരിച്ചറിഞ്ഞ് വേർതിരിക്കണം. ഇഎസ്എ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ബാധിച്ചേക്കാവുന്ന കർഷകർക്കും തൊഴിലാളികൾക്കും ബദൽ ഉപജീവനമാർഗങ്ങൾക്കും സാമ്പത്തിക സഹായത്തിനും ഉചിതമായ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ നിയമസഭ തേടിയിട്ടുണ്ട്.
വിരമിച്ച ജഡ്ജിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ഉന്നതതല സമിതി രൂപീകരിക്കും. റവന്യൂ, വനം വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ, കർഷക സമൂഹങ്ങളുടെയും വ്യവസായികളുടേയും പ്രതിനിധികൾ, വന-പരിസ്ഥിതി വിഷയങ്ങളിൽ വൈദഗ്ധ്യമുള്ള അക്കാദമിക് സ്ഥാപനങ്ങളിലെ വിദഗ്ധരും ശാസ്ത്രജ്ഞരും ഒരു ഉന്നതതല സമിതി രൂപീകരിക്കാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചു കസ്തൂരിരംഗൻ റിപ്പോർട്ടിലെ പോരായ്മകൾ പാനൽ പരിശോധിക്കുകയും സംസ്ഥാനം കേന്ദ്രത്തിന് നിലപാട് സമർപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഉചിതമായ പരിഷ്കാരങ്ങൾ ശുപാർശ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും.
ഒരു വർഷത്തെ വിപുലീകരണം ആവശ്യപ്പെടുന്നു
ഭൗതിക,സർവേ നമ്പർ തിരിച്ചുള്ള വിലയിരുത്തൽ പൂർത്തിയാക്കാൻ സർക്കാരിനോട് ഒരു വർഷത്തെ സമയം ചോദിക്കാൻ നിയമസഭ തീരുമാനിച്ചു. ഈ കാലയളവിൽ ഇഎസ്എ വിജ്ഞാപനം അന്തിമമാക്കരുതെന്ന് കേന്ദ്രത്തോട് കർണാടക ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. കർണാടക റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ, അന്തിമ തീരുമാനം എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കേന്ദ്രം സംസ്ഥാന സർക്കാരുമായി വിശദമായ ചർച്ചകൾ നടത്തണമെന്ന് പ്രമേയത്തിൽ പറയുന്നു. സംസ്ഥാനതല കമ്മിറ്റിയെ സഹായിക്കുന്നതിനും അടിസ്ഥാന പരിശോധന സുഗമമാക്കുന്നതിനും ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് തലത്തിൽ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട പ്രതിനിധികൾ ഉൾപ്പെടുന്ന കമ്മിറ്റികളും രൂപീകരിക്കും.