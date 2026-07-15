ഫ്ലാറ്റ് ഉടമകൾക്ക് കൂടുതൽ സുരക്ഷ; പുതിയ അപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ബില്ലുമായി കർണാടക സർക്കാർ
അപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ഉടമകളുടെ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും പഴയ കെട്ടിടങ്ങളുടെ പുനർനിർമ്മാണം സുഗമമാക്കുന്നതിനുമായി കർണാടക സർക്കാർ പുതിയ ബിൽ അവതരിപ്പിച്ചു.
By PTI
Published : July 15, 2026 at 2:31 PM IST
ബെംഗളൂരൂ: കർണാടകയിലെ അപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ഉടമകളുടെ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും ഫ്ലാറ്റുകളുടെ ഭരണം കുറ്റമറ്റതാക്കുന്നതിനുമായി സംസ്ഥാന സർക്കാർ പുതിയ നിയമനിർമ്മാണത്തിലേക്ക്. 50 വർഷത്തിലേറെ പഴക്കമുള്ള രണ്ട് നിയമങ്ങൾ റദ്ദാക്കിക്കൊണ്ട്, 'കർണാടക അപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ബിൽ 2026' (Karnataka Apartment Ownership and Management Bill, 2026) സർക്കാർ പുറത്തിറക്കി. ബംഗളൂരുവിൽ അപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ഓണേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ പ്രതിനിധികളുമായി നടത്തിയ ചർച്ചയിലാണ് നിർദ്ദിഷ്ട ബില്ലിൻ്റെ വിവരങ്ങൾ സർക്കാർ പങ്കുവെച്ചത്.
നിലവിലുള്ള 1972-ലെ നിയമങ്ങൾ ആധുനിക ഫ്ലാറ്റ് ജീവിതത്തിൻ്റെ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ലെന്നും, കേന്ദ്ര റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് നിയമമായ റെറയുമായി (RERA) ഇവ പൂർണ്ണമായി യോജിച്ചുപോകുന്നില്ലെന്നും ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചാണ് പുതിയ ഏകീകൃത നിയമനിർമ്മാണത്തിന് സർക്കാർ മുതിരുന്നത്.
ബംഗളൂരുവിൽ മാത്രം 25 ലക്ഷത്തിലേറെ ഫ്ലാറ്റുകൾ
ബംഗളൂരു നഗരത്തിൽ മാത്രം 25,000-ത്തിലധികം അപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് കെട്ടിടങ്ങളിലായി ഏകദേശം 25 മുതൽ 30 ലക്ഷം വരെ ഫ്ലാറ്റുകൾ ഉണ്ടെന്നാണ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷത്തിനിടെ മാത്രം ബംഗളൂരു അർബൻ, സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലായി 60,000 മുതൽ 75,000 വരെ ഫ്ലാറ്റുകളാണ് കെആർഇആർഎയിൽ (KRERA) രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ശക്തമായ ഒരു നിയമനിർമ്മാണം അനിവാര്യമാണെന്ന് സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
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പുതിയ നിയമത്തിലെ പ്രധാന വ്യവസ്ഥകൾ:
- എട്ട് യൂണിറ്റിൽ കൂടുതൽ ഉള്ളവയ്ക്ക് ബാധകം: എട്ടിൽ കൂടുതൽ ഫ്ലാറ്റുകളുള്ള എല്ലാ അപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് പ്രോജക്ടുകൾക്കും പുതിയ നിയമം ബാധകമായിരിക്കും. നഗരവികസന വകുപ്പിന് കീഴിലുള്ള പ്രത്യേക അതോറിറ്റിക്കായിരിക്കും ഇതിന്റെ മേൽനോട്ട ചുമതല.
- ഭൂമിയുടെ ഉടമസ്ഥാവകാശം ഉടമകൾക്ക്: പ്രോജക്ട് ഭൂമിയുടെയും പൊതുസ്ഥലങ്ങളുടെയും പൂർണ്ണ ഉടമസ്ഥാവകാശം അപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ഉടമകളിൽ നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കും. അസോസിയേഷനുകളുടെ ചുമതല ഫ്ലാറ്റുകളുടെ മാനേജ്മെൻ്റ്, അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ, ഭരണം എന്നിവയിൽ മാത്രമായി പരിമിതപ്പെടുത്തും.
- സ്ഥലത്തിൻ്റെ കൃത്യമായ നിർവ്വചനം: പ്രൈവറ്റ് ഏരിയ, സൂപ്പർ ബിൽറ്റ്-അപ്പ് ഏരിയ, അവിഭക്ത ഭൂമി ഓഹരി എന്നിവ കണക്കാക്കുന്നതിന് കൃത്യമായ മാനദണ്ഡങ്ങൾ ബില്ലിൽ വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്നുണ്ട്.
- 30 വർഷം പഴക്കമുള്ള കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് പരിശോധന: 30 വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ പഴക്കമുള്ള കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് അഞ്ച് വർഷത്തിലൊരിക്കൽ സ്ട്രക്ചറൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിർബന്ധമാക്കും.
- തർക്കപരിഹാര സംവിധാനം: ഫ്ലാറ്റുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തർക്കങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനായി സിവിൽ കോടതിക്ക് തുല്യമായ അപ്പീൽ അധികാരങ്ങളുള്ള ദ്വിതല തർക്കപരിഹാര സംവിധാനം രൂപീകരിക്കും.
പുനർനിർമ്മാണത്തിന് കടുത്ത നിബന്ധനകൾ
പഴയതും സുരക്ഷിതമല്ലാത്തതുമായ കെട്ടിടങ്ങൾ പുനർനിർമ്മിക്കുന്നതിനായി കൃത്യമായ നിയമപരമായ ചട്ടക്കൂട് ബില്ലിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. കെട്ടിടം പുനർനിർമ്മിക്കുന്നതിന് കുറഞ്ഞത് 75 ശതമാനം ഫ്ലാറ്റ് ഉടമകളുടെയെങ്കിലും അനുമതി ആവശ്യമാണ്. കൂടാതെ, പുനർനിർമ്മാണത്തോട് വിയോജിപ്പ് പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ഫ്ലാറ്റ് ഉടമകൾക്ക് വിപണി മൂല്യത്തിൻ്റെ കുറഞ്ഞത് ഇരട്ടി തുക നഷ്ടപരിഹാരമായി നൽകണമെന്നും ബില്ലിൽ വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്നു.
ഫ്ലാറ്റ് ഉടമകളുടെ സാമ്പത്തിക സുതാര്യത ഉറപ്പാക്കാനും, ഡെവലപ്പർമാരുടെയും അസോസിയേഷനുകളുടെയും ഉത്തരവാദിത്തം വർദ്ധിപ്പിക്കാനും, സുരക്ഷിതമല്ലാത്ത കെട്ടിടങ്ങളുടെ പുനർനിർമ്മാണം സുതാര്യമാക്കാനും ഈ പുതിയ നിയമത്തിലൂടെ സാധിക്കുമെന്നാണ് സർക്കാർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.
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