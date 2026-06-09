വിമത എംപിമാർക്ക് രാഷ്ട്രീയ ധാർമികതയില്ല, ബിജെപിയുമായി കൈകോർക്കുന്നു; രൂക്ഷവിമർശനവുമായി ടിഎംസി നേതാക്കൾ
ടിഎംസി പാർട്ടി പ്രവർത്തകർ ബിജെപി പ്രവകർത്തകരിൽ നിന്ന് ഉപദ്രവങ്ങളും രാഷ്ട്രീയ ആക്രമണങ്ങളും നേരിടുന്ന സമയത്ത് ഇവർ ബിജെപിയുമായി കൈകോർക്കുകയാണെന്നും കുറ്റപ്പെടുത്തി.
Published : June 9, 2026 at 3:07 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസിലെ അനിശ്ചിതത്വങ്ങൾ നിലനിൽക്കെ വിമത പാർട്ടി എംപിമാർക്കെതിരെ രൂക്ഷവിമർശനവുമായി ടിഎംസി നേതാക്കൾ. വിമത എംപിമാർക്ക് രാഷ്ട്രീയ ധാർമികതയില്ലെന്നും ബിജെപിയുമായി ബന്ധം പുലർത്തുന്നുണ്ടെന്നും കല്യാൺ ബാനർജിയും കീർത്തി ആസാദും ആരോപിച്ചു. ടിഎംസി പാർട്ടി പ്രവർത്തകർ ബിജെപി പ്രവകർത്തകരിൽ നിന്ന് ഉപദ്രവങ്ങളും രാഷ്ട്രീയ ആക്രമണങ്ങളും നേരിടുന്ന സമയത്ത് ഇവർ ബിജെപിയുമായി കൈകോർക്കുകയാണെന്നും കുറ്റപ്പെടുത്തി.
ടിഎംസിയിലെ ഭൂരിപക്ഷം ലോക്സഭാ അംഗങ്ങളുടെയും പിന്തുണ അവകാശപ്പെടുകയും പ്രത്യേക വിഭാഗമായി അംഗീകാരം തേടാനുള്ള പദ്ധതികൾ പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തതിന് പിന്നാലെ നടന്ന വാർത്താ സമ്മേളനത്തിലാണ് വിമതരെ വിമർശിച്ചത്. വിമത വിഭാഗത്തിൻ്റെ മുൻ നിരയിലുള്ള ലോക്സഭാ എംപി കക്കോളി ഘോഷ് ദസ്തിദാറും 20 എംപിമാരും ഇന്നലെ എൻഡിഎയ്ക്ക് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് സ്പീക്കർ ഓം ബിർളയ്ക്ക് കത്തെഴുതാൻ തീരുമാനിച്ചതായും പറഞ്ഞു.
ടിഎംസി രാജ്യസഭാ എംപി സുഖേന്ദു ശേഖർ റോയി ടിഎംസിക്കെതിരെ ആരോപണം ഉന്നയിച്ചതിന് ശേഷം രാജ്യ സഭയിൽ നിന്ന് രാജിവച്ചു. ഇതിൽ അതൃപ്തി പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പാർട്ടിക്കെതിരെ ആരോപണം ഉന്നയിക്കുന്നവർ സുഖേന്തുവിൻ്റെ പാത പിന്തുടരുകയും എംപി സ്ഥാനം രാജിവച്ച് രാഷ്ട്രീയ ധാർമ്മികത കാണിക്കുകയും വേണമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
വിമത നേതാക്കൾ ബിജെപിയുമായി യോജിക്കുന്നു
പശ്ചിമ ബംഗാൾ മുഖ്യമന്ത്രി സുവേന്ദു അധികാരിയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ, വിമത എംപിമാർ കേന്ദ്രമന്ത്രി ഭൂപേന്ദർ യാദവിനെ സന്ദർശിച്ച് ബിജെപിക്ക് പിന്തുണ അറിയിച്ചതായി ഇരു നേതാക്കളും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ടിഎംസി മേധാവി മമത ബാനർജി, ദേശീയ ജനറൽ സെക്രട്ടറി അഭിഷേക് ബാനർജി, നിരവധി മുതിർന്ന എംപിമാർ ഇന്ത്യാ ബ്ലോക്ക് നേതാക്കളുടെ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തപ്പോൾ, ചില വിമത ടിഎംസി എംപിമാർ തിങ്കളാഴ്ച കേന്ദ്രമന്ത്രിയും ബിജെപിയുടെ പശ്ചിമ ബംഗാൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചുമതലക്കാരനുമായ യാദവിൻ്റെ മോത്തിലാൽ നെഹ്റു മാർഗിലെ വസതിയിൽ ഒത്തുകൂടിയെന്നും പറഞ്ഞു.
ഔദ്യോഗിക ജോലികൾക്കായി തലസ്ഥാനത്തുണ്ടായിരുന്ന സുവേന്ദു അധികാരിയും പശ്ചിമ ബംഗാൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബിജെപിയുടെ സഹചുമതലയുള്ള മുൻ ത്രിപുര മുഖ്യമന്ത്രി ബിപ്ലവ് ദേബും യാദവിൻ്റെ വസതി സന്ദർശിച്ചതായി റിപ്പോർട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
വിമതർക്കെതിരെ കടുത്ത വിമർശനം
വിമതർ വാക്കുകൾക്കൊണ്ട് തന്ത്രങ്ങൾ മെനയുന്നു. പക്ഷേ ആളുകൾ വിഢികളല്ല. അവർ തങ്ങളുടെ നേതാവിനെ മമത ബാനർജിയിൽ നിന്നും നരേന്ദ്ര മോദിയിലേയ്ക്ക് മാറ്റിയിരിക്കുന്നു എന്നും കല്ല്യാൺ ബാനർജി വിമർശിച്ചു. ഇത്തരം ഇരട്ട സ്വഭാവമുള്ള ആളുകൾ പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് പോയതിൽ സന്തോഷമുണ്ടെന്നും അമിത് ഷായാണ് പാർട്ടിയെ തകർക്കുന്നതെന്നും പറഞ്ഞു.
ഇന്നലെ ബറോഡയിലുള്ള എംപി യൂസഫ് പഠാനുമായി ഫോണിൽ സംസാരിച്ചിരുന്നു. അമിത്ഷാ അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ചിരുന്നെന്നും തന്നെ കാണാൻ ഡൽഹിയിലേയ്ക്ക് വരുന്നുണ്ടെന്നും പറഞ്ഞതായി എംപി വ്യക്തമാക്കി. അമിത് ഷാ പാർട്ടിയെ തകർക്കാനാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്നും ആരോപിച്ചു.
വിമതർ പാർട്ടിയെ വഞ്ചിക്കുന്നെന്ന് ആസാദ്
വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ സംസാരിച്ച ആസാദ്, വിമതർ പാർട്ടിയെ വഞ്ചിച്ച് ബിജെപിയുമായി കൈകോർക്കാൻ തയ്യാറെടുക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ബിജെപി ഗുണ്ടകൾ ടിഎംസി പ്രവർത്തകരെ ആക്രമിക്കുമ്പോൾ അവർ അതിനെ പിന്തുണയ്ക്കുകയാണ്. ബിജെപിയിലേയ്ക്ക് പോകണമെങ്കിൽ അത് തുറന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതിയെന്നും ആസാദ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. കക്കോളി ഘോഷ് ദസ്താദാറിനെ ലക്ഷ്യം വച്ചുകൊണ്ട്, പാർട്ടി നേതൃത്വത്തിനെതിരായ അവരുടെ വിമർശനത്തെ ആസാദ് ചോദ്യം ചെയ്യുകയും സംഘടനയ്ക്കുള്ളിൽ അവർക്ക് ലഭിച്ച അവസരങ്ങളെക്കുറിച്ച് പരാമർശിക്കുകയും ചെയ്തു.
കക്കോളി ഘോഷ് ദസ്തിദാർ അഞ്ച് തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ പരാജയപ്പെട്ടിട്ടും മമത ബാനർജി അവരെ എംപിയാക്കി. പിന്നീട് പാർലമെൻ്റിൽ വരാത്തതിനാലും ഫോണിലൂടെ നിർദേശങ്ങൾ നൽകിയതിനാലുമാണ് ചീഫ് വിപ്പ് സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് നീക്കിയതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. തുടർന്ന് ഈ രാജ്യ ദ്രോഹികൾക്ക് നാടുവിട്ട് പോകാം. എന്നാലും ഒരിക്കലും തൃണമൂൽ എന്ന പേര് സ്വീകരിക്കരുത്. ഞങ്ങളുടെ പാർട്ടി സമരത്തിൽ നിന്നാണ് ജനിച്ചതെന്നും ആസാദ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
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