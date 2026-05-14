'വികസനം' വാക്കുകളിലല്ല, പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ; ശ്രദ്ധ നേടി "കണ്ടുലവാരി പല്ലെ" ഗ്രാമം
Published : May 14, 2026 at 5:02 PM IST
അമരാവതി: വികസനം എന്നാൽ കെട്ടിടങ്ങളുടെ വികസനമാണ് എന്നതാണ് പൊതുവേയുള്ള ധാരണ. ഈ ചിന്ത തിരുത്തികുറിക്കുകയാണ് ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ "കണ്ടുലവാരി പല്ലെ" എന്ന കൊച്ചു ഗ്രാമം. പച്ചപ്പ് നിറഞ്ഞ പരിസ്ഥിതിയും ശുദ്ധവായുവും വികസനത്തിൻ്റെ അടയാളമെന്ന് തെളിയിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ ഗ്രാമം. സർക്കാർ പദ്ധതികൾ ശരിയായി നടപ്പിലാക്കുന്നതിലൂടെ ദേശീയ തലത്തിൽ അവാർഡ് വരെ ഈ കൊച്ചു ഗ്രാമം നേടിയിട്ടുണ്ട്.
ഇവിടുള്ള ഏത് വീട്ടിലും ഒരു വാട്ടർ ടാപ്പിൻ്റെ ശബ്ദം കേൾക്കാം, എല്ലാ വീടുകളിലും സോളാർ പാനലുകൾ കാണാം. ഫാമുകൾ പച്ചപ്പിനാൽ സമ്പന്നവും തെരുവോരങ്ങൾ മരങ്ങളാൽ നിബിഡവുമാണ്.
അണയാത്ത തെരുവ് വിളക്കുകൾ, വീടുകളിൽ ജൈവകൃഷി മുതൽ പച്ചക്കറി വളർത്തൽ വരെ, എല്ലാത്തിനുമപരിയായി നൂറ് ശതമാനം ശുചിത്വവും ഇതെല്ലാമാണ് ഇവരെ മറ്റ് ഗ്രാമങ്ങളിൽ നിന്നും വേറിട്ട് നിർത്തുന്നത്. ഇതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഗ്രാമം ദേശീയ തലത്തിൽ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടതും.
ഗ്രാമവാസികൾ രാസവളങ്ങളുടെ ഉപയോഗം പൂർണമായും നിർത്തി ജൈവകൃഷിയിലേക്ക് ചുവടുവെച്ചിരിക്കുന്നു. നവധാന്യങ്ങൾ കൃഷി ചെയ്യുകയും സീറോ ബജറ്റ് കൃഷി രീതി പിന്തുടരുകയും ചെയ്യുന്നു. മൾട്ടി-ലെയർ കൃഷിരീതിയിലൂടെ പച്ചക്കറികളും പച്ചിലകളും വളർത്തി ഗ്രാമവാസികൾ വർഷം മുഴുവനും വരുമാനം നേടുന്നു. ക്ലൈമറ്റ് ആക്ഷൻ സ്പെഷ്യൽ കാറ്റഗറി-2026 ൽ ഒന്നാം റാങ്ക് നേടിയ ഗ്രാമമായതിനാൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ അവാർഡ് ജൂൺ 3 ന് ഡൽഹിയിൽ വച്ച് ഇവർക്ക് നൽകും. പ്രോത്സാഹനമായി ഒരു കോടി രൂപ ക്യാഷ് പ്രൈസും ലഭിക്കും.
ജൈവകൃഷി: തിരുപ്പതി ജില്ലയിലെ ചന്ദ്രഗിരി മണ്ഡലത്തിലെ കണ്ടുലവാരി പല്ലെ പഞ്ചായത്തിൽ 512 കുടുംബങ്ങളും 1583 ആളുകളും താമസിക്കുന്നു. ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങളുടെ പ്രധാന ഉപജീവനമാർഗം കൃഷിയാണ്. പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ, പഞ്ചായത്ത് ഒരു പ്രത്യേക ക്ലൈമറ്റ് ആക്ഷൻ കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ചു. സസ്യങ്ങളുടെ വളർച്ച, ജലസംരക്ഷണം, പ്രകൃതി കൃഷി എന്നിവയിലാണ് കമ്മിറ്റി ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത്.
ഓരോ വീട്ടിലും സോളാർ പാനലുകൾ: 'പിഎം സൂര്യഗഢ്' പദ്ധതിക്ക് കീഴിൽ 5.67 കോടി രൂപ ചെലവിൽ ഗ്രാമത്തിലെ 473 വീടുകളിൽ സോളാർ റൂഫ് ടോപ്പ് യൂണിറ്റുകൾ സ്ഥാപിച്ചു. ഇതിലൂടെ, ഗ്രാമത്തിൽ പ്രതിമാസം 13,000 യൂണിറ്റ് വൈദ്യുതി ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നു. ഇതോടെ, ശേഷിക്കുന്ന വൈദ്യുതി ഗ്രാമത്തിൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഗ്രിഡിലേക്ക് അയയ്ക്കുന്നു. അമിത വൈദ്യുത ബില്ലുകളിൽ നിന്ന് ഗ്രാമവാസികൾക്ക് മോചനം നേടാൻ സോളാർ പാനലുകൾ സഹായിക്കുന്നു.
എല്ലാ വീട്ടിലേക്കും ടാപ്പുകൾ: ഗ്രാമത്തില് കുടിവെള്ള പമ്പുകളും തെരുവ് വിളക്കുകളും സൗരോർജ്ജം ഉപയോഗിച്ചാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അതിനാൽ വേനൽക്കാലത്ത് പോലും ജനങ്ങൾക്ക് ജലപ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല. എല്ലാ വീടുകളിലും ടാപ്പുകൾ വഴി വെള്ളം എത്തിക്കുന്നു. തെരുവ് വിളക്കുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനൊപ്പം ഗ്രാമത്തെ ഹരിതാഭമാക്കുന്നതിനായി കഴിഞ്ഞ വർഷം മരങ്ങൾ വ്യാപകമായി നട്ടുപിടിപ്പിച്ചു.
പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ വാഹനങ്ങൾക്ക് പഞ്ചായത്ത് മുൻഗണന നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പിഎം അജയ് പദ്ധതി പ്രകാരം ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് ഇ- ഓട്ടോകൾ നൽകി. ഉജ്ജ്വല യോജന, ദീപം 2.O പദ്ധതികൾ പ്രകാരം എല്ലാ വീടുകളിലും എൽപിജി കണക്ഷനുകളും എൽഇഡി ബൾബുകളും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ശുചിത്വവത്ക്കരണത്തിൽ ഗ്രാമം വളരെ മികച്ചതാണ്.
"എല്ലാ വീടുകളിലും സോളാർ പാനലുകൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോളാർ കാരണം, എല്ലാ വീടുകളുടെയും വൈദ്യുതി ബിൽ ചാർജുകൾ വലിയ അളവിൽ കുറഞ്ഞു. എല്ലാ വീടുകളിലും ടാപ്പുകൾ വഴി 24 മണിക്കൂർ ജലവിതരണവും തെരുവ് വിളക്കുകളും സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. വേനൽക്കാലത്ത് പോലും ഞങ്ങളുടെ ഗ്രാമത്തിൽ കുടിവെള്ള പ്രശ്നമില്ല." - ഗ്രാമവാസികൾ പറഞ്ഞു.
നൂറ് ശതമാനം ശുചിത്വം: നൂറ് ശതമാനം നനഞ്ഞതും ഉണങ്ങിയതുമായ മാലിന്യങ്ങൾ ശേഖരിക്കാൻ രണ്ട് ഇ-ഓട്ടോകളും ഒരു ശുചിത്വ രഥവും ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഒറ്റത്തവണ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് നിരോധിക്കുകയും തുണി സഞ്ചികൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. മഴവെള്ളം ശേഖരിക്കുന്നതിനായി മഴക്കുഴികളും കിടങ്ങുകളും നിർമിച്ചിട്ടുണ്ട്.
