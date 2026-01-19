ആർത്തവ ശുചിത്വത്തിന് 'കലിക'; പുതിയ സംരംഭത്തിന് നാന്ദികുറിച്ച് ഒഡീഷയിലെ സർവകലാശാല
January 19, 2026
Updated : January 19, 2026 at 11:08 PM IST
ആർത്തവ ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടുത്താനും സ്ത്രീകളിൽ സ്വാശ്രയ ശീലം വളർത്താനുമായി പുതിയ സംരംഭത്തിന് നാന്ദികുറിച്ച് സർവകലാശാല. ഒഡീഷയിലെ ഫക്കീർ മോഹൻ സർവകലാശാലയാണ് 'കാലിക' എന്ന പേരിൽ പുതിയ സംരംഭം ആരംഭിച്ചത്. ഇതിന്റെ കീഴിൽ കാമ്പസിൽ സാനിറ്ററി പാഡുകൾ നിർമിച്ച് അടുത്തുള്ള ആദിവാസി ഗ്രാമങ്ങളിലെ സ്ത്രീകൾക്ക് സൗജന്യമായി വിതരണം ചെയ്യും.
ആർത്തവ ശുചിത്വം ഉറപ്പാക്കുന്നതോടൊപ്പം ഗ്രാമീണ സ്ത്രീകളിൽ ആർത്തവ സംബന്ധമായ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് അവബോധം സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം. കൂടാതെ വിദ്യാർഥികൾക്കും ജീവനക്കാർക്കും നൈപുണ്യ അധിഷ്ഠിത പരിശീലനവും നൽകി വരുന്നു. പ്രശസ്ത ഒഡിയ കവി ഫക്കീർ മോഹൻ സേനാപതിയുടെ ജന്മവാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് മകരസംക്രാന്തി ദിനത്തിലാണ് പദ്ധതി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത്. ശുചിത്വമുള്ള ആർത്തവ ഉത്പ്പന്നങ്ങളുടെ ലഭ്യതക്കുറവും അവബോധമില്ലായ്മയും ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലെ സ്ത്രീകൾക്കിടയിൽ പല ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളും സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട്. 'കലിക'യിലൂടെ സർവകലാശാല ഒരേസമയം രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നത് - ആരോഗ്യ അവബോധവും തൊഴിൽ പരിശീലനവും.
'ഇമാമി' എന്ന പേപ്പർ മില്ലിൽ നിന്നും പദ്ധതിയ്ക്ക് സാമ്പത്തിക സഹായം ലഭിച്ചിരുന്നു. സംരംഭകയും ഒഡീഷയുടെ 'പാഡ് ഗേൾ' എന്നും അറിയപ്പെടുന്ന പായൽ പട്ടേൽ നയിക്കുന്ന പായൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, പാഡ് നിർമ്മാണത്തിന് ആവശ്യമായ യന്ത്രങ്ങളും ഉപകരണങ്ങളും നൽകി. കൂടാതെ ആവശ്യമായ സാങ്കേതിക പരിശീലനവും വിദ്യാർഥികൾക്ക് പകർന്നുനൽകി. പരിശീലന പരിപാടിയോട് വിദ്യാർഥികൾ ആവേശത്തോടെയാണ് പ്രതികരിച്ചത്. പുതിയ അറിവുകൾ നേടാൻ പറ്റിയ ഒരു അവസരമായാണ് പലരും ഇതിനെ കണ്ടത്.
താത്പ്പര്യമുള്ള വിദ്യാർഥികൾക്ക് സ്വന്തമായി നിർമ്മാണ യൂണിറ്റുകൾ തുടങ്ങാനും സ്വതന്ത്രമായി സംരംഭകത്വം ഏറ്റെടുക്കാനും ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് മാർഗനിർദേശം നൽകുന്നു. കലിക യൂണിറ്റിൽ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഓരോ സാനിറ്ററി പാഡിലും മൂന്ന് പാളികൾ വീതമാണുള്ളത് - ഒരു പേപ്പർ പാളി, ഒരു പോളിമർ പാളി, ഒടുവിൽ ഒരു സംരക്ഷണ പാളി. ഈ പാളികൾ ഒന്നിനു മുകളിൽ ഒന്നായി യന്ത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് അടുക്കിവയ്ക്കുന്നു. പിന്നീട് ഒരു സംരക്ഷണ യൂണിറ്റിൽ വച്ച് ഇവ അണുവിമുക്തമാക്കും. ഒരു സമയം 100 പാഡുകൾ വരെ ഇതിലൂടെ അണുവിമുക്തമാക്കാൻ സാധിക്കും.
പാക്കേജിങ്ങിന് ശേഷം, പാഡുകൾ അടുത്തുള്ള ഗ്രാമങ്ങളിൽ വിതരണം ചെയ്യും. പദ്ധതിയുടെ ആദ്യ ഘട്ടത്തോടനുബന്ധിച്ച് നുവാപാധി, മർദരാജ്പൂർ എന്നീ രണ്ട് ഗ്രാമങ്ങൾ സർവകലാശാല ദത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. "സാനിറ്ററി പാഡ് പാക്കറ്റുകൾക്ക് വിപണിയിൽ 70 രൂപയെങ്കിലും വില വരും, ഞങ്ങൾ വെറും 30 രൂപയ്ക്കാണ് വിൽക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഒരു ബോധവത്ക്കരണ പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിനാൽ ഇവ സൗജന്യമായി വിതരണം ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ ഒരു പാഡ് നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള യഥാർത്ഥ ചെലവ് 3.70 രൂപയാണ്. യൂണിറ്റ് വിജയകരമായി പ്രവർത്തിച്ചാൽ തൊഴിലാളികൾക്ക് സാമ്പത്തിക ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭ്യമാകും," വൈസ് ചാൻസലർ പറഞ്ഞു.
'സ്ത്രീകൾക്കും പെൺകുട്ടികൾക്കും സുരക്ഷിതമായ ഒരു ആർത്തവചക്രം ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് ഈ സംരംഭം സഹായിക്കും. ഇപ്പോൾ നിർമ്മിക്കുന്ന എല്ലാ പാഡുകളും അടുത്തുള്ള ഗ്രാമങ്ങളിൽ സൗജന്യമായി വിതരണം ചെയ്യുകയാണ്' യൂണിവേഴ്സിറ്റി രജിസ്ട്രാർ കുക്കുമിന ദാസ് പറഞ്ഞു. ഇത് ഒരു കമ്പനിയായി പ്രവർത്തിക്കണമെന്നാണ് ആഗ്രഹമെന്നും വിപണിയിൽ കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് പാഡുകൾ ലഭ്യമാക്കാൻ ഇതിലൂടെ സാധിക്കുമെന്നും അവർ പറയുന്നു.
കലികയെ ഒരു സുസ്ഥിര സംരംഭമാക്കി മാറ്റാനാണ് സർവകലാശാല പദ്ധതിയിടുന്നത്. ഇതിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന വരുമാനം സാമൂഹിക സേവനത്തിനായി വിനിയോഗിക്കും. സർവകലാശാലയിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന പാഡുകൾ പല ബ്രാൻഡഡ് ഉത്പ്പന്നങ്ങളേക്കാളും മികച്ച ഗുണനിലവാരമുള്ളതാണെന്നും ശരിയായ പാക്കേജിങ്ങിന് ശേഷം ഉടൻ തന്നെ ഇവ വിപണിയിൽ ലഭ്യമാകുമെന്നും ടെക്നോളജി ഇൻകുബേഷൻ സെന്റർ ചീഫ് ഓപ്പറേറ്റിങ് ഓഫീസർ സുനേന്ദു നായക് പറഞ്ഞു.
