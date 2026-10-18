ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യം; തുളുനാടൻ പൈതൃക കായികമായ കമ്പള മൈസൂരു ദസറയുടെ ഭാഗമായി
കർണാടക മുഖ്യമന്ത്രി ഡി. കെ. ശിവകുമാറിൻ്റെ മുൻകൈയിലാണ് കമ്പള ദസറയുടെ ഭാഗമാക്കിയത്
By PTI
Published : October 18, 2026 at 4:44 PM IST
ബെംഗളൂരു: കർണാടകയുടെ തീരദേശ സംസ്കാരവുമായി ഇഴുകിച്ചേർന്ന പരമ്പരാഗത പോത്ത് ഓട്ട മത്സരമായ 'കമ്പള' ലോക പ്രസിദ്ധമായ മൈസൂരു ദസറയുടെ ഭാഗമായി. ചരിത്രത്തില് ആദ്യമായാണ് കമ്പള ദസറയുടെ ഭാഗമാകുന്നത്. മൈസൂരു ജില്ലാ ചുമതലയുള്ള മന്ത്രി യതീന്ദ്ര സിദ്ധരാമയ്യ മത്സരം ഫ്ലാഗ് ഓഫ് ചെയ്തു. കർണാടക മുഖ്യമന്ത്രി ഡി. കെ. ശിവകുമാറിൻ്റെ മുൻകൈയിലാണ് കമ്പള ദസറയുടെ ഭാഗമാക്കിയത്.
കമ്പള സംഘടിപ്പിക്കാനുള്ള തീരുമാനത്തിനെതിരെ നഗരത്തിലെ പ്രമുഖ വ്യക്തികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ചില വിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ശക്തമായ എതിർപ്പ് ഉയര്ന്നിരുന്നു. ദസറ ഉത്സവത്തിൻ്റെ പൈതൃകം, സാംസ്കാരിക സ്വത്വം, മതപരമായ പ്രാധാന്യം എന്നിവയുമായി കമ്പള ഒത്തുപോകുന്നതല്ലെന്ന് അവര് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. മൈസൂരു രാജകുടുംബാംഗവും എംപിയുമായ യദുവീർ കൃഷ്ണദത്ത ചാമരാജ വൊഡയാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരും ഈ നീക്കത്തെ എതിർത്തു.
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അതേസമയം മൈസൂരു ദസറ ആഘോഷങ്ങൾക്ക് തുല്യമായ ആഗോള അംഗീകാരം കമ്പളയ്ക്കും ലഭിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായി മന്ത്രി യതീന്ദ്ര സിദ്ധരാമയ്യ പറഞ്ഞു. തീരദേശ മേഖലയിൽ നിന്ന് 150-ലധികം ജോഡി പോത്തുകൾ മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനെത്തിയത് സന്തോഷകരമാണെന്ന് മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന മൃഗങ്ങളുടെ ക്ഷേമത്തിനായി പ്രത്യേക ക്രമീകരണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും, അവയ്ക്ക് ആവശ്യമായ തീറ്റയും ഭക്ഷണവും നൽകുന്നതിനൊപ്പം വെറ്ററിനറി സേവനങ്ങളും ഉറപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു.
മത്സരം കാണാനെത്തുന്ന വലിയ ജനക്കൂട്ടത്തിനും കായിക പ്രേമികൾക്കുമായി അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും ജില്ലാ ഭരണകൂടം ഒരുക്കി. ദക്ഷിണ കന്നഡ ജില്ലയിലെ ഈ പരമ്പരാഗത കായിക വിനോദത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും, കർണാടകയുടെ സമ്പന്നമായ സാംസ്കാരിക വൈവിധ്യത്തെക്കുറിച്ച് യുവതലമുറയെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതിനുമാണ് കമ്പള ഭാഗമാക്കിയത്. ഒക്ടോബർ 18-ന് ആരംഭിച്ച മത്സരങ്ങൾ ഒക്ടോബർ 19 ന് വൈകുന്നേരം വരെ നീണ്ടുനിൽക്കും.
മൈസൂരു സതാഗല്ലിയിലെ വിടിയു കോളജിന് സമീപം പ്രത്യേകം തയാറാക്കിയ ചെളിനിറഞ്ഞ ട്രാക്കിലാണ് മത്സരങ്ങൾ നടക്കുന്നത്. 'വിജയ', 'ദശമി' എന്നിങ്ങനെ പേരിട്ടിരിക്കുന്ന രണ്ട് ട്രാക്കുകൾക്കും 145 മീറ്റർ നീളമുണ്ട്.
ഏകദേശം 600-700 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തുളുനാട് മേഖലയിലാണ് ഇത് ഉത്ഭവിച്ചത്. വിളവെടുപ്പിന് ശേഷമുള്ള കാലയളവിൽ വിനോദത്തിനായും ദൈവങ്ങൾക്ക് നന്ദി അർപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായും നടത്തുന്ന പരമ്പരാഗത പോത്ത് ഓട്ട മത്സരമാണ്. കമ്പള മത്സരത്തോടൊപ്പം തീരദേശ കർണാടകയുടെ പരമ്പരാഗത വിഭവങ്ങള് വിളമ്പുന്ന ഭക്ഷണശാലകളും സാംസ്കാരിക പരിപാടികളും ദസറ മഹോത്സവത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്.
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