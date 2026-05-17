തമിഴ്‌നാട് സർക്കാരിൻ്റെ സ്വന്തം ഒടിടി പ്ലാറ്റ്‌ഫോം വേണം; ആവശ്യങ്ങളുമായി മുഖ്യമന്ത്രി സി ജോസഫ് വിജയ്‌യെ കണ്ട് കമൽഹാസൻ

ചലച്ചിത്ര വ്യവസായത്തിനായുള്ള ആറ് ആവശ്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന നിവേദനമാണ് കമൽഹാസൻ വിജയ്‌ക്ക് മുമ്പാകെ സമർപ്പിച്ചത്.

Kamal Haasan, Tamil Nadu CM C. VIjay Joseph
By PTI

Published : May 17, 2026 at 1:00 PM IST

ചെന്നൈ: തമിഴ്‌നാട് മുഖ്യമന്ത്രി സി ജോസഫ് വിജയ്‌യുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി നടനും രാഷ്ട്രീയ നേതാവുമായ കമൽ ഹാസൻ. തമിഴ് സിനിമാ വ്യവസായത്തിൻ്റെ പുരോഗതിക്കായി സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ കീഴിൽ സ്വന്തമായി ഒരു ഒടിടി (OTT) പ്ലാറ്റ്‌ഫോം ആരംഭിക്കണം എന്നത് ഉൾപ്പെടെ ആറ് പ്രധാന ആവശ്യങ്ങൾ അടങ്ങിയ നിവേദനം അദ്ദേഹം മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് സമർപ്പിച്ചു.

ഡിഎംകെ സഖ്യകക്ഷിയായ കമൽ ഹാസൻ്റെ പാർട്ടിയായ മക്കൾ നീതി മയ്യം 2026 ഏപ്രിൽ 23-ന് നടന്ന തമിഴ്‌നാട് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിച്ചിരുന്നില്ല. ​ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ട് നടന്ന കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് സമർപ്പിച്ച ആവശ്യങ്ങളുടെ വിശദമായ പട്ടിക കമൽ ഹാസൻ എക്സ് ഹാൻഡിലിലൂടെ പങ്കുവെച്ചു.

​"തമിഴ് സിനിമകളും സ്വതന്ത്ര സിനിമകളും ഡോക്യുമെൻ്ററികളും തമിഴ് ജനതയ്ക്ക് കുറഞ്ഞ നിരക്കിലും സബ്‌സിഡി നിരക്കിലും ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായി തമിഴ്‌നാട് സർക്കാർ സ്വന്തമായി ഒരു ഒടിടി പ്ലാറ്റ്‌ഫോം ആരംഭിക്കണമെന്ന് ഞാൻ അഭ്യർഥിക്കുന്നു," അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

വർധിച്ചുവരുന്ന സിനിമാ നിർമാണ, വിതരണ, തിയേറ്റർ നടത്തിപ്പ് ചെലവുകൾ കണക്കിലെടുത്ത്, തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഈടാക്കുന്ന നാല് ശതമാനം വിനോദ നികുതി ഒഴിവാക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇത് തമിഴ് സിനിമാ മേഖലയ്ക്ക് വലിയ ആശ്വാസമാകുമെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

വ്യാജതിപ്പുകൾ തടയുന്നതിനായി തമിഴ്‌നാട് പൊലീസ് സൈബർ ക്രൈം വിഭാഗത്തിന് കീഴൽ പ്രത്യേക ആൻ്റി- പൈറസി ടീം രൂപീകരിക്കാനും സംസ്ഥാനത്തുടനീളമുള്ള തിയേറ്ററുകളിൽ പ്രതിദിനം അഞ്ച് പ്രദർശനം നടത്താനുള്ള അനുമതി നൽകാനും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

തിയേറ്റർ റിലീസിനും ഒടിടി റിലീസിനുമിടയിൽ എട്ട് ആഴ്‌ചത്തെ നിർബന്ധിത സമയപരിധി നിശ്ചയിക്കുക. സിനിമകുടെ ചിത്രീകരണത്തിൻ്റെ 50 ശതമാനത്തിലധികം തമിഴ്‌നാട്ടിൽ പൂർത്തിയാക്കുന്ന സിനിമകൾക്ക് ബജറ്റിൻ്റെ പരമാവധി 10 ശതമാനം വരെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻസെൻ്റീവ് നൽകുക. കൂടാതെ റോബോട്ടിക് സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് സംസ്ഥാനത്തെ തോട്ടിപ്പണി പൂർണമായും ഇല്ലാതാക്കണമെന്ന ആവശ്യവും കമൽഹാസൻ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

മുഖ്യമന്ത്രിയുമായി നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്‌ചയുടെ ചിത്രങ്ങൾ നടൻ കമൽഹാസൻ തൻ്റെ എക്‌സിൽ പങ്കുവെച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടികാഴ്‌ചയിലുടനീളം അദ്ദേഹം കാണിച്ച വിനയവും സ്‌നേഹവും ഏറെ അഭിമാനം തോന്നിക്കുന്നതാണെന്നും കമൽഹാസൻ സമൂഹമാധ്യമം വഴി അറിയിച്ചു.

"ബഹുമാനപ്പെട്ട തമിഴ്‌നാട് മുഖ്യമന്ത്രിയും എൻ്റെ സഹോദരനുമായ വിജയ്‌യെ ഞാൻ നേരിട്ട് കണ്ട് ആശംസകൾ അറിയിച്ചു. തമിഴ്‌നാടിൻ്റെ പുരോഗതിക്കായുള്ള നിരവധി സ്വപ്‌ നങ്ങൾ അദ്ദേഹം എന്നോട് പങ്കുവച്ചു. കൂടിക്കാഴ്‌ചയിലുടനീളം അദ്ദേഹം കാണിച്ച വിനയവും സ്‌നേഹവും ഏറെ അഭിമാനം തോന്നിക്കുന്നതാണ്", കമൽഹാസൻ എക്‌സിൽ കുറിച്ചു.

അതേസമയം മുഖ്യമന്ത്രിയായി അധികാരമേറ്റതിന് പിന്നാലെ സംസ്ഥനത്തെ 71 മദ്യശാലകൾ അടച്ചുപൂട്ടാനുള്ള വിജയ്‌യുടെ തീരുമാനത്തെ കമൽഹാസൻ പ്രശംസിച്ചിരുന്നു. മദ്യവിൽപ്പന ഒരിക്കലും ഒരു സർക്കാരിൻ്റെ ജോലിയാകരുത് എന്നും മദ്യപാനം നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്തമാണ് സർക്കാർ ഏറ്റടുക്കേണ്ടതെന്നും കമൽഹാസൻ പറഞ്ഞു. അധികാരമേറ്റയുടൻ തന്നെ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു നടപടി സ്വീകരിച്ച മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് അഭിനന്ദനങ്ങളും കമൽഹാസൻ അറിയിച്ചിരുന്നു.

