വനിത കളക്ടര്ക്കെതിരേ ലൈംഗിക അധിക്ഷേപം; കള്ളക്കുറിച്ചി ടിവികെ എംഎൽഎ അരുൾ വിഘ്നേഷ് അറസ്റ്റിൽ
ആരോപണം ഉയർന്ന് 117 ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് എംഎൽഎയ്ക്കെതിരെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് നടപടി സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.
Published : November 27, 2026 at 8:19 PM IST
ചെന്നൈ: തമിഴ്നാട് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വൻ കോളിളക്കം സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട്, വനിതാ കളക്ടറെ ലൈംഗികമായി അധിക്ഷേപിച്ചെന്ന പരാതിയിൽ കള്ളക്കുറിച്ചി എംഎൽഎയും തമിഴക വെട്രി കഴകം നേതാവുമായ അരുൾ വിഘ്നേഷിനെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.
വെള്ളിയാഴ്ച വൈകുന്നേരം 6.30-ഓടെ കള്ളക്കുറിച്ചിയിലെ വസതിയിൽ നിന്നാണ് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥയായ തിരുപ്പൂർ എസ്പി സൃഷ്ടി സിംഗ് ഐപിഎസിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പൊലീസ് സംഘം എംഎൽഎയെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്. അറസ്റ്റിന് മുന്നോടിയായി എംഎൽഎയുടെ വീടിന് മുന്നിൽ തടിച്ചുകൂടിയ ടിവികെ പ്രവർത്തകരെയും നേതാക്കളെയും പൊലീസ് നീക്കം ചെയ്തിരുന്നു. ആരോപണം ഉയർന്ന് 117 ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് എംഎൽഎയ്ക്കെതിരെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് നടപടി സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.
#WATCH | Tamil Nadu | Police have arrested Tamilaga Vettri Kazhagam (TVK) MLA Arul Vignesh at his residence in Kallakurichi. He is being taken away in a police vehicle. He has been arrested in connection with alleged obscene messages to the District Collector. https://t.co/K9dEK25lg7— ANI (@ANI) November 27, 2026
നവംബർ 23-നാണ് പരാതിക്കാരിയായ വനിതാ ഉദ്യോഗസ്ഥ അരുൾ വിഘ്നേഷിനെതിരെ കള്ളക്കുറിച്ചി എസ്പിക്ക് ഔദ്യോഗികമായി പരാതി നൽകിയത്. തുടർന്ന്, സ്ത്രീധന-സ്ത്രീ പീഡന നിരോധന നിയമം, ലൈംഗികാതിക്രമം, അശ്ലീല സന്ദേശങ്ങൾ അയക്കൽ, സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥയുടെ കൃത്യനിർവഹണം തടസപ്പെടുത്തൽ, പിന്തുടർന്ന് ശല്യപ്പെടുത്തൽ എന്നീ അഞ്ച് വകുപ്പുകൾ പ്രകാരം കള്ളക്കുറിച്ചി വനിതാ പൊലീസ് കേസെടുത്തു. സ്ത്രീകൾക്കെതിരായ അതിക്രമം തടയുന്ന നിയമത്തിലെ ജാമ്യമില്ലാ വകുപ്പുകളാണ് എംഎൽഎയ്ക്കെതിരെ ചുമത്തിയിരിക്കുന്നത്.
സംഭവത്തിൽ കർശന നടപടി ആവശ്യപ്പെട്ട് ഡിഎംകെ, എഐഎഡിഎംകെ, ബിജെപി, ഡിഎംഡികെ തുടങ്ങിയ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളും ഭരണകക്ഷി സഖ്യകക്ഷികളും രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. ഇതിനിടെ എഐഎഡിഎംകെ നൽകിയ ഹർജി നവംബർ 24-ന് പരിഗണിച്ച മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതി, കേസ് അന്വേഷിക്കാൻ തിരുപ്പൂർ എസ്പി സൃഷ്ടി സിംഗിനെ നിയമിക്കുകയും, അന്വേഷണത്തിന് മേൽനോട്ടം വഹിക്കാൻ പൊലീസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ വിഭാഗം ഐജി കാമിനിയെ ചുമതലപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. ഡിസംബർ 22 നകം കേസിൽ അന്തിമ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കണമെന്ന് ഹൈക്കോടതി ജസ്റ്റിസ് ലക്ഷ്മി നാരായണൻ ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു.
கள்ளக்குறிச்சி சட்டமன்ற உறுப்பினர் கைது ஒரு பொய்யை மறைக்க ஒன்பது பொய்கள் என்பது போல, கள்ளக்குறிச்சி த.வெ.க. சட்டமன்ற உறுப்பினரின் ஒழுங்கீனத்தை மறைத்து, அவரைப் பாதுகாக்க பொய் மேல் பொய்களைக் கூறினார்கள். அமைச்சர்கள் முதல் கூட்டணிக்கட்சித் தலைவர்கள் வரை வரிந்து கட்டிக் கொண்டு புகாரை மறுத்து, அருள் விக்னேஷுக்கு Conduct Certificate வழங்கும் வேலையில் இறங்கினார்கள். பாதிக்கப்பட்ட அதிகாரியை மனதளவில் உடைக்கும் வகையில் சமூக வலைத்தளங்களில் இழிவான பிரசாரம் மேற்கொண்டார்கள். அத்தனை அழுத்தங்களையும் எதிர்கொண்டு, அந்த இரும்புப் பெண்மணி தைரியமாகப் புகார் அளித்தார். உயர்நீதிமன்றம், மகளிர் ஆணையம் போன்ற அமைப்புகளின் சீற்றத்தால் வேறு வழியின்றி இப்போது TVK MLA கைது செய்யப்பட்டிருக்கிறார். 119 நாட்களாக இதில் நடவடிக்கை எடுக்காமல், சமரசமாகச் செல்ல அழுத்தம் கொடுத்தவர்களும் நடவடிக்கைக்கு உள்ளாக வேண்டும். சட்டப்படி நியாயமான நீதி விசாரணை நடத்தப்பட்டு, தவறிழைத்த அனைவரும் தண்டிக்கப்படும் வரை நாங்கள் ஓயமாட்டோம்!— M.K.Stalin (@mkstalin) November 27, 2026
തവെക എംഎൽഎയുടെ അറസ്റ്റിന് പിന്നാലെ സർക്കാരിനെതിരെ രൂക്ഷവിമർശനവുമായി ഡിഎംകെ അധ്യക്ഷനും മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയുമായ എംകെ. സ്റ്റാലിൻ രംഗത്തെത്തി. "ഒരു നുണ മറയ്ക്കാൻ ഒൻപത് നുണകൾ പറയുന്നത് പോലെ, കള്ളക്കുറിച്ചി എംഎൽഎയുടെ മോശം പെരുമാറ്റം മറച്ചുവെക്കാനും അദ്ദേഹത്തെ സംരക്ഷിക്കാനും ഭരണകൂടം നുണകൾക്ക് മേൽ നുണകൾ പറയുകയായിരുന്നു," എന്ന് സ്റ്റാലിൻ എക്സിൽ കുറിച്ചു.
മന്ത്രിമാർ മുതൽ സഖ്യകക്ഷി നേതാക്കൾ വരെ പരാതി നിഷേധിക്കാനും അരുൾ വിഘ്നേഷിന് സ്വഭാവ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകാനുമാണ് ശ്രമിച്ചതെന്നും സ്റ്റാലിൻ ആരോപിച്ചു. ഇരയായ ഉദ്യോഗസ്ഥയെ മാനസികമായി തകർക്കാൻ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ മോശം പ്രചാരണങ്ങൾ നടത്തി. എന്നാൽ എല്ലാ സമ്മർദങ്ങളെയും അതിജീവിച്ച് ആ ഉരുക്കുവനിത ധൈര്യപൂർവ്വം പരാതി നൽകുകയായിരുന്നു. ഹൈക്കോടതിയുടെയും വനിതാ കമ്മീഷന്റെയും കർശന ഇടപെടലുകൾക്ക് മുന്നിൽ മറ്റ് വഴികളില്ലാതെയാണ് ഇപ്പോൾ അറസ്റ്റ് നടന്നിരിക്കുന്നത്. 119 ദിവസത്തോളം നടപടിയെടുക്കാതെ കേസ് ഒത്തുതീർപ്പാക്കാൻ സമ്മർദം ചെലുത്തിയവർക്കെതിരെയും നടപടി വേണമെന്നും, കുറ്റക്കാർക്കെല്ലാം ശിക്ഷ ലഭിക്കുന്നത് വരെ വിശ്രമമില്ലെന്നും എംകെ സ്റ്റാലിൻ വ്യക്തമാക്കി.
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