തെരുവ് നായ ആക്രമണത്തിൽ മരിച്ചവരുടെ കുടുംബത്തിന് അഞ്ച് ലക്ഷം, നഷ്ടപരിഹാരം പ്രഖ്യാപിച്ച് കർണാടക
തെരുവ് നായ് ആക്രമണം നേരിടുന്നവർക്ക് നഷ്ടപരിഹാരവുമായി കർണാക സർക്കാർ. ആക്രമണത്തിൽ മരണപ്പെട്ട വ്യക്തികളുടെ കുടുംബത്തിനും നഷ്ടപരിഹാരം ലഭിക്കും.
Published : November 20, 2025 at 2:26 PM IST
ബെംഗളൂരു: തെരുവ് നായ്ക്കളുടെ ആക്രമണത്തിന് ഇരയാകുന്നവർക്ക് നഷ്ടപരിഹാര പാക്കേജ് പ്രഖ്യാപിച്ച് കർണാടക സർക്കാർ. തെരുവ് നായയുടെ കടിയേറ്റ് മരണമടഞ്ഞ വ്യക്തികളുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ നഷ്ടപരിഹാരം നല്കുമെന്ന് സര്ക്കാര് അറിയിച്ചു.
നായകളുടെ ആക്രമണത്തില് പരിക്കേറ്റവര്ക്ക് അയ്യായിരം രൂപ നൽകും. ഇതിൽ മൂവായിരത്തഞ്ഞൂറ് രൂപ ഇരയ്ക്ക് നേരിട്ട് നൽകുമെന്നും ആയിരത്തഞ്ഞൂറ് രൂപ ചികിത്സാ ചെലവുകൾക്കായി സുവർണ ആരോഗ്യ സുരക്ഷാ ട്രസ്റ്റിലേക്ക് വക മാറ്റുമെന്നും കര്ണാടക സര്ക്കാര് വ്യക്തമാക്കി. അതേസമയം, കര്ണാടകയ്ക്ക് പുറമെ തെരുവ് നായ്ക്കളുടെ ആക്രമണം തമിഴ്നാട്ടിലും രൂക്ഷമാകുകയാണ്.
വിഷയം ആശങ്കാജനകമെന്ന് പി ചിദംബരം
തമിഴ്നാട്ടിൽ നായ്ക്കളുടെ കടിയേറ്റും പേവിഷബാധ മൂലമുള്ള മരണവും വർധിച്ചതോടെ പ്രതികരണവുമായി മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവ് പി ചിദംബരം രംഗത്തുവന്നു. ഈ വർഷം മാത്രം സംസ്ഥാനത്ത് ഏകദേശം 5.25 ലക്ഷം നായ്ക്കളുടെ കടിയേറ്റ കേസുകളാണ് ഉണ്ടായത്. കൂടാതെ ഇരുപത്തെട്ട് പേവിഷബാധ മരണങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം തൻ്റെ എക്സ് പോസ്റ്റിലൂടെ അറിയിച്ചു.
"നായ്ക്കളോടുള്ള സ്നേഹം നല്ലതുതന്നെ. എന്നാൽ നായയോടുള്ള സ്നേഹം തെരുവ് നായ്ക്കളെ വേട്ടയാടുന്നതിനും വന്ധ്യം കരിക്കുന്നതിനും വാക്സിനേഷൻ നൽകുന്നതിനും തടസമായിരിക്കരുത്," എന്നും അദ്ദേഹം പോസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞു.
"വാക്സിനേഷൻ നൽകിയ നായകളെ അവയുടെ വാസസ്ഥലത്തേക്ക് തന്നെ തുറന്നുവിടാൻ സുപ്രീം കോടതി നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ തെരുവ് നായ്ക്കളെ ഇല്ലാതാക്കാൻ ഒരു ശ്രമവും നടക്കുന്നില്ല. കോടതി നിർദേശിച്ച നടപടികൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിൽ എല്ലാവരും പിന്തുണയ്ക്കുകയും സഹായിക്കുകയും വേണം. ഇവ സ്ത്രീകൾക്കും പൗരന്മാർക്കും കുട്ടികൾക്കും സുരക്ഷ ഉറപ്പു വരുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ്", എന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
നായകളുടെ ആക്രമണം കണക്കിലെടുത്ത് എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ, ആശുപത്രികൾ, കായിക സമുച്ചയങ്ങൾ, ബസ് സ്റ്റാൻഡുകൾ, റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകൾ തുടങ്ങിയ ഇടങ്ങളിൽ നിന്ന് തെരവുനായ്ക്കളെ നീക്കം ചെയ്യാൻ സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവിട്ടതിന് പിന്നാലെയാണ് ചിദംബരത്തിൻ്റെ പ്രതികരണം.
ഇത്തരം ഇടങ്ങളിലേക്ക് തെരുവുനായ്ക്കളുടെ പ്രവേശനം തടയാൻ ശരിയായ മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് ജസ്റ്റിസുമാരായ വിക്രം നാഥ്, സന്ദീപ് മേത്ത, എൻ വി അഞ്ജരീയ എന്നിവരടങ്ങിയ ബഞ്ച് നിർദേശിച്ചു. കൂടാതെ വന്ധ്യകരണം നടത്തി നായ്ക്കളെ അവയുടെ അതേ വാസസ്ഥലത്തേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചയക്കാതെ നായ സംരക്ഷണ കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റണം. ഇത് ചെയ്യേണ്ടത് തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണെന്നും ബെഞ്ച് പറഞ്ഞു.
എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശങ്ങളിലേയും ചീഫ് സെക്രട്ടറിമാർ ഉത്തരവ് കർശനമായി പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കണം. അല്ലാത്ത പക്ഷം ഉദ്യേഗസ്ഥരായിരിക്കും ഉത്തരവാദികളെന്നും ഉത്തരവില് വ്യക്തമാക്കുന്നു.
