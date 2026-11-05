കാലടി സർവകലാശാല പരീക്ഷാ വിവാദം: ഹർജി വേഗത്തിൽ തീർപ്പാക്കാൻ ഹൈക്കോടതിക്ക് സുപ്രീം കോടതി നിർദേശം
ജസ്റ്റിസ് പി.എസ്. നരസിംഹ അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ചാണ് കേസ് പരിഗണിച്ചത്. ഹൈക്കോടതി ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചിൻ്റെ ഉത്തരവിനെതിരെ 16 എസ്.എഫ്.ഐ വിദ്യാർഥികളാണ് സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചത്
Published : November 5, 2026 at 12:22 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: കാലടി ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യ സംസ്കൃത സർവകലാശാലയിലെ പരീക്ഷാ വിവാദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഹർജിയിൽ നേരിട്ട് ഇടപെടാതെ സുപ്രീം കോടതി. വിദ്യാർഥികളുടെ ഹർജി അടിയന്തരമായി പരിഗണിച്ച് തീർപ്പാക്കാൻ കേരള ഹൈക്കോടതി സിംഗിൾ ബെഞ്ചിന് സുപ്രീം കോടതി നിർദേശം നൽകി. ഹർജിയിൽ വിദ്യാർഥികൾക്ക് അനുകൂലമായ വിധിയുണ്ടായാൽ അവർക്കായി പ്രത്യേക പരീക്ഷ നടത്തണമെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
ജസ്റ്റിസ് പി.എസ്. നരസിംഹ അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ചാണ് കേസ് പരിഗണിച്ചത്. ഹൈക്കോടതി ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചിൻ്റെ ഉത്തരവിനെതിരെ 16 എസ്.എഫ്.ഐ വിദ്യാർഥികളാണ് സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. വിഷയത്തിൽ നേരിട്ടൊരു ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കാൻ സുപ്രീം കോടതി തയാറായില്ല. പകരം, ഹൈക്കോടതി സിംഗിൾ ബെഞ്ച് ഈ വിഷയം വേഗത്തിൽ കേട്ട് അന്തിമ തീരുമാനമെടുക്കട്ടെ എന്ന നിലപാടാണ് കോടതി സ്വീകരിച്ചത്.
സർവകലാശാലകളിൽ പാലിക്കേണ്ട ചില അച്ചടക്കങ്ങളുണ്ടെന്ന് വാദത്തിനിടെ കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു. എങ്കിലും വിദ്യാർഥികളുടെ ഭാവി കണക്കിലെടുത്ത് സിംഗിൾ ബെഞ്ച് അനുകൂല വിധി പുറപ്പെടുവിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഇവർക്ക് മാത്രമായി പ്രത്യേക പരീക്ഷ നടത്താൻ സർവകലാശാല തയാറാകണമെന്ന നിർദേശവും സുപ്രീം കോടതി മുന്നോട്ടുവച്ചിട്ടുണ്ട്.
കാമ്പസിലെ ഒരു ലൈറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തർക്കത്തെത്തുടർന്നുണ്ടായ പ്രതിഷേധമാണ് കേസിന് ആധാരമായ സംഭവം. പ്രതിഷേധത്തെത്തുടർന്ന് സർവകലാശാല അധികൃതർ വിദ്യാർഥികളെ 64 ദിവസത്തേക്ക് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിരുന്നു. കൃത്യമായ ഒരു അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് പോലും ഇല്ലാതെയായിരുന്നു സസ്പെൻഷൻ നടപടികൾ എന്ന് വിദ്യാർഥികൾ കോടതിയിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
എന്നാൽ, സസ്പെൻഷൻ കാരണം വിദ്യാർഥികൾക്ക് ആവശ്യമായ ഹാജർനില ഇല്ലാതെ വന്നുവെന്നും, ചട്ടങ്ങൾ പ്രകാരം ഹാജർനില ഇല്ലാത്തവരെ പരീക്ഷ എഴുതാൻ അനുവദിക്കാനാകില്ലെന്നുമാണ് സർവകലാശാലയുടെ നിലപാട്. സർവകലാശാലയ്ക്ക് വേണ്ടി ഹാജരായ അഭിഭാഷകൻ ഈ വിഷയം സുപ്രീം കോടതിയിലും ആവർത്തിച്ചു. ഹാജർനില കർശനമായി പരിശോധിക്കണമെന്നും സർവകലാശാല വാദിച്ചു.
പരീക്ഷ എഴുതാൻ അനുവദിക്കാത്തതിനെത്തുടർന്ന് വിദ്യാർഥികൾ ആദ്യം ഹൈക്കോടതി സിംഗിൾ ബെഞ്ചിനെ സമീപിച്ചിരുന്നു. വിദ്യാർഥികൾക്ക് പരീക്ഷ എഴുതാൻ അനുമതി നൽകിക്കൊണ്ട് സിംഗിൾ ബെഞ്ച് ഇടക്കാല ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ, സർവകലാശാല ഇതിനെതിരെ ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചിൽ അപ്പീൽ നൽകി. സിംഗിൾ ബെഞ്ചിൻ്റെ ഇടക്കാല ഉത്തരവ് റദ്ദാക്കിയ ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച്, വിദ്യാർഥികളെ പരീക്ഷ എഴുതുന്നതിൽ നിന്ന് വിലക്കി. ഇതിനെതിരെയാണ് 16 വിദ്യാർഥികൾ സുപ്രീം കോടതിയിൽ എത്തിയത്.
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നിലവിൽ സുപ്രീം കോടതിയിൽ നിന്ന് വിദ്യാർഥികൾക്ക് പൂർണമായ ആശ്വാസം ലഭിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും, സിംഗിൾ ബെഞ്ചിൻ്റെ അന്തിമ വിധി അനുകൂലമായാൽ പരീക്ഷ എഴുതാം എന്ന പ്രതീക്ഷയാണുള്ളത്. ഹൈക്കോടതി സിംഗിൾ ബെഞ്ച് എത്രയും വേഗം ഹർജി പരിഗണിച്ച് തീർപ്പാക്കുമെന്നാണ് കരുതുന്നത്. അതുവരെ വിദ്യാർഥികൾക്ക് കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരും. സർവകലാശാലയുടെ അച്ചടക്ക നടപടികളും വിദ്യാർഥികളുടെ ഭാവിയും തമ്മിലുള്ള നിയമപോരാട്ടമാണ് ഇപ്പോൾ ഹൈക്കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലേക്ക് വീണ്ടും എത്തിയിരിക്കുന്നത്.
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