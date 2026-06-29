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'ഭഗവാൻ ശ്രീരാമനെ കൊള്ളയടിച്ചവരെ പരാജയപ്പടുത്തണം', അയോധ്യ രാമക്ഷേത്രത്തിലെ പണം തട്ടിപ്പിൽ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി കപിൽ സിബൽ

രാജ്യം കൊള്ളയടിച്ചവർ, ഭഗവാൻ ശ്രീരാമനെ പോലും വെറുതെ വിട്ടാത്ത ബിജെപി സർക്കാരിനെ പരാജയപ്പെടുത്തണമെന്ന് കപിൽ സിബൽ പറഞ്ഞു.

TEMPLE DONATION THEFT AYODHYA DONATIONS CASE UPDATES AYODHYA DONATION SUSPECTS KAPIL SIBAL
Kapil Sibal (ANI)
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By PTI

Published : June 29, 2026 at 5:52 PM IST

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ന്യൂഡൽഹി: അയോധ്യയിലെ ശ്രീരാമക്ഷേത്രത്തിലെ ക്രമക്കേടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബിജെപിക്കെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി കോണ്‍ഗ്രസ് രാജ്യസഭാ എംപി കപിൽ സിബൽ. രാജ്യം കൊള്ളയടിച്ചവരെ ഭഗവാൻ ശ്രീരാമനെ പോലും വെറുതെ വിടാത്ത വരെ പരാജയപ്പെടുത്തണമെന്ന് കപിൽ സിബൽ പറഞ്ഞു.

"രാമനെ കൊള്ളയടിച്ചു, രാജ്യം കൊള്ളയടിച്ചു, മോദിയുടെ നല്ല ദിനങ്ങൾ എന്ന മുദ്രാവാക്യം വെറും ഒരു നുണ മാത്രം. അത്തരമൊരു ഭരണകൂടത്തെ നമ്മൾ തകർക്കും. രാജ്യത്തെ ഒരുമിച്ച് നമ്മൾ ഒന്നിപ്പിക്കും. ഹൃദയങ്ങളുടെ വിഭജനം ഉണ്ടാകില്ല. എല്ലാവരുടെയും രാജ്യമാണിത്, രാജ്യം നമ്മുടേതാണ്", കപിൽ സിബൽ എക്‌സിൽ കുറിച്ചു.

അയോധ്യയിലെ രാമക്ഷേത്രത്തിലെ സംഭവനകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള തട്ടിപ്പ് സംബന്ധിച്ചുള്ള പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ മൗനത്തെ പ്രതിപക്ഷം ചോദ്യം ചെയ്‌തു. ഈ വലിയ അഴിമതിക്ക് പിന്നിലുള്ളവർക്ക് കർശന ശിക്ഷ നൽകണമെന്നും അവശ്യപ്പെട്ടു.

രാമക്ഷേത്ര നിർമ്മാണം ഒരു ദേശീയ പ്രസ്ഥാനമായി ഉയർത്തിക്കാട്ടുകയും എല്ലാ ഇന്ത്യക്കാരും ഇതിനായി സംഭാവന നൽകുകയും ചെയ്‌തതിനാൽ ഇതു വെറുമൊരു അഴിമതി മാത്രമല്ല വിശ്വാസ വഞ്ചാനയാണെന്നും കോൺഗ്രസ് ആരോപിച്ചു.

അയോധ്യയിലെ രാമക്ഷേത്രത്തിൽ ഭക്തർ നൽകിയ കാണിക്കപ്പണത്തിലും സംഭാവനകളിലും വൻ സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേടും തട്ടിപ്പും നടന്നതായുള്ള പരാതിയിൽ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിരുന്നു. ഭക്തർ സമർപ്പിച്ച കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ കാണിക്കപ്പണം കൈകാര്യം ചെയ്തതിൽ വൻ അട്ടിമറി നടന്നെന്നാണ് ആരോപണം. ക്ഷേത്ര ട്രസ്റ്റിന്‍റെ കീഴിലുള്ള രേഖകൾ, കാണിക്ക വഞ്ചികളിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച തുകയുടെ വിവരങ്ങൾ, ബാങ്ക് ഇടപാടുകൾ, പണം കൈകാര്യം ചെയ്ത ജീവനക്കാരുടെ പങ്കാളിത്തം എന്നിവയെല്ലാം അന്വേഷണസംഘം വിശദമായി പരിശോധിച്ചിരുന്നു.

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ക്ഷേത്ര ട്രസ്‌റ്റിൻ്റെ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായ ചമ്പത് റായിയുടെ വിശ്വസ്തനായ ഡ്രൈവർ ഉൾപ്പെടെ എട്ട് പേരെ പ്രതികളാക്കി പൊലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരുന്നു. അവിനാഷ് ശുക്ല, അനുകൽപ് മിശ്ര, ലവ്കുഷ് മിശ്ര, മനീഷ് കുമാർ യാദവ്, കരുണേഷ് പാണ്ഡെ, രാമശങ്കർ മിശ്ര, സുഭാഷ് ശ്രീവാസ്തവ, രാംശങ്കർ യാദവ് എന്നിവരാണ് പ്രതികൾ. മോഷണം, വിശ്വാസവഞ്ചന, അനധികൃത സ്വത്ത് സമ്പാദനം, ഗൂഢാലോചന എന്നീ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരമാണ് ഇവർക്കെതിരെ പൊലീസ് കേസ് ഫയൽ ചെയ്തത്.

അതേസമയം ക്ഷേത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അന്വേഷണ പുരോഗിമിക്കുന്നതിനിടെ ചമ്പത് റായി രാജി വെയ്‌ക്കുകയുണ്ടായി. ഇയാൾക്ക് പുറമേ ക്ഷേത്രം ട്രസ്‌റ്റി അനിൽ മിശ്രയും രാജി സമർപ്പിച്ചു. എസ്‌ഐടി പ്രാഥമിക റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിട്ടതിന് പിന്നാലെയാണ് രാജി. 2025 ജനുവരി-ഫെബ്രുവരി മാസങ്ങളിൽ നടന്ന മഹാകുംഭമേളയുടെ സമയത്താണ് പ്രധാനമായും ക്രമക്കേടുകൾ നടന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് അന്വേഷണസംഘം സംശയിക്കുന്നു.

പ്രതിദിനം 10 ലക്ഷത്തോളം ഭക്തർ ക്ഷേത്രം സന്ദർശിച്ച ആ സമയത്ത് മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ കാണിക്കവഞ്ചികൾ നിറഞ്ഞിരുന്നു. ഇതിന്‍റെ അക്കൗണ്ടിങ്ങിലാണ് പ്രധാന തിരിമറി നടന്നിരിക്കുന്നത്. കൂടാതെ ക്ഷേത്ര ട്രസ്റ്റ് വിപണി വിലയേക്കാൾ ഉയർന്ന തുകയ്ക്ക് ഭൂമി വാങ്ങിയതും കെട്ടിട നിർമാണ സാമഗ്രികൾ സംഭരിച്ചതും അന്വേഷണ പരിധിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

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TAGGED:

TEMPLE DONATION THEFT
AYODHYA DONATIONS CASE UPDATES
AYODHYA DONATION SUSPECTS
KAPIL SIBAL
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