കാമാഖ്യ ക്ഷേത്രനട തുറന്നു; ദർശനത്തിനായി ഒഴുകിയെത്തി ലക്ഷക്കണക്കിന് ഭക്തർ
അംബുബാച്ചി കാലയളവിൽ വസുമതി മാതാവ് അഥവാ കാമാഖ്യ ദേവി ആർത്തവ അവസ്ഥയിലാണെന്നാണ് ഹൈന്ദവ വിശ്വാസം
Published : June 26, 2026 at 11:05 AM IST
ഗുവഹത്തി: അംബുബാച്ചി നിവൃത്തിക്ക് ശേഷം അസമിലെ ഗുവഹത്തിയിലുള്ള പ്രസിദ്ധമായ കാമാഖ്യ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ പ്രധാന വാതിലുകൾ വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ ഭക്തർക്കായി തുറന്നുനൽകി. ജൂൺ 22ന് രാത്രി 9.08ന് അംബുബാച്ചി പ്രവൃത്തിയോടെ അടച്ച ക്ഷേത്രനട നാല് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് തുറന്നത്. ലക്ഷക്കണക്കിന് ഭക്തരാണ് അമ്മയുടെ ദർശനത്തിനായി നിലവിൽ ക്ഷേത്ര പരിസരത്ത് തടിച്ചുകൂടിയിരിക്കുന്നത്.
വിശ്വാസങ്ങളും ആചാരങ്ങളും
അംബുബാച്ചി കാലയളവിൽ വസുമതി മാതാവ് അഥവാ കാമാഖ്യ ദേവി ആർത്തവ അവസ്ഥയിലാണെന്നാണ് ഹൈന്ദവ വിശ്വാസം. ഈ പ്രത്യേക സമയത്താണ് എല്ലാ വർഷവും ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ വാതിലുകൾ അടച്ചിടുന്നത്. അംബുബാച്ചി നിവൃത്തിക്ക് ശേഷം വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ ദേവിക്ക് പ്രത്യേക പൂജകളും മറ്റ് ആചാര അനുഷ്ഠാനങ്ങളും കൃത്യമായി നടത്തിയതിന് ശേഷമാണ് പ്രധാന വാതിൽ ഭക്തർക്കായി തുറന്നത്. അസമിലെ നീലചൽ കുന്നുകളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഈ ക്ഷേത്രം ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ശക്തിപീഠങ്ങളിൽ ഒന്നായാണ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത്. ആർത്തവ സമയത്ത് ഭൂമി മാതാവ് വിശ്രമിക്കുന്നു എന്ന സങ്കല്പത്തിൽ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ പ്രദേശത്ത് കാർഷിക ജോലികളോ മറ്റ് മംഗള കർമങ്ങളോ നടത്താറില്ല. ക്ഷേത്രത്തിന് സമീപത്തുകൂടി ഒഴുകുന്ന ബ്രഹ്മപുത്ര നദിയിലെ വെള്ളം ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ചുവന്ന നിറത്തിലാകുമെന്നും ഒരു വിശ്വാസമുണ്ട്.
ആത്മീയ സംഗമം
അംബുബാച്ചി കാലയളവിൽ കാമാഖ്യ ദേവിയുടെ അനുഗ്രഹം തേടി രാജ്യത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നായി ലക്ഷക്കണക്കിന് ഭക്തരാണ് ഗുവഹത്തിയിലെ നീലചൽ കുന്നുകളിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തുന്നത്. സാധാരണ ഭക്തർക്ക് പുറമെ സന്യാസിമാർ, യോഗികൾ, അഘോരികൾ, താന്ത്രികർ തുടങ്ങിയവരും ഈ സമയത്ത് ക്ഷേത്ര പരിസരത്ത് തമ്പടിക്കാറുണ്ട്. ഈ പ്രത്യേക ദിവസങ്ങളിൽ തപസ്സിലൂടെയും ജപത്തിലൂടെയും വലിയ ആത്മീയ ശക്തി നേടാൻ കഴിയുമെന്നാണ് ഇവരുടെ വിശ്വാസം. അതിനാൽ തന്നെ താന്ത്രിക വിദ്യകൾ അഭ്യസിക്കുന്നവർക്ക് ഈ സമയം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ക്ഷേത്രനട അടച്ചിരിക്കുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ ഇവർ ക്ഷേത്രത്തിന് പുറത്ത് പ്രത്യേക പ്രാർഥനകളും പൂജകളും നടത്താറുണ്ട്. കിഴക്കിൻ്റെ മഹാകുംഭമേള എന്നും അംബുബാച്ചി ഉത്സവം അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട്.
ദർശനത്തിനായി വൻ തിരക്ക്
നാല് ദിവസത്തെ കാത്തിരിപ്പിനൊടുവിൽ കാമാഖ്യ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ വാതിലുകൾ തുറന്നതോടെ ദേവിയുടെ ദർശനം ലഭിക്കാനും പ്രാർഥിക്കാനുമായി വലിയ തിരക്കാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത്. ഭക്തർക്ക് സുഗമമായ ദർശനം ഒരുക്കുന്നതിനായി വിപുലമായ സൗകര്യങ്ങളാണ് ക്ഷേത്ര ഭരണസമിതിയും സംസ്ഥാന സർക്കാരും ചേർന്ന് ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത്. വാതിലുകൾ തുറന്ന് ഭക്തർക്ക് പ്രവേശനം അനുവദിച്ചതോടെ ഈ വർഷത്തെ അംബുബാച്ചി ഉത്സവത്തിന് ഔദ്യോഗികമായി സമാപനമായി. വരും ദിവസങ്ങളിലും ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് വലിയ തോതിൽ ഭക്തർ എത്തുമെന്നാണ് അധികൃതർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ക്ഷേത്രം തുറക്കുന്ന ദിവസം ഭക്തർക്ക് പ്രസാദമായി ചുവന്ന നിറത്തിലുള്ള തുണിയുടെ കഷ്ണമാണ് നൽകുന്നത്. രക്ത വസ്ത്രം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഈ പ്രസാദം ലഭിക്കുന്നത് വലിയ പുണ്യമായാണ് ഭക്തർ കരുതുന്നത്.
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