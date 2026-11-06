പഞ്ചാബിൽ ട്രെയിനിന് തീപിടിച്ചു; 4 കോച്ചുകൾ പൂർണമായും കത്തിനശിച്ചു
കർമ്മഭൂമി എക്സ്പ്രസ് ട്രെയിനിലാണ് തീപിടിത്തമുണ്ടായത്.
Published : November 6, 2026 at 3:55 PM IST
അമൃത്സർ: പഞ്ചാബിലെ പട്യാലയില് ട്രെയിനിന് തീപിടിച്ചു. രാജ്പുരയ്ക്ക് സമീപം കർമ്മഭൂമി എക്സ്പ്രസ് ട്രെയിനിലാണ് തീപിടിത്തമുണ്ടായത്. ട്രെയിനിന്റെ നാല് ബോഗികള് കത്തിയമര്ന്നു. അപകടത്തില് ആളപായമൊന്നും റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല.
ട്രെയിൻ കോച്ചിലുണ്ടായ തീപിടിത്തത്തെക്കുറിച്ച് ഉന്നതതല അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. തീപിടിത്തത്തിനുള്ള കൃത്യമായ കാരണം ഇതുവരെ വ്യക്തമായിട്ടില്ലെങ്കിലും ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടാണ് തീപിടിത്തത്തിന് കാരണമായതെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം.
ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്കാണ് അപകടമുണ്ടായത്. അമൃത്സറിൽ നിന്ന് ന്യൂ ജൽപായ്ഗുരിയിലേക്ക് പോവുകയായിരുന്ന ട്രെയിൻ, സർഹിന്ദ് - രാജ്പുര റെയിൽവേ സെക്ഷനിലെ സരായ് ബഞ്ചാര റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന് സമീപം എത്തിയപ്പോഴാണ് തീപിടിത്തമുണ്ടായത്. എഞ്ചിനോട് ചേർന്നുള്ള അഞ്ചാമത്തെ കോച്ചിലാണ് ആദ്യം തീ പടർന്നത്. തുടർന്ന് സമീപത്തുള്ള മറ്റ് കോച്ചുകളിലേക്ക് തീ പടരുകയും 4 കോച്ചുകളിൽ പൂർണമായും തീ വ്യാപിക്കുകയുമായിരുന്നു.
ട്രെയിനിൽ തീ പടരുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട ഉടൻ തന്നെ ലോക്കോ പൈലറ്റും ഗാർഡും അടിയന്തര ബ്രേക്ക് ഉപയോഗിച്ച് ട്രെയിൻ നിർത്തുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് യാത്രക്കാരെ വേഗത്തിൽ പുറത്തിറക്കി സുരക്ഷിത സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റി. ഫയർഫോഴ്സിൻ്റെ നിരവധി യൂണിറ്റുകൾ സ്ഥലത്തെത്തിയാണ് തീ നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കിയത്.
Also Read: ശത്രുക്കളുടെ പേടിസ്വപ്നമായി 'പ്രളയ്'; ഇന്ത്യയുടെ തദ്ദേശീയ മിസൈൽ പരീക്ഷണം വിജയകരം