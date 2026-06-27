കാഞ്ചീപുരത്ത് പുരാതന അമ്മൻ വിഗ്രഹം കടത്താൻ ശ്രമം; മൂന്ന് പേർ പിടിയിൽ
തമിഴ്നാട്ടിലെ ഒരു ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്ന് വിഗ്രഹം മോഷ്ടിച്ചതാണെന്ന് ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ നിന്ന് വ്യക്തമായി.
Published : June 27, 2026 at 11:34 AM IST
കാഞ്ചീപുരം: തമിഴ്നാട്ടിലെ കാഞ്ചീപുരത്തിന് സമീപം വാലാജാബാദിൽ പുരാതനമായ അമ്മൻ വിഗ്രഹം കടത്താൻ ശ്രമിച്ച മൂന്ന് പേർ പിടിയിൽ. വിഗ്രഹക്കടത്ത് തടയുന്നതിനായി രൂപീകരിച്ച ഐഡൽ വിങ് സിഐഡിയുടെ പ്രത്യേക സംഘമാണ് പ്രതികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.
രഹസ്യവിവരവും അറസ്റ്റും
ജൂൺ 24 ബുധനാഴ്ചയാണ് സംഭവം നടന്നത്. കാഞ്ചീപുരം ജില്ലയിലെ വാലാജാബാദിന് സമീപമുള്ള തിമ്മരാജപ്പേട്ട ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ മൂന്ന് പേർ ചേർന്ന് പുരാതന വിഗ്രഹം വിൽപനയ്ക്കായി കടത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നതായി കാഞ്ചീപുരം റേഞ്ച് ഐഡൽ വിങ് സിഐഡി ഇൻസ്പെക്ടർ ഉമറാണിക്ക് രഹസ്യവിവരം ലഭിച്ചിരുന്നു. ഒരു ഷോപ്പിങ് ബാഗിലാണ് ഇവർ വിഗ്രഹം ഒളിപ്പിച്ചിരുന്നത്. ഈ വിവരത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഐഡൽ വിങ് സിഐഡി നോർത്ത് സോൺ ഡെപ്യൂട്ടി സൂപ്രണ്ട് ഓഫ് പൊലീസ് (ഡിവൈഎസ്പി) ഉമറാണിയുടെ നിർദേശപ്രകാരം ഒരു പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം രൂപീകരിച്ചു. ഇവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ തിമ്മരാജപ്പേട്ട ബസ് സ്റ്റോപ്പ് പരിസരത്ത് പൊലീസ് സംഘം കർശന നിരീക്ഷണം ഏർപ്പെടുത്തി.
ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ സംശയാസ്പദമായ സാഹചര്യത്തിൽ ഷോപ്പിങ് ബാഗുമായി നിൽക്കുകയായിരുന്ന മൂന്ന് പേരെ പൊലീസ് ചോദ്യം ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ ഇവർ ഓടി രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ചു. എന്നാൽ പ്രത്യേക സംഘം ഇവരെ പിന്തുടർന്ന് പിടികൂടുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് ഇവർ കൈവശം വച്ചിരുന്ന ബാഗ് പരിശോധിച്ചപ്പോഴാണ് പുരാതനമായ ലോഹവിഗ്രഹം കണ്ടെത്തിയത്. 30.5 സെൻ്റീമീറ്റർ ഉയരവും 16 സെൻ്റീമീറ്റർ വീതിയുമുള്ള അമ്മൻ വിഗ്രഹമാണ് പ്രതികളിൽ നിന്നും പിടിച്ചെടുത്തത്. ഇതിന് 2.300 കിലോഗ്രാം ഭാരമുണ്ട്. കൂടുതൽ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതിനായി പ്രത്യേക സംഘം മൂന്ന് പേരെയും പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി.
പ്രതികളും തുടർനടപടികളും
ചെങ്കൽപട്ട് ജില്ലയിലെ തെന്നേരി സ്വദേശി പ്രേംകുമാർ (33), ആത്തൂർ വടപതി സ്വദേശി പുരുഷോത്തമൻ (33), കാഞ്ചീപുരം ജില്ലയിലെ നാഥപ്പേട്ട സ്വദേശി വിഘ്നേഷ് (36) എന്നിവരാണ് പിടിയിലായതെന്ന് അന്വേഷണത്തിൽ വ്യക്തമായി. തമിഴ്നാട്ടിലെ ഏതോ ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്ന് മോഷ്ടിച്ചതാണ് ഈ വിഗ്രഹമെന്ന് പ്രാഥമിക ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ തന്നെ പ്രതികൾ സമ്മതിച്ചു. തുടർന്ന് ഐഡൽ വിങ് പൊലീസ് മൂന്ന് പേരുടെയും അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തി. പ്രതികളിലൊരാളായ വിഘ്നേഷ് കുറ്റസമ്മത മൊഴി നൽകിയതായും ഇവരിൽ നിന്ന് വിഗ്രഹം പൂർണമായും പിടിച്ചെടുത്തതായും ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കി. ഭാരതീയ നാഗരിക് സുരക്ഷാ സൻഹിത (ബിഎൻഎസ്എസ്) വകുപ്പുകളായ 35(1)(ഇ), 106 എന്നിവ പ്രകാരവും ഭാരതീയ ന്യായ സൻഹിത (ബിഎൻഎസ്) വകുപ്പ് 305(ഡി) പ്രകാരവുമാണ് ഇവർക്കെതിരെ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.
പ്രതികൾക്കെതിരെ തയ്യാറാക്കിയ പ്രഥമ വിവര റിപ്പോർട്ടും (എഫ്ഐആർ) പിടിച്ചെടുത്ത വിഗ്രഹവും ചെന്നൈ എഗ്മോറിലെ ചീഫ് മെട്രോപൊളിറ്റൻ മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ചു. വിഗ്രഹക്കടത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ട പ്രതികളെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയ ശേഷം റിമാൻഡ് ചെയ്ത് ജയിലിലടച്ചു. കടത്തിയ വിഗ്രഹം തമിഴ്നാട്ടിലെ ഏത് ക്ഷേത്രത്തിലേതാണെന്ന് കണ്ടെത്താനും വിഗ്രഹക്കടത്തിന് പിന്നിലെ പ്രധാനികളെ തിരിച്ചറിയാനും വില്ലുപുരം റേഞ്ച് ഇൻസ്പെക്ടർ ദൈവനായകിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഊർജിതമായ അന്വേഷണം നടന്നുവരികയാണെന്ന് തമിഴ്നാട് ഐഡൽ വിങ് വ്യക്തമാക്കി.
തമിഴ്നാട്ടിലെ വിവിധ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ നിന്നായി കോടിക്കണക്കിന് രൂപ വിലമതിക്കുന്ന പുരാതന വിഗ്രഹങ്ങൾ വിദേശത്തേക്ക് ഉൾപ്പെടെ കടത്തുന്ന സംഘങ്ങൾ സജീവമാണ്. ഇത്തരം സംഘങ്ങളെ പിടികൂടുന്നതിനായി സംസ്ഥാന സർക്കാർ പ്രത്യേകമായി രൂപീകരിച്ചതാണ് ഐഡൽ വിങ് സിഐഡി. നൂറ്റാണ്ടുകൾ പഴക്കമുള്ളതും ചരിത്രപരമായി ഏറെ പ്രാധാന്യമുള്ളതുമായ വിഗ്രഹങ്ങളാണ് പലപ്പോഴും മോഷ്ടാക്കൾ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ സുരക്ഷാ വീഴ്ചകൾ മുതലെടുത്താണ് പലപ്പോഴും ഇത്തരം മോഷണങ്ങൾ നടക്കുന്നത്. പിടിയിലായ പ്രതികൾക്ക് അന്താരാഷ്ട്ര വിഗ്രഹക്കടത്ത് സംഘങ്ങളുമായി ബന്ധമുണ്ടോ എന്ന കാര്യവും പൊലീസ് വിശദമായി അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്. വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ അറസ്റ്റ് ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് അന്വേഷണ സംഘം നൽകുന്ന സൂചന.
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